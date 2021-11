Märkte in Fernost ohne gemeinsame Richtung

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt gab im Dienstagshandel nach.

Der SMI war mit einem Abschlag in den Handel gestartet und blieb auch im Verlauf schwach. Zum Handelsende notierte er 1,15 Prozent tiefer bei 12'366,73 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI gingen ebenfalls schwächer in die Sitzung und behielten ihre negativen Vorzeichen im Verlauf bei. Bis zum Handelsende gaben sie um 1,39 Prozent auf 1'995,14 Zähler respektive um 1,30 Prozent auf 15'830,91 Indexpunkte nach.

Sorgen wegen der Corona-Pandemie haben den Schweizer Aktienmarkt am Dienstag deutlich nach unten geführt. Die hohen Zahlen bei den Neuinfektionen und die verschärften Anti-Pandemie-Massnahmen führten zum Abverkauf von Aktien. Die Marktteilnehmer sorgen sich wegen eines bevorstehenden Winters mit hoher Hospitalisierung und möglichen Schliessungen.

Insgesamt gingen die Händler davon aus, dass sich der Handel auch in den kommenden Tagen eher träge gestalten wird. In den USA ist Thanksgiving-Woche, sodass die Börse ab Donnerstag verkürzt geöffnet ist. "In den nächsten Tagen ist nur ein extrem geringes Handelsvolumen zu erwarten und es wird wahrscheinlich kein grosses Feuerwerk geben", kommentierte ein Finanzstratege. Allerdings stünden im Wochenverlauf noch das Fed-Protokoll und das "Lieblings-Inflationsmass des Fed, der Preisindikator PCE, auf der Agenda, so dass wir etwas zum Nachdenken haben könnten", ergänzte ein weiterer Börsianer.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt stellten die Weichen am Dienstag auf "Verkaufen".

Der DAX war mit einem Minus in den Dienstagshandel eingestiegen und bewegte sich auch im Verlauf weiter in der Verlustzone. Bis zum Sitzungsende verlor er 1,11 Prozent auf 15'937,00 Punkte.

Die Nervosität der Anleger wegen hoher Inflationsraten war am Dienstag grösser geworden. Zu den seit Tagen schon hemmenden Pandemie-Sorgen gesellte sich noch mehr die Ungewissheit in puncto Inflation und Zinsen. Derzeit werden wieder kritische Stimmen wegen steigender Inflationsrisiken lauter. Entsprechende Aussagen gab es seit dem Vorabend zuerst von US-Finanzministerin Janet Yellen und dann auch dem EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel. Die Zinssorgen der Anleger stiegen auch als Folge der Nominierung des US-Notenbankchefs Jerome Powell für eine zweite Amtszeit. Laut dem Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners wird daraufhin im kommenden Jahr mit einer dritten US-Zinserhöhung gerechnet.

"Der Deutsche Aktienindex zeigt die bislang stärkste Konsolidierung seit Beginn der laufenden Aufwärtswelle im Oktober", stellte Andreas Büchler vom Charttechnik-Magazin Index-Radar fest. Büchlers Prognose für den Leitindex bleibt aber davon ungetrübt - insbesondere im übergeordneten Zeitfenster. Entlastendes kam von Wirtschaftsdatenseite: Die Unternehmensstimmung im Euroraum hatte sich überraschend aufgehellt.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag uneinheitlich.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung nahezu unverändert bei 35'619,92 Punkten, drehte im Verlauf aber in die Gewinnzone und schloss mit einem Aufschlag von 0,54 Prozent bei 35'813,28 Zählern. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verbuchte unterdessen deutlichere Abschläge und verlor 0,50 Prozent auf 15'775,14 Zähler.

Am Markt werde inzwischen eine schneller als bislang erwartete Rücknahme geldpolitischer Stimuli befürchtet, hiess es etwa. Und angesichts der Nominierung von Jerome Powell für eine zweite Amtszeit als Präsident der US-Notenbank werde für das kommende Jahr nun mit drei US-Zinserhöhungen gerechnet, während der Konsens am Freitag noch bei zwei Zinsschritten gelegen habe.

Positiv sei indes, dass Präsident Joe Biden wegen der rasant gestiegenen Energiepreise die Freigabe von 50 Millionen Barrel Rohöl aus der strategischen Reserve angeordnet habe. Der Schritt erfolgt den Angaben des Präsidialamtes zufolge in Absprache ähnlicher Massnahmen in China, Indien, Japan, Südkorea und Grossbritannien. Länder auf der ganzen Welt hätten im Zuge der Pandemie damit zu kämpfen, dass die Nachfrage der Verbraucher nach Gütern das Angebot übersteige.

Derweil hat sich das Wachstum der US-Wirtschaft im November von einem sehr hohen Niveau aus etwas verlangsamt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 56,5 von 57,6 Punkten im Vormonat.

Auf Unternehmensseite stand unter anderem der Videokonferenzdienst Zoom, der am Montag nachbörslich seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt hatte, im Fokus der Anleger. Nach dem Boom in der Corona-Pandemie floriert das Geschäft inzwischen nicht mehr so stark.

ASIEN

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die asiatischen Börsen zur Wochenmitte.

In Japan fällt der Nikkei aktuell um 1,58 Prozent zurück auf 29'302,54 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,25 Prozent nach oben auf 3'597,53 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong 0,70 Prozent zulegen kann auf 24'823,23 Einheiten.

Weiter leicht belastend sind die Sorgen, dass mit der erneuten Nominierung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell eine raschere Straffung der Geldpolitik erfolgen könnte. Besonders deutlich fällt das Minus dabei in Tokio aus: Da am Dienstag in Tokio feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, kann der Markt die jüngste Entwicklung nun erst nachholen.

