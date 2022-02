Ukraine-Krieg: SMI in Grün erwartet -- DAX vorbörslich fester -- Asiens Börsen setzen teilweise zur Erholung an

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag tief in der Verlustzone.

Der SMI notierte bereits zum Ertönen der Startglocke tief im Minus und gab im Verlauf weiter nach. Zum Handelsende notierte er 2,56 Prozent tiefer bei 11'636,76 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgten dem Trend des Leitindex und gingen schliesslich 2,55 Prozent schwächer bei 1'846,42 Zählern respektive 2,40 Prozent niedriger bei 14'724,26 Einheiten aus dem Handel.

Stützend wirken auch die Vorgaben der Wall Street. Es gibt allerdings auch fundamental stützende Faktoren. So hat sich der Ölpreis stabilisiert und ist von den gestrigen Hochs deutlich gefallen. Auch setzen Anleger darauf, dass die Zentralbanken die Geldpolitik weniger scharf als bislang erwartet verschärfen werden. Ein grosser Zinsschritt von 50 Basispunkten im März durch die US-Notenbank wurde fast vollständig an den Märkten ausgepreist. Auch glauben viele Beobachter nicht, dass sich der Krieg in der Ukraine als langfristiger Belastungsfaktor erweisen wird. Dafür sei die wirtschaftliche Bedeutung Russlands einfach zu gering.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex kehrt am Freitag vorbörslich in die Gewinnzone zurück.

Der DAX notiert vor dem Ertönen der Startglocke auf grünem Terrain.

Der Kriegsbeginn in Osteuropa hatte am Donnerstag einen Ausverkauf bis auf fast 13'800 Punkte ausgelöst, aus dem Handel ging der deutsche Leitindex dann aber über 14'000 Punkte. In New York war die Stimmung am Markt sogar positiv, mit einem deutlichen Zuwachs bei Technologiewerten. Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners geht aber davon aus, dass die Schwankungen auch in der nahen Zukunft weit überdurchschnittlich hoch bleiben werden. Eine schnelle Beruhigung an den Börsen sei unwahrscheinlich.

WALL STREET

Die Stimmung an den US-Börsen wurde im späten Verlauf deutlich besser.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung 0,91 Prozent tiefer bei 32'830,33 Punkten und fiel anschliessend weiter zurück. Im späten Verlauf kämpfte er sich in die Gewinnzone und schloss 0,28 Prozent höher bei 33'223,83 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite kämpfte sich unterdessen bereits deutlich früher auf grünes Terrain vor und ging schlussendlich 3,34 Prozent höher bei 13'473,59 Zählern in den Feierabend.

Nachdem Russland eine Invasion begonnen hat, waren die Börsen am Donnerstag weltweit auf Talfahrt. Vor allem in Europa gab es einen Einbruch. Der Dow und seine US-Indexkollegen hatten am Vortag im Verlauf schon Federn gelassen, am Donnerstag kam es dann zur Erholung. Anleger spekulierten offenbar darauf, dass die US-Notenbank bei ihren geplanten Zinserhöhungen weniger energisch vorgehen wird, um einen etwaigen wirtschaftlichen Schaden durch die Ereignisse in der Ukraine zu lindern. Zudem kündigte US-Präsident Joe Biden neue Sanktionen gegen Russland und die Entsendung weiterer Soldaten nach Deutschland an. Damit erhielt die Erholungsbewegung zusätzliche Nahrung.

Von mehreren Seiten, darunter die Ukraine selbst und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, wurden Angriffe aus verschiedenen Richtungen gemeldet. "Die russische Invasion in der Ukraine ist eine ernste geopolitische Krise mit weitreichenden Folgen", sagte Analyst Kallum Pickering von der Bank Berenberg. Sie werde die kurzfristige Wirtschaftsleistung, insbesondere in Europa, beeinträchtigen und den globalen Anlegern einen zusätzlichen Anstoss geben, ihr Risikoengagement zu verringern.

Der russische Krieg gegen die Ukraine trifft die internationalen Börsen in diesen Tagen mit voller Wucht - und auf kurz oder lang wohl auch die Wirtschaft. Für Verbraucher in Europa könnten wichtige Güter noch teurer werden, deutliche Preissprünge gab es am Donnerstag bereits für Rohstoffe wie Öl. An den Aktienmärkten weltweit rauschten die Kurse nach unten, viele Anleger flüchteten in Anlagen wie Gold und Bundesanleihen, die in Krisenzeiten als sicher gelten.

Unternehmensspezifische Nachrichten spielten angesichts der marktbreiten Ausschläge nur die zweite Geige. Auch amerikanische Konjunkturdaten traten angesichts des Krieges in den Hintergrund. Die US-Wirtschaft war im Herbst etwas stärker gewachsen als bisher bekannt und gemessen an den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe hat sich die Lage am Arbeitsmarkt auf Wochensicht stärker als erwartet verbessert.

ASIEN

An den asiatischen Börsen setzt am Freitag mehrheitlich eine Erholung ein.

In Japan gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 1,88 Prozent auf 26'458,48 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,84 Prozent auf 3'458,68 Zähler. In Hongkong notiert der Hang Seng um 0,28 Prozent tiefer bei 22'838,26 Einheiten. (7.00 Uhr MEZ)

Dabei bestimmt weiter der Krieg zwischen Russland und der Ukraine das Geschehen. Zwar hat der Westen umfängliche Sanktionen verabschiedet, Russland aber noch nicht vom internationalen Zahlungssystem Swift ausgeschlossen.

Zudem sind die Vorlagen der Wall Street freundlich, wo der Markt nach kräftigen Startverlusten ins Plus gedreht hatte. Dabei wurde auch spekuliert, dass die US-Notenbank auf ihrem Zinspfad weniger energisch voranschreiten könnte, um die wirtschaftlichen Schäden durch den Krieg und die Sanktionen zu lindern.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires