SMI mit Gewinnen erwartet -- DAX steigt vorbörslich -- Asiens Börsen legen zu

Der Zürcher Handel dürfte am Montag von Aufschlägen geprägt werden. Der deutsche Aktienmarkt wird im Plus erwartet. An den Märkten in Fernost werden zum Wochenbeginn Gewinn verzeichnet.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein freundlicher Handelsbeginn ab.

Der SMI verbucht vorbörslich Gewinne.

Der SLI und der SPI werden mit positiver Tendenz erwartet.

Starke Vorgaben in Asien dürften auch in die Schweiz überschwappen. Daneben wird nun verstärkt auf den jüngst vereidigten US-Präsidenten Joe Biden und seine Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geschaut. Auch deutsche Konjunkturdaten könnten im Verlauf für Bewegung sorgen.

Der deutsche Aktienmarkt wird am Montag freundlich erwartet.

Der DAX steigt gemäss vorbörslicher Indikationen.

Der DAX dürfte mit leichten Gewinnen in die neue Woche starten. Von der 14 000-Punkte-Marke war der DAX zuletzt bis auf 13'744 Punkte zurück geprallt, konnte seine 21-Tage-Linie jedoch verteidigen. Sie gilt als Gradmesser für den kurzfristigen Trend und steigt leicht an. Am Vormittag werden die Daten zum Ifo-Geschäftsklima in Deutschland veröffentlicht. Insgesamt stehen für den Markt neben der weiteren Entwicklung in der Corona-Pandemie insbesondere die ersten Schritte unter der neuen US-Präsidentschaft Joe Bidens im Fokus. Zudem nimmt die Berichtssaison in dieser Woche weiter Fahrt auf.

WALL STREET

Nach der jüngsten Rekordjagd zeigte sich die Wall Street am letzten Handelstag der Woche ohne eindeutige Tendenz.

Der Wall Street-Handel zeigte sich am Freitag ohne klare Tendenz.

Der Dow Jones bewegte sich während der gesamten Sitzung im Minus und fiel zum Handelsschlus um 0,57 Prozent auf 30'996,98 Punkte zurück. Der NASDAQ Composite pendelte um den Vortagesschluss und erzielte mit 13'543,06 Zählern einen leichten Tagesgewinn von 0,09 Prozent.

Hohe Kursverluste nach den Geschäftszahlen der beiden Tech-Giganten Intel und IBM haben vor dem Wochenende die Rekordjagd an der Wall Street abgeblasen. Beide Aktien gerieten am Freitag unter starken Verkaufsdruck.

Schon am Vortag hatten der Dow und der S&P anfängliche Gewinne nicht bis zur Schlussglocke halten können. Langsam aber sicher macht die Euphorie über Joe Bidens Amtsantritt wieder den Sorgen um die Corona-Pandemie Platz. Auch stossen die Pläne des neuen US-Präsidenten für ein weiteres grosses Konjunkturpaket zum Kampf gegen die Auswirkungen der Pandemie auf Widerstand im Senat. Bidens Demokraten haben dort zwar dank der Stimme von Vizepräsidentin Kamala Harris eine hauchdünne Mehrheit. Für viele Massnahmen ist Biden aber auf Abweichler aus den Reihen der Republikaner angewiesen.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien verbuchen am Montag Zuschläge.

Der japanische Leitindex Nikkei steigt aktuell (7.07 Uhr MEZ) 0,33 Prozent auf 28'725,30 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland beträgt das Plus beim Shanghai Composite derweil 0,56 Prozent auf 3'626,91 Stellen.

In Hongkong legt der Hang Seng 1,91 Prozent auf 30'011,36 Zähler kräftig zu.

An den asiatischen Börsen herrscht am Montag im späten Verlauf Optimismus, festzumachen an steigenden Kursen. Händler begründen die positive Stimmung mit Hoffnungen auf zusätzliche Staatsausgaben in den USA zur Abfederung der Coronakrise. Während sich die US-Legislative noch über das billionenschwere Konjunkturpaket von US-Präsident Joe Biden streite, setzten einige Investoren schon auf mehr, heisst es. Andere Teilnehmer setzen auf die US-Notenbank und darauf, dass das Zurückfahren der quantitativen Lockerungen auf deren Sitzung in dieser Woche kein Thema sein wird. Regionale Themen in Asien gibt es dagegen kaum. Der chinesische Präsident Xi Jinping wird sich am Montag auf dem virtuellen Weltwirtschaftsforum in Davos zu Wort melden.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires