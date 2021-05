SMI und DAX mit neuen Rekordhöchstständen -- Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt kann im frühen Dienstagshandel starke Aufschläge verzeichnen.

Der SMI präsentierte sich zur Handelseröffnung fest: Er startete 0,32 Prozent höher bei 11'261,60 Punkten. Anschliessend geht es weiter bergauf, so erklimmt er bereits kurz nach Start bei 11'279,26 Einheiten einen neuen Rekordstand.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI begannen den Tag mit einem Aufschlag von 0,41 Prozent bei 1'830,36 Einheiten bzw. 0,34 Prozent stärker bei 14'503,46 Zählern. Sie legen auch im Anschluss weiter zu.

Der Schweizer Leitindex klettert am Dienstag auf einen Allzeithöchststand. Nach dem langen Pfingstwochenende haben die europäischen Börsen einen leichten Aufholbedarf im Vergleich zu den amerikanischen, wo es am Pfingstmontag deutlich nach oben ging. Nachdem zuletzt die Inflationssorgen die Stimmung dominiert hätten, seien diese durch Aussagen verschiedener Akteure der US-Notenbank etwas gedämpft worden, hiess es etwa in einem Kommentar der Credit Suisse. Das Thema wird aber auch in naher Zukunft dominierend bleiben.

Die nachlassenden Inflationsängste und die Aussichten auf die wieder Fahrt aufnehmende Wirtschaft in Europa versetze die Investoren in Kauflaune, lautete ein weiterer Kommentar zum Börsengeschehen. Diese warnte gleichzeitig vor der mittlerweile sehr hohen Bewertung der Aktien. Mit Interesse erwarten die Marktteilnehmer mit dem ifo-Barometer für die deutsche Wirtschaft weitere Indikationen zum erwarteten Aufschwung. Analysten gehen angesichts der günstigeren Corona-Lage und dem Fortschreiten der Impfkampagne von einer weiteren Aufhellung der Stimmung aus.

DEUTSCHLAND

Anleger schicken den DAX am Dienstag auf ein neues Allzeithoch.

Der DAX zieht weiter an, nachdem er mit einem Plus von 0,72 Prozent bei 15'548,29 Punkten und somit einem neuen Rekordhoch gestartet war.

Angespornt von der robusten Wall Street hat der DAX einen weiteren Rekord nach dem verlängerten Pfingstwochenende erreicht. Seinen vorherigen Höchststand hatte er vor einer Woche bei 15'538 Punkten erreicht.

Aussagen wichtiger Akteure der US-Notenbank hätten die Inflationssorgen der Anleger gedämpft, hiess es bei den Marktstrategen der Credit Suisse. Der weiterhin starke Euro bei über 1,22 Dollar spricht dagegen eher für leichten Gegenwind für die Aktien.

WALL STREET

An den US-Börsen schwanden am Montag die geldpolitischen Sorgen.

Der Dow Jones eröffnete mit Gewinn und schloss ebenso um 0,54 Prozent fester bei 34'393,98 Punkten. Auch Techwerte waren mehrheitlich gefragt. So konnte der NASDAQ Composite um 1,41 Prozent höher bei 13'661,17 Zählern aus der ersten Sitzung der Woche gehen.

"Die Inflationssorgen haben etwas nachgelassen. Es gibt eine breitere Wahrnehmung, dass die Inflation vorübergehender Natur sein wird", so Marktstratege Fahad Kamal von Kleinwort Hambros gegenüber Dow Jones Newswires. Damit setze sich die offizielle Sichtweise der US-Notenbank durch, die ebenfalls von einer nur temporär anziehenden Inflation spricht. Diese Sichtweise dient der Argumentation, weiterhin ohne geldpolitische Straffungen auszukommen, welche der Aktienmarkt fürchtet.

ASIEN

Im Dienstagshandel können die wichtigsten Indizes in Asien zulegen.

In Tokio gewann der Nikkei schlussendlich 0,67 Prozent auf 28'553,98 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 2,37 Prozent auf 3'580,59 Einheiten nach oben, während der Hang Seng in Hongkong 1,62 Prozent auf 28'873,45 Zähler klettert.

Mit einer freundlichen Wall Street im Rücken zeigen sich die asiatischen Börsen am Dienstag freundlich bis fest. Jüngste Kommentare aus dem Kreise der US-Notenbank wirken beruhigend auf die Anleger und stützen die Aktienmärkte. Fed-Vertreter betonten den temporären Charakter der derzeit hohen Inflationsdaten in den USA, wie zum Beispiel Fed-Präsidentin Esther George aus Kansas City. Aber auch andere Repräsentanten der Notenbank äusserten sich ähnlich taubenhaft. Händler schliessen daraus, dass die Debatte um geldpolitische Straffungen zwar nicht verstummen werde, gleichwohl aber nicht mit kurzfristigen Massnahmen der Fed zu rechnen sei.

Nach der Talfahrt wegen der verbalen Intervention am Rohstoffmarkt der Chinesen am Vortag erholen sich die wichtigsten Rohstoffpreise wieder, so zum Beispiel die Eisenerzpreise in China - auch Kupfer legt zu. Händler warnen indes, dass die höheren Preise die chinesischen Regulierer auf den Plan rufen könnten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires