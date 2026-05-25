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Geändert am: 25.05.2026 08:08:14

Signale für Friedensvereinbarung: SMI an Pfingstmontag in Feiertagspause -- DAX dürfte über 25'000-Punkte-Marke eröffnen -- Asiens Börsen fest - Nikkei 225 mit Rekordhoch

Schweizer Börsen bleiben an Pfingstmontag geschlossen. DAX mit klaren Aufschlägen erwartet. An den Börsen in Asien geht es zum Wochenstart aufwärts.

SCHWEIZ

In der Schweiz bleiben die Börsen am heutigen Pfingstmontag geschlossen.

Der SMI verharrt somit auf seinem Schlusstand von Freitag. Da hatte er 0,42 Prozent auf 13'503,21 Punkte hinzugewonnen.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI waren um 0,42 Prozent fester bei 19'052,12 Zählern bzw. mit einem Plus von 0,26 Prozent auf 2'144,98 Einheiten ins lange Wochenende gegangen.

In der Schweiz wird an Pfingstmontag nicht gehandelt. Vor dem Wochenende setzten Anleger wieder einmal darauf, dass der Iran-Krieg bald beendet wird. Diesmal lag es an US-Aussenminister Marco Rubio, die Märkte anzuschieben: Er glaube, man habe Fortschritte erzielt, sagte er vor seinem Abflug zu einem Nato-Treffen in Schweden. "Es gibt einige gute Anzeichen", sagte er. Allerdings liegen der Iran und die USA bei der Frage nach dem angereicherten Uran weiterhin weit auseinander, gaben Marktteilnehmer zu bedenken.

DEUTSCHLAND

Der DAX wird am Montag im Plus erwartet.

Der DAX zeigt sich vorbörslich stark und dürfte zum Start die runde Marke von 25'000 Punkten überspringen: In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex zeitweise 1,21 Prozent höher bei 25'189 Punkten. Vor dem Wochenende hatte er 1,15 Prozent stärker bei 24'888,56 Punkten geschlossen.

Die USA stehen nach Angaben von Präsident Trump in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs kurz vor einem Rahmenabkommen mit Teheran und der Wiederöffnung der Strasse von Hormus. Es sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb Trump am Wochenende auf der Plattform Truth Social.

"Die Kriegswolken über der Strasse von Hormus beginnen endlich aufzubrechen", schrieb Stephen Innes von SPI Asset Management. In der Folge breche der Trend der steigenden Ölpreise, der US-Dollar sinke und die Aktienmärkte bekämen ihre Friedensdividende zurück.

WALL STREET

Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs trugen die US-Börsen auch am Freitag weiter nach oben.

Der Dow Jones Industrial, der bei 50'830,24 Punkten ein neues Rekordhoch erreichte, schloss mit einem Plus von 0,58 Prozent bei 50'579,70 Punkten.
Der NASDAQ Composite ging unterdessen 0,19 Prozent höher bei 26'343,97 Zählern in den Feierabend.

Die Aktienkurse profitierten von den hartnäckigen Hoffnungen auf eine friedliche Beendigung des Iran-Kriegs, zuletzt eher robusten Konjunkturdaten sowie der anhaltenden Euphorie mit Blick auf das Mega-Thema Künstliche Intelligenz (KI).

Für Zuversicht sorgten zuletzt Hoffnungen auf ein baldiges Abkommen im Nahost-Konflikt. Doch ob die Verhandlungen tatsächlich zu einer Einigung zwischen den USA und dem Iran führen, ist weiterhin offen. Vor dem auch in den USA langen Wochenende scheint dies die Risikobereitschaft jedoch nicht zu dämpfen.

Konjunkturseitig wurden der Index der Frühindikatoren für April und der von der Uni Michigan ermittelte Index der Verbraucherstimmung für Mai veröffentlicht. Im Blick stand ferner der Wechsel an der Spitze der US-Notenbank. Deren neuer Chairman Kevin Warsh wurde am Freitag vereidigt. Anleger hofften wie auch am Aktienmarkt auf ein Ende des Iran-Krieges und in der Folge auf eine Öffnung der Strasse von Hormus. Sollten die Ölpreise dann deutlich fallen, dürfte auch die Inflation zurückgehen und mit ihr Zinserhöhungsspekulationen, hiess es. Manche setzen auch auf Warsh als geldpolitische Taube.

ASIEN

An den Börsen in Asien ist die Stimmung zum Wochenstart blendend.

In Tokio klettert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 3,11 Prozent auf 65'307 Punkte. Er hat damit erstmals in seiner Geschichte die Marke von 65'000 Zählern überschritten.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite derweil um 0,42 Prozent auf 4'130 Einheiten zu.

In Hongkong wird zu Wochenbeginn aufgrund eines Feiertags indes nicht gehandelt. Der Hang Seng verharrt auf seinem Schlussstand von Freitag bei 25'606,03 Zählern (+0,86 Prozent).

Die fortgesetzte Rally der Chipaktien an der Wall Street und zunehmende Signale einer bevorstehenden Friedensvereinbarung im Nahost-Konflikt sorgen am Montag an den Börsen in Asien für eine freundliche Stimmung. Dazu tragen auch in der Folge deutlich fallende Ölpreise bei. Brent-Öl verbilligt sich zeitweise um über 5 Prozent auf knapp 98 Dollar je Fass. Das ist das niedrigste Niveau seit rund fünf Wochen.

Laut US-Präsident Donald Trump ist ein sogenanntes Memorandum of Understanding zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus "weitgehend ausgehandelt", was die Hoffnung auf eine Entspannung in dem inzwischen monatelangen Konflikt nährte. Allerdings liess Trump dieser Aussage später die Warnung folgen, dass "keine Eile", bestehe, eine Vereinbarung abzuschliessen.

Das US-Nachrichtenportal Axios berichtete bereits am Samstag unter Berufung auf US-Beamte von einer Vereinbarung, die derzeitige Waffenruhe um 60 Tage zu verlängern, die Strasse von Hormus wieder für die Handelsschifffahrt zu öffnen und dem Iran zu erlauben, uneingeschränkt Öl zu exportieren. Die Meldungen sind allerdings weiter mit Vorsicht zu geniessen, zumal es offenbar im Hinblick auf das Atomwaffenprogramm des Irans weiter keine Einigung gibt. Möglicherweise wird der Themenkomplex aber zunächst ausgeklammert.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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Long 12’637.55 13.86 SKPBQU
Long 12’098.50 8.96 SX6B9U
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