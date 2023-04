Berichtssaison und Wirtschaftsdaten im Blick: SMI dank Bluechips fester -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen finden keine einheitliche Richtung

SCHWEIZ

Der Schweizer Leitindex legt zum Handelsauftakt zu.

Der SMI steigt mit einem Plus von 0,01 Prozent bei 11'468,54 Punkten in den Handel ein und bleibt auf grünem Terrain.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI starten unterdessen uneinheitlich: Der SPI steigt mit einem marginalen Plus von 0,03 Prozent bei 15'136,72 Punkten in den Handel ein, für den SLI geht es zum Auftakt 0,19 Prozent auf 1.788,63 Punkte abwärts.

An der Schweizer Aktienbörse werden am Dienstag am Gesamtmarkt keine stärkeren Kursbewegungen erwartet. Dass der Leitindex zum Auftakt im Plus liegt, liegt an Grosskonzernen, deren Aktien im Leitindex schwergewichtet sind, ihre Ergebnisse vorgelegt und dabei die Erwartungen übertroffen haben. Dazu zählen ABB, Nestlé und Novartis. Dagegen hat UBS im ersten Quartal die Erwartungen verfehlt. Auch im Ausland stehen die Quartalszahlen zahlreicher Unternehmen auf der Agenda, darunter jene der beiden US-Techriesen Alphabet und Microsoft, die den Markt bewegen könnten.

Während die Berichtssaison bisher relativ gut gelaufen sei, bestünden weiterhin viele Unsicherheiten bezüglich der konjunkturellen Entwicklung und damit auch der Geldpolitik, sagt ein Händler. Daher dürften sich viele Marktteilnehmer nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und die Börsen kämen momentan daher auch nicht recht vom Fleck. Ob die ab der zweiten Wochenhälfte anstehenden Konjunkturzahlen diesbezüglich eine Änderung bewirken könnten, sei vor den kommende Woche erwarteten Zinsentscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank (EZB) aber eher ungewiss, meint ein Händler. Unter anderem werden in den kommenden Tagen das Wirtschaftswachstum (BIP) im ersten Quartal in den USA und in der EU veröffentlicht. Zudem wird am Freitag der PCE-Deflator, das vom Fed bevorzugte Inflationsmass, publiziert. Dies könnte den Spekulationen über das Ausmass der erwarteten Zinserhöhungen neuen Wind einhauchen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zeigen sich die Anleger auch am Dienstag zunächst weiter vorsichtig.

Der DAX ist mit einem Minus von 0,17 Prozent bei 15'836,79 Punkten in den Handel eingestiegen und bleibt im Verlauf auf rotem Terrain.

In einem von vielen Unternehmensnachrichten geprägten Handel dürfte der DAX am Dienstag zunächst in der Spanne der vergangenen Tage bleiben. Die runde Marke von 16'000 Punkten scheint vorerst zu hoch zu sein.

Zurückhaltung herrscht vor wichtigen Unternehmenszahlen herrschen, die aus den USA erwartet werden und global für die Anlegerstimmung von Bedeutung sind. Zu nennen sind vor allem die Resultate der Tech-Riesen Alphabet und Microsoftnach US-Börsenschluss, aber auch internationale Grössen wie der Logistiker UPS oder die Schnellrestaurantkette McDonald's, die schon vor dem New Yorker Handelsstart berichten.

Für die Kurse von Bank-Aktien interessieren sich die Anleger nicht nur wegen der Quartalszahlen der Schweizer UBS, sondern auch wegen der unlängst im Zuge der US-Bankenkrise in Schieflage geratenen Regionalbank First Republic Bank, wo Kunden in den ersten drei Monaten des Jahres nun mehr Gelder abgezogen haben als erwartet.

Der Quartalsbericht der First Republic Bank rücke das Bankenrisiko wieder in den Fokus, erläuterte Thomas Altmann von QC Partners. "Diejenigen, die an die Bankenkrise bereits einen Haken gemacht haben, könnten das zu früh getan haben", so der Portfolio-Manager.

An der Wall Street war der Handel am Montag von Zurückhaltung geprägt.

Der Dow Jones begann den ersten Handelstag der Woche minimal leichter und hielt sich auch im Anschluss nahe der Nulllinie auf. Schlussendlich gewann der US-amerikanische Leitindex 0,2 Prozent auf 33'875,40 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite notierte zum Start im Minus und verblieb - bis auf einen kurzen Ausflug in die Gewinnzone - dort. Er beendete den Tag 0,29 Prozent niedriger bei 12'037,20 Einheiten.

Beobachter erklärten die Zurückhaltung mit der Bilanzsaison. Vor den zahlreichen in den kommenden Tagen anstehenden Zahlenausweisen zögen sich viele Anleger vorsichtshalber zurück, hiess es. Auch wichtige Konjunkturdaten werden im weiteren Verlauf der Woche veröffentlicht, darunter am Donnerstag das Bruttoinlandsprodukt des ersten Quartals und am Freitag mit dem PCE-Preisindex ein von der US-Notenbank favorisierter Inflationsmassstab.

Ausserdem rückt der Anfang Mai anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed immer näher. Dass die Währungshüter den Leitzins nochmals anheben, gilt als recht sicher. Die Aufmerksamkeit dürfte aber vor allem Hinweisen zur weiteren Geldpolitik gelten.

Am Montag war es auf Unternehmensseite noch vergleichsweise ruhig. Als einziges Grossunternehmen hat Coca-Cola über den Verlauf des ersten Quartals berichtet.

ASIEN

Die wichtigsten Indizes in Asien zeigen sich im Dienstagshandel uneinheitlich.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 0,09 Prozent fester bei 28'620,07 Punkten.

Dagegen gab in China der Shanghai Composite 0,44 Prozent auf 3'261,11 Punkte nach. Deutliche Verluste werden unterdessen auch aus Hongkong gemeldet, wo der Hang Seng 1,68 Prozent auf 19'624,60 Zähler verliert.

Die Marktstrategen der Deutsche Bank sprachen von einer geringeren Risikobereitschaft im Handel in Asien. Dazu trugen neben der laufenden Berichtssaison auch anstehende US-Daten bei. Am Nachmittag werden neue Zahlen zur Hauspreisentwicklung sowie zu den Neubauverkäufen veröffentlicht. "In den USA sanken, gemessen am S&P Case-Shiller Hauspreisindex für 20 Grossstädte, die Hauspreise in den vergangenen sieben Monaten. Auch für Februar wird mit einem weiteren Rückgang gerechnet", hiess es dazu von der LBBW. Die Entwicklung des US-Immobilienmarktes gilt als wichtiger Indikator für die US-Konjunktur.

Dass der japanische Markt gegen den Trend zulegen konnte, begründeten die Marktstrategen der Deutschen Bank mit Aussagen des neuen Chefs der japanischen Notenbank, die auf eine Fortsetzung der bisherigen lockeren Geldpolitik hindeuteten. Am Freitag steht eine Zinsentscheidung an. Aussagen des obersten Währungshüters finden daher erhöhte Aufmerksamkeit. "Auch sonst sind die Vorzeichen dort günstig. "Die Wirtschaft in Japan entwickelt sich weiterhin robust", so Anlagestratege Ulrich Stephan von der Postbank mit Blick auf die jüngsten Wirtschaftsdaten. "Dass sich die bessere Stimmung der japanischen Firmen kurzfristig auch in den Gewinnerwartungen niederschlägt, scheint recht wahrscheinlich."

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires