Zinsangst belastet weiter: SMI stabil -- DAX schwächer -- Börsen in Fernost tiefrot

SCHWEIZ

Am Schweizer Markt geht es zum Wochenstart seitwärts.

So eröffnete der SMI quasi unverändert bei 12'258 Punkten und kommt auch anschliessend kaum vom Fleck.

Belastet werden die Börsen Europas von sehr schwachen Vorgaben aus den USA. Am Freitag hatten der Dow Jones Industrial und der S&P 500 jeweils beinahe 3 Prozent nachgegeben, belastet vor allem von steigenden Zinssorgen. Zur schlechten Stimmung trugen am Freitag auch die steigenden Renditen am US-Bondmarkt bei.

Die Credit Suisse schreibt denn auch in einem Marktkommentar zum Wochenstart, dass sich die kurzfristigen Erwartungen für einen beschleunigten Zinserhöhungspfad der amerikanischen Notenbank zuletzt verdichtet hätten. Die Bank selber erwartet für das nächste Fed-Meeting weiterhin eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte, von verschiedenen Seiten wurden aber auch schon 75 Basispunkte als möglicher Zinsschritt ins Spiel gebracht. Derweil richtet sich das Augenmerk hierzulande auf die Reaktion der Börse auf die Zahlen von Roche.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag in Rot.

So startete der DAX 1,65 Prozent schwächer bei 13'908,05 Zählern und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Minus.

Die Furcht vor einem rasanten Leitzinsanstieg in den USA und womöglich auch bald höheren Zinsen in der Eurozone hat die Märkte derzeit fest im Griff. Im Zusammenspiel mit der hohen Inflation, dem Ukraine-Krieg, gestresster Lieferketten und der sich zuspitzenden Corona-Situation in China geht die Sorge vor einer Rezession um.

"Die Preise explodieren und belasten die Konsumenten sowie die Unternehmen, sofern diese die höheren Kosten nicht weitergeben können", heisst es in einem ifo-Ausblick der Dekabank. "Gleichzeitig sehen wir erste Spuren von Lieferausfällen in Folge des Krieges und der Sanktionen." Dass Emmanuel Macron in Frankreich Präsident bleibt, hilft den Aktienkursen am Montag offensichtlich nicht.

Im DAX sei der übergeordnete chart- und markttechnische Abwärtstrend intakt, schrieb Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel. "Die Rezessionstendenz ist das alles überschattende volkswirtschaftliche Thema", so der Charttechnik-Experte.

WALL STREET

Die Wall Street rutschte am Freitag deutlich in den Keller.

So musste der Dow Jones mit einem Tagesverlust von 2,82 Prozent auf 33'811,40 Punkten ein kräftiges Minus hinnehmen. Nicht ganz so deutlich ging es mit dem Techwerteindex NASDAQ Composite, der gegenüber dem Vortag 2,55 Prozent auf 12'839,29 Zähler verloren hat.

Die falkenhaften Äusserungen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell, die bereits am Vortag die Aktienkurse kräftig nach unten gedrückt hatten, wirkten nach. Powell hatte grössere Zinsschritte als die üblichen 25 Basispunkte in Aussicht gestellt, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Mit Blick auf die nächste Zinssitzung der Fed im Mai liege eine Erhöhung um 50 Basispunkte "auf dem Tisch", so Powell.

Marktteilnehmer zeigten sich besorgt, dass steigende Leitzinsen zu Lasten einer Erholung der Wirtschaft gehen könnten. Dabei geht auch das Schreckgespenst einer Stagflation um.

Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich indessen im April verlangsamt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 55,1 von 57,7 Punkten im Vormonat.

Anleihe-Renditen etwas leichter - Dollar fest

Am Anleihemarkt gaben die Renditen etwas nach, nachdem die Äusserungen des Fed-Chefs am Vortag diese deutlich nach oben gezogen hatten. Das Marktumfeld zeigte sich im Verlauf jedoch volatil. Die Rendite 10-jähriger Papiere fiel um 1,5 Basispunkte auf 2,89 Prozent.

Am Devisenmarkt zog der Dollar gestützt von dem hohen Zinsniveau deutlich an. Der Dollarindex gewann 0,6 Prozent. Die Devisenanalysten der ING trauen dem Greenback nach den falkenhaften Powell-Aussagen Stärke für den Rest des Jahres zu. "Man sollte nicht versuchen, den starken Aufwärtstrend im Dollar zu bekämpfen", warnen die Analysten. Angesichts steigender Marktzinsen sollte man derzeit auch nicht auf ein Dollar-Top setzen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen zu Wochenbeginn tiefrote Vorzeichen aus.

Der japanische Leitindex Nikkei verbucht aktuell (06:34 Uhr) einen Verlust von 1,95 Prozent bei 26'577,05 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 2,42 Prozent auf 3'012,18 Zähler. Der Hang Seng gibt 2,59 Prozent auf bei 20'103,67 Einheiten ab.

Die Indizes folgen damit der sehr schwachen Tendenz an der Wall Street zum Ende der Vorwoche, wo in erster Linie die Erwartung einer Reihe weiterer Zinserhöhungen in grossen Einzelschritten die Anleger zu Verkäufen von Aktien animiert hatten. Der Ausverkauf an der Wall Street wegen der Erwartung einer beschleunigten weiteren Straffung der US-Geldpolitik sorge in der gesamten Region für Risikoscheu, kommentiert IG-Marktstratege Yeap Jun Rong.

Hinzu kommen als Belastungsfaktor die Lockdowns in China - insbesondere in der Finanzmetropole Schanghai - wegen der grassierenden Corona-Pandemie. Sie gehen in den zweiten Monat, ohne dass die Situation unter Kontrolle scheint, und beeinträchtigen mehr und mehr die wirtschaftliche Aktivität - auch mit Folgen für die globale Konjunktur. Dazu passend geben die Ölpreise nach.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires