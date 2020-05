SMI freundlich -- DAX über 11'300 Punkten -- Wall Street-Handel ruht feiertagsbedingt -- Asiens Märkte letztlich mit Aufschlägen

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex verbuchen am Montag Gewinne. Die Börsen in Fernost orientierten sich am Montag gen Norden. An den US-Börsen findet aufgrund des Memorial Days kein Handel statt.

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse präsentiert sich am Montag fester.

Der Leitindex SMI eröffnete 0,61 Prozent höher bei 9’747,91 Zählern und liegt auch anschliessend in der Gewinnzne.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI bewegen sich aufwärts.

Damit zeigen die hiesigen Aktien eine Gegenbewegung nach dem schwachen Freitag. Die neuen Unruhen in Hongkong und die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China bleiben vorerst etwas im Hintergrund. Nach dem schwachen Wochenabschluss am Freitag werde bereits wieder die Gelegenheit für die Schnäppchenjagd genutzt, hiess es in Marktkreisen. Der Handel verläuft allerdings wegen Feiertagen in den USA und Grossbritannien in ruhigen Bahnen.

Auf konjunktureller Seite hat der vielbeachtete ifo-Stimmungsindex in Deutschland etwas bessere Zahlen gezeigt als erwartet. Allgemein würden die Wirtschaftsindikatoren aber nach wie vor ein düsteres Bild mit nur vereinzelten Lichtblicken zeigen, so ein Kommentar der ZKB. Immerhin lasse sich abschätzen, dass der Monat April wohl den Tiefpunkt der aktuellen Krise markiere und die Konjunkturdaten ab Mai und verstärkt im Juni eine Verbesserung anzeigen sollten. Die Investoren an den Aktienmärkten seien offenbar bereit, über das konjunkturelle Wellental hinwegzusehen und schenkten den schwachen Wirtschaftsdaten nur noch wenig Beachtung. Vielmehr liessen sie sich von den enormen monetären und fiskalischen Impulsen leiten und handelten frei nach dem Motto "Don't Fight the Fed".

DEUTSCHLAND

Mit weiteren Gewinnen hat am Montag der deutsche Leitindex an seine starke Vorwoche angeknüpft.

Der DAX startete 1,01 Prozent im Plus bei 11'186,04 Einheiten und präsentiert sich auch im weiteren Handelsverlauf fester.

Mit einem Sprung über 11'300 Punkte auf das höchste Niveau seit Anfang März hat der DAX am Montag an seine starke Vorwoche angeknüpft. Aktuelle Daten des Münchner ifo-Instituts halfen dem deutschen Leitindex zunächst über die Marke von 11'200 Punkten, an der er sich in der Vorwoche noch schwer getan hatte. Am Nachmittag führte ihn die Klettertour dann über 11'300 Punkte. Das vom ifo-Institut erhobene Geschäftsklima war im Mai um 5,3 Punkte auf 79,5 Zähler gestiegen, etwas mehr als von Analysten erwartet. Jörg Zeuner, der Chefvolkswirt von Union Investment, konstatierte für die Unternehmen "Raum für Zuversicht". Die Konjunkturerwartungen, die für die Finanzmärkte entscheidende Komponente, hätten nach dem Rekordtief im April ihren Tiefpunkt wohl durchschritten, erklärte er. Eine weitere Stimmungsaufhellung sei in der nächsten Zeit wahrscheinlich.

Seit seinem Corona-Krisentief von Mitte März hat der DAX nun bereits um 37 Prozent zugelegt. An diesem Montag fehlen allerdings die Impulse aus New York und London, feiertagsbedingt wird dort zum Wochenauftakt nicht gehandelt.

Die Märkte zeigten sich damit zugleich unbeeindruckt von der jüngsten Entwicklung in Hongkong, wo China mit Sicherheitsgesetzen stärker als je zuvor in seiner autonomen Sonderverwaltungsregion eingreifen will. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie kam es deshalb in Hongkong wieder zu Demonstrationen. Gleichzeitig warnte China die USA vor einem "neuem Kalten Krieg".

WALL STREET

Am Montag ruht der Handel an der Wall Street aufgrund eines Feiertages.

Der US-Leitindex Dow Jones bewegte sich am Freitag überwiegend leicht in der Verlustzone und fiel zum Handelsschluss um 0,04 Prozent auf 24'465,16 Punkte marginal zurück. Nach anfänglichen Verlusten drehte der Tech-Index NASDAQ Composite hingegen im Handelsverlauf in die Gewinnzone und legte um 0,43 Prozent auf 9'324,59 Zähler zu.

In den USA findet wegen des Feiertags Memorial Day kein Börsenhandel statt.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenstart Zuwächse.

In Japan schloss der Nikkei mit einem Gewinn von 1,73 Prozent bei 20'741,65 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite um 0,15 Prozent auf 2'817,97 Einheiten. In Hongkong zog der Hang Seng um 0,10 Prozent auf 22'952,24 Stellen an.

Während an vielen Märkten der Region die Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität gespielt wurde, lastete der Streit um das Sicherheitsgesetz für Hongkong auf den chinesischen Börsen. Die Vorgaben der Wall Street vom Freitag waren leicht positiv, doch bleiben die US-Märkte am Montag wegen eines Feiertags in den USA geschlossen.

Die Spannungen zwischen China und den USA haben sich jüngst wieder verschärft. Zum einen hat US-Präsident Donald Trump China wiederholt vorgeworfen, mit gezielter Desinformation die weltweite Ausbreitung des Coronavirus ermöglicht zu haben. Zum anderen hat das von Peking geplante Sicherheitsgesetz Befürchtungen geweckt, dass damit die Demokratie in der Sonderverwaltungszone und deren Autonomie ausgehebelt werden sollten.

Präsident Trump drohte eine "starke Reaktion" der USA an. Sein Sicherheitsberater Robert O'Brian kündigte am Sonntag US-Sanktionen gegen China an, falls das umstrittene Gesetz in Kraft treten sollte. Der chinesische Aussenminister Wang Li wiederum verteidigte ebenfalls am Sonntag das Gesetz und behauptete, dass es weder die Autonomie Hongkongs untergrabe noch die Rechte und Freiheiten seiner Bewohner oder die ausländischer Investoren beeinträchtige. Die USA sollten ihr "Wunschdenken" aufgeben, dass sie China Änderungen aufzwingen könnten, zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg den Minister, der den USA überdies vorwarf, die US-chinesischen Beziehungen "an den Rand eines kalten Krieges" zu bringen und damit den Weltfrieden zu gefährden.

