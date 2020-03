Weitere Erholung: SMI fest -- DAX erobert 10.000er Marke zurück -- Börsen in Fernost mit Zuwächsen

Der heimische Aktienmarkt erholt sich am Mittwoch weiter, während auch das deutsche Börsenbarometer zulegt. Anleger an den asiatischen Handelsplätzen kamen zur Wochenmitte aus der Deckung.

SCHWEIZ

An der Schweizer Börse präsentieren sich Anleger zur Wochenmitte überaus freundlich gestimmt.

Der Leitindex SMI gewann zur Eröffnung 0,44 Prozent auf 8'772,02 Punkte und zieht anschliessend weiter an.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI zeigen sich unterdessen höher, nachdem sie mit einem Plus von 0,27 Prozent bei 1'288,64 Zählern bzw. 0,52 Prozent stärker bei 10'664,64 Indexeinheiten gestartet waren.

Die Schweizer Börse setzt am Mittwoch den Erholungspfad fort und legt im Frühhandel kräftig zu. Die Aussicht auf ein Konjunkturpaket von 2 Billionen Dollar in den USA zur Abminderung der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie lässt am Mittwoch die Anleger nach Aktien greifen. Auch in den USA und in Fernost hatten die Märkte in Erwartung des US-Hilfspakets kräftig zugelegt.

Die Parteien hätten sich auf ein Paket geeinigt, sagten der führende Demokrat im Senat, Chuck Schumer, und der republikanische Mehrheitsführer, Mitch McConnell, in Washington am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit). Nach dem Senat muss nun noch das Repräsentantenhaus dem Gesetzespaket formal zustimmen. Nach den Worten McConnells soll das Paket noch an diesem Mittwoch verabschiedet werden.

DEUTSCHLAND

Am Mittwoch geht es für den deutschen Leitindex weiter bergauf.

Der DAX verbuchte zum Erklingen der Startglocke einen Aufschlag von 2,96 Prozent auf 9'987,37 Punkte und startete damit nur knapp unter der 10'000er Marke. Auch im weiteren Verlauf zeigt er sich stark und lässt die runde Marke wieder hinter sich.

Ein Konjunkturpaket in den USA zur Linderung der Folgen der Corona-Krise treibt die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch noch etwas höher. Gemessen an dem Anfang der Vorwoche erreichten Krisentief bei 8'255 Punkten seit dem Beginn des Corona-Crashs vor viereinhalb Wochen hat sich der DAX inzwischen um mehr als 20 Prozent erholt. Im DAX habe sich inzwischen ein Boden herausgebildet, der am Vortag seinen Abschluss gefunden haben könnte, schrieb der Anlagestratege und charttechnische Analyst Christoph Geyer von der Commerzbank. Damit helle sich die Lage am Markt tatsächlich etwas auf.

Nach langen Verhandlungen haben sich das Weisse Haus und die Demokraten auf ein Konjunkturpaket geeinigt. Die Erwartung und Hoffnung an den Börsen auf eben dieses politische Signal hatte am Vortag die Kurse bereits stark nach oben getrieben: Der DAX hatte mit einer Rally von elf Prozent einen der stärksten Börsentage seiner Geschichte hingelegt. Der Dow hatte am Vorabend mit einem Aufschlag von 11,4 Prozent sogar noch etwas mehr zugelegt.

Der Republikaner und Mehrheitsführer im Senat Mitch McConnell kündigten an, das Gesetz über das Hilfspaket werde noch am Mittwoch verabschiedet. Analysten und Händler dürften nun auf die Details des Programms zur Ankurbelung der Wirtschaft warten und diese dann aus Marktsicht bewerten. Schon im Vorfeld des Konjunkturpakets hatten Börsianer für die kommenden Tage und Wochen weiter starke Kursschwankungen prognostiziert.

WALL STREET

An den US-Börsen zeigten sich Anleger am Dienstag wieder optimistisch.

Der Dow Jones legte im Handelsverlauf kräftig zu und ging mit einem Plus von 11,37 Prozent bei 20'704,91 Punkten aus dem Handel. Seit 1933 ging es für den US-Leitindex an einem Handelstag nicht mehr so kräftig aufwärts. Der NASDAQ Composite verabschiedete sich ebenfalls mit kräftigen Gewinnen aus dem Handel: Am Ende zog der Techwerteindex 8,12 Prozent auf 7'417,86 Indexpunkte an.

Nach einer erneuten Talfahrt zum Wochenstart haben die US-Börsen am Dienstag einen weiteren Erholungsversuch gestartet. Anleger hofften auf eine rasche politische Einigung über ein weiteres Hilfspaket gegen die Corona-Krise. Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, zeigte sich zuversichtlich, dass binnen weniger Stunden eine Einigung erreicht werde. Nun setzten Anleger darauf, dass sich Senat und Kongress an diesem Tag zusammenraufen und das avisierte Paket beschliessen. Immerhin steigt der Druck auf die Akteure von Tag zu Tag. Zudem wurden die weiteren Hilfsmassnahmen der US-Notenbank (Fed), die am Vortag bekannt gegeben wurden, positiver bewertet.

ASIEN

Am Mittwoch wurden in Asien Gewinne verbucht.

In Japan legte der Nikkei schlussendlich 8,04 Prozent zu auf 19'546,63 Einheiten.

Auch auf dem chinesischen Festland geht es bergauf: Der Shanghai Composite gewann 2,17 Prozent auf 2'781,59 Einheiten, während der Hang Seng um 3,81 Prozent anzog auf 23'527,19 Zähler.

Die kräftige Gegenbewegung der asiatischen Aktienmärkte vom Dienstag hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Für Rückenwind sorgte zunächst das 11-prozentige Plus an der Wall Street, ehe im Späthandel die Kursraketen nochmals zündeten, als die Nachricht über die Ticker lief, dass sich in den USA die Trump-Regierung und die Demokraten auf ein Massnahmenpaket geeinigt haben. Zuletzt hatte es geheissen, die Hilfen dürften ein Volumen von bis zu zwei Billionen Dollar haben. Für Zuversicht nach dem Kursdesaster der vergangenen Wochen sorgt weiter, dass die massiven Konjunkturstimuli der Notenbanken und Regierungen weltweit gegen die Folgen der Coronavirus-Pandemie Erfolge zeigen werden und dass es nach dem Abklingen der Krise zu einer kräftigen Konjunkturerholung kommen wird. Dazu tragen Meldungen aus China bei, wo im Ausbruchszentrum der Pandemie immer mehr Restriktionen für die Bevölkerung und das Arbeitsleben wieder gelockert werden.

Anlageexpertin Catherine Yeung von Fidelity International sprach von den ersten Käufen einiger Investoren seit Wochen. Zugleich geht sie dabei aber nur von Schnäppchenkäufen aus und rechnet mit weiter volatilen Märkten angesichts der grassierenden Pandemie mit mittlerweile über 400'000 bestätigten Infektionsfällen weltweit.

"Es ist zu früh zu sagen, ob wir schon auf einem konjunkturellen Erholungsweg sind", so Yeung. Darüber dürften in den nächsten Wochen die Rettungspakete Aufschluss geben. Auch RBC-Aktienexpertin Karen Jorritsma sprach angesichts der weiter fragilen Lage von einem "massiven Mangel an Überzeugung" der handelnden Akteure. Seitens der Citigroup hiess es, die Unsicherheit bleibe zwar, doch scheine die Abwärtswelle mit dem einzigen Ziel der Liquiditätssicherung ausgelaufen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires