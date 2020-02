Asiens Börsen mit kräftigen Abgaben

Anleger an den Handelsplätzen in Fernost zeigen sich verunsichert.

SCHWEIZ

Am Schweizer Markt ging es am Montag kräftig nach unten.

Der Leitindex SMI baute seinen anfänglichen starken Verlust noch aus und beendete den Tag 3,58 Prozent tiefer bei 10'712,84 Einheiten.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI schlossen mit deutlichen Abgaben und verloren 3,85 Prozent auf 1'633,67 Punkte respektive 3,42 Prozent auf 12'942,15 Zähler.

Die Angst, dass sich das Coronavirus in eine weltweite Pandemie entwickeln könnte, sorgte für fluchtartige Reaktionen an den Finanzmärkten. Riskante oder konjunktursensitive Anlagen wie Aktien und Ölpreise gerieten unter die Räder, während sichere Häfen wie Gold, der US-Dollar und der Schweizer Franken verstärkt gesucht wurden.

Nachdem das Virus lange Zeit auf China begrenzt war, steigt mittlerweile die Zahl der Infizierten in anderen Ländern. Auch in Europa ist das Virus mittlerweile angekommen. Insbesondere der sprunghafte Anstieg der Infiziertenzahl in Italien mit inzwischen mehreren Toten sorgte für Unsicherheit. "Das ganze Thema rückt näher an uns heran und damit wächst an der Börse die Angst vor einer weltweiten Lähmung der Wirtschaft", kommentierte ein Händler.

DEUTSCHLAND

Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie führte am deutschen Aktienmarkt am Montag zu einem Ausverkauf.

Der DAX war bereits mit einem deutlichen Minus gestartet, rutschte anschliessend noch weiter ab und ging schliesslich 4,01 Prozent leichter bei 13'035,24 Punkten in den Feierabend.

Nachdem die Anleger lange Zeit recht sorglos agiert hatten, traf die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie den DAX am Montag mit voller Wucht. Im Handelsverlauf durchbrach der deutsche Leitindex vorübergehend sogar die 13'000-Punkte-Marke nach unten.

In China stieg die Zahl der Toten durch das Virus sprunghaft an und auch Südkorea ist zunehmend betroffen. Immer mehr Sorgen bereitet den Investoren mittlerweile der erste grössere Ausbruch von Covid 19 in Europa: So stieg die Anzahl der Infizierten in Italien übers Wochenende. In der Lombardei wurden zehn Gemeinden in der Provinz Lodi - die südlich der Millionenmetropole Mailand liegt - zu Sperrzonen erklärt. Dort kontrollieren Sicherheitskräfte, wer rein und raus darf. Zudem wurde eine Gemeinde in Venetien abgeriegelt. Vor diesem Hintergrund nahm die Unsicherheit an den Finanzmärkten spürbar zu.

"Verschiedene Unternehmensmeldungen, beispielsweise die Warnung von Apple, verdeutlichen, dass der Markt die Folgen des Coronavirus unterschätzt und zu früh abgehakt haben könnte", schrieb Analyst Michael Bissinger von der DZ Bank. "Klar ist, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie erheblich sein werden." Das gelte selbst dann, wenn sich die Krankheit nun tatsächlich auf dem Rückzug befindet und noch im ersten Quartal weitgehende Entwarnung gegeben werden kann. Denn die wirtschaftlichen Schäden durch den Produktionsausfall in Fabriken, durch die Störung von Lieferketten, durch eingeschränkte Konsummöglichkeiten und durch die Ausfälle im Reiseverkehr seien vor allem für China und die asiatischen Anrainerstaaten schon jetzt beträchtlich.

WALL STREET

Das sich weltweit immer stärker ausbreitende Coronavirus schickte am Montag die US-Aktienbörsen auf Talfahrt.

Der Dow Jones fiel nach einem sehr schwachen Start noch weiter zurück und beendete den Montagshandel 3,56 Prozent tiefer bei 27'960,80 Punkte. Der Techwerte-Index NASDAQ Composite verbuchte ebenfalls enorme Abschläge und schloss mit einem Verlust von 3,71 Prozent bei 9'221,28 Zählern. Dagegen waren Staatsanleihen im Zuge der Risikoaversion der Anleger als "sichere Häfen" gefragt.

Experten sind mittlerweile skeptisch, ob die weltweite Ausbreitung des neuen Coronavirus noch gestoppt werden kann. "Das Zeitfenster für die Eindämmung des Ausbruchs schliesst sich nun sehr schnell", zitierte die britische Zeitung "The Telegraph" Devi Sridhar von der Universität Edinburgh, die zur weltweiten öffentlichen Gesundheit forscht. Nathalie MacDermott, Expertin für Infektionskrankheiten am renommierten King's College in London, nannte vor allem die Situation in Italien, Südkorea und Iran "sehr besorgniserregend".

Die Analysten von Goldman Sachs revidierten inzwischen ihre Schätzungen für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den USA nach unten. Statt eines auf das Jahr hochgerechnete BIP-Wachstum im ersten Quartal von 1,4 Prozent erwarten sie nun nur noch ein Wachstum von 1,2 Prozent. Dabei verwiesen sie vor allem auf eine langsamer als bisher erwartete Belebung der Wirtschaftsaktivität in China sowie auf die Reisebranche.

"Die neuen Fälle in Italien zeigen, dass die Lage ernst ist. Für Aktionäre bedeutet dies Alarmstufe eins", schrieb Analyst Daniel Saurenz von Feingold Research.

ASIEN

Auch am Dienstag geht es an den asiatischen Börsen abwärts, teilweise sind jedoch Erholungstendenzen zu erkennen.

In Japan blieben die Börsen am Montag geschlossen, dort wurde der "Tag des Verteidigers des Vaterlands" gefeiert. Am Dienstag fällt der Nikkei um satte 3,20 Prozent auf 22'639,21 Punkte zurück.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derzeit 1,21 Prozent auf 2'994,69 Indexeinheiten, während der Hang Seng marginale 0,01 Prozent schwächer notiert bei 26'819,47 Zählern.

Die Sorge vor der rasanten Ausbreitung des Coronavirus ausserhalb Chinas hatte am Vortag einen globalen Ausverkauf bei Aktien provoziert, der in Asien aber sehr unterschiedlich ausgefallen war. Ähnlich uneinheitlich zeigen sich die Börsentrends aktuell. Für etwas Beruhigung sorgt der Umstand, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO nicht von einer globalen Pandemie spricht. Auch Meldungen über die Entwicklung von Gegenmitteln und Impfstoffen machen die Runde und helfen, die Börsen in Asien teilweise etwas zu stabilisieren. Generell kommen die Kurse von ihren Tagestiefs zurück. Vereinzelt verweisen Händler auf den US-Aktienterminmarkt, der einen freundlichen Start am Kassamarkt suggeriert.

In Japan fallen die Kurse besonders heftig, weil dort wegen des Feiertages am Vortag die Verluste nachgeholt werden.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires