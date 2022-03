Ukraine-Krieg weiter im Mittelpunkt: SMI etwas fester -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen unterschiedlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Leitindex zeigt sich am Freitag etwas fester.

Der SMI eröffnete den Handelstag mit einem minimalen Plus von 0,03 Prozent bei 12'136,22 Zählern. Im Anschluss geht es leicht aufwärts.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI zeigen sich ebenfalls mit leichten Kursgewinnen.

Bereits am Vorabend hatten hatten Anleger trotz des andauernden Kriegs in der Ukraine bei US-Aktien wieder zugegriffen.

Allerdings schwebt über den Märkten weltweit nach wie vor das Damoklesschwert des Ukraine-Kriegs. In Brüssel trifft sich heute US-Präsident Joe Biden mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Anschliessend fliegt Biden weiter in das östliche Nato-Land Polen, das direkt an die Ukraine grenzt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt kann seine anfänglichen Gewinne nicht verteidigen.

Der DAX konnte zum Handelsstart in Frankfurt ein Plus von 0,41 verbuchen und lag damit bei 14'332,26 Zählern. Kurz darauf fällt er bereits wieder ins Minus zurück.

Nach zwei stark erholten Wochen liegt er auf Wochensicht aktuell im Minus. "Die Anleger haben das Bellen der Fed gehört, haben ihren Biss aber noch nicht eingepreist", erklärte Stephen Innes von SPI Asset Management. Er spielt damit auf die jüngsten Signale des US-Notenbankchefs Jerome Powell und dennoch recht gelassene Aktienmärkte an. Powell hatte am Montagabend angesichts der "viel zu hohen" Inflationsrate die Möglichkeit schnellerer Erhöhungen des Leitzinses auch um jeweils 50 Basispunkte avisiert.

"Die Gipfeltreffen in Brüssel (Nato, G7, EU) zum Thema Ukraine-Krieg haben für Verunsicherung und einer erhöhten Volatilität beigetragen, während die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes in Frankreich, Deutschland und der Eurozone besser ausgefallen sind als gedacht", konstatierte Helaba-Marktexperte Ralf Umlauf. Sorgen vor einer Abkühlung der konjunkturellen Dynamik bestünden weiterhin, die Risikoaversion sei zuletzt aber nicht gewachsen. "Letztlich lassen positive Meldungen zum Ukraine-Krieg auf sich warten und so halten sich Marktteilnehmer mit Engagements zurück", erklärte Umlauf.

Im Anlegerfokus steht am Freitag die Bekanntgabe des ifo-Geschäftsklimaindex. Dieser dürfte bestätigen, dass sich die wirtschaftlichen Perspektiven eingetrübt haben, einhergehend mit der Kriegsverunsicherung, Lieferkettenproblemen und den angespannten Rohstoffmärkten, glaubt Umlauf. "Allerdings scheinen die Unternehmen in der Summe nicht in Panik zu verfallen, der Schwung der Industrie ist weiterhin hoch."

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen.

Der Dow Jones schloss 1,01 Prozent höher bei 34'707,12 Punkten. Für den Techwerteindex NASDAQ Composite ging es daneben 1,93 Prozent auf 14'191,84 Zähler hoch.

Trotz des andauernden Kriegs in der Ukraine haben die Anleger am Donnerstag bei US-Aktien wieder zugegriffen. Auf die Verluste vom Vortag folgte beim Dow Jones Industrial ein Anstieg. Im Verlauf nachgebende Ölpreise milderten dabei die Konjunktursorgen, die das hohe Preisniveau zuletzt geweckt hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann hinzu. Die deutlichsten Gewinne gab es an der Nasdaq-Börse mit dem technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100, der seine Gewinne ausbaute. Dort galten anziehende Chipwerte als zentraler Treiber

ASIEN

Die asiatischen Märkte zeigen sich am Freitag wieder mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Nikkei in Japan schloss mit einem Plus von 0,14 Prozent und landet bei 28'149,84 Zählern. Auf dem chinesischen Festland musste der Shanghai Composite 1,12 Prozentpunkte auf 3'213,84 Punkte nachgeben. In Hongkong geht es für den Hang Seng ebenfalls gen Süden: Der Leitindex sinkt um 2,81 Prozent auf 21'328,82 Zähler (08:20 MEZ).

Auch zum Wochenausklang setzt sich an den Börsen in Asien keine einheitliche Tendenz durch. Starke Vorgaben der Wall Street werden ignoriert. Die US-Börsen hatten am Donnerstag von fallenden Ölpreisen profitiert, die Inflationssorgen linderten. Allerdings schwebt über den Märkten weltweit nach wie vor das Damoklesschwert des Ukraine-Kriegs. In Asien gesellen sich dazu länderspezifische Belastungsfaktoren.

In China ist dies die jüngste Corona-Pandemiewelle, die zahlreiche Städte des Landes in neue Lockdowns und Fabriken zu Produktionsunterbrechungen zwingt. Das dürfte auch das chinesische Wirtschaftswachstum im ersten Quartal beeinträchtigen. Dazu kommen neue Spannungen mit den USA. Diese haben gedroht, dass die bilateralen Beziehungen darunter leiden würden, wenn China Russland im Krieg gegen die Ukraine unterstützen sollte.

Der japanische Aktienmarkt schloss kaum verändert. Er wurde gebremst vom Yen, der sich nach verbalen Interventionen von Finanzminister Suzuki und Notenbankchef Kuroda leicht erholte. Damit notiert die japanische Währung allerdings immer noch auf dem tiefsten Stand seit gut sechs Jahren. Ein schwächerer Yen ist positiv für exportorientierte Unternehmen.

Kurz vor dem Ende des japanischen Fiskaljahrs am 31. März repatriieren allerdings viele Unternehmen aus Bilanzgründen ihre Gewinne, was den Yen tendenziell ebenfalls stützte, wie Marktteilnehmer sagten. Die unverändert ultralockere Geldpolitik der Bank of Japan dürfte allerdings eine deutliche Aufwertung des Yen verhindern.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires