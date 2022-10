Hoffnung auf langsamere Zinserhöhungen: SMI und DAX vorbörslich höher -- Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt steht am Montag vor einem freundlichen Handelsstart.

Der SMI wird im vorbörslichen Handel etwas höher gehandelt.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften der freundlichen Tendenz des Leitindex folgen.

Die heimische Börsen dürfte nicht zuletzt dank der positiven US-Vorgaben einen positiven Wochenstart erleben. Zuletzt haben die Zinssorgen auf hohem Niveau etwas abgenommen, da viele Marktteilnehmer für den Fed-Zinsentscheid im Dezember nur noch von einer Erhöhung des Leitzinses um 50 Basispunkte (statt 75 Basispunkten) ausgehen. Das Tempo der zuletzt rapide gestiegenen Zinserhöhungen dürfte sich damit zumindest in den USA abschwächen, was Aktien auch in Europa helfen dürfte. Andererseits verdunkeln sich die globalen Konjunkturaussichten weiter - deshalb denken manche Börsianer, dass die Börsen ihre Tiefpunkte noch nicht gesehen haben. Für viele frische Impulse dürfte unterdessen die Berichtssaison sorgen, die in dieser Woche von vielen Höhepunkte wie Apple oder Microsoft gespickt ist.

DEUTSCHLAND

Zum Wochenstart dürfte der DAX freundlich eröffnen.

Der DAX wird vorbörslich höher taxiert.

Der DAX steht am Montag vor einem positiven Start in die neue Woche. Gut eine Stunden vor dem XETRA-Start taxierte der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 0,65 Prozent höher auf 12'801 Punkte. Damit würde das Barometer wieder die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend zurückerobern und zugleich das Hoch aus der Vorwoche bei rund 12'931 Punkten ins Visier nehmen, das der höchste Stand seit Mitte September war. Die Vorgaben aus den USA sind positiv, dort hatten die Indizes zum Wochenschluss - angetrieben von etwas nachlassenden Renditen am Anleihemarkt - deutlich zugelegt. Vom Einbruch zum Wochenstart an der Börse in Hongkong nach der Machtzementierung von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping liess sich der DAX nicht beeindrucken. Die neue Woche steht hierzulande im Zeichen der an Fahrt gewinnenden Berichtssaison sowie der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag

WALL STREET

Die US-Märkte drehen nach einem schwachen Start am Freitag ins Plus und verbuchen zum Sitzungsende kräfige Zuwächse.

Der Dow Jones zeigte sich ausgesprochen freundlich und legte um 2,47 Prozent auf 31'082,56 Zähler zu. Der NASDAQ Composite tendierte ebenfalls deutlich bergauf und verbesserte sich um 2,31 Prozent auf 10'859,72 Punkte.

Stützend wirkte ein Artikel des Wall Street Journals, wonach die Fed von dem erwartet steilen Zinspfad Abstand nehmen könnte. Nachdem bisher mit zwei weiteren Zinsanhebungen um jeweils 75 Basispunkte gerechnet wurde, könnte der zweite Zinsschritt im Dezember mit 50 Basispunkten kleiner ausfallen, heisst es in dem Artikel.

Am Anleihemarkt gaben die Renditen etwas nach. Die Rendite zehnjährige US-Papiere notierte 0,5 Basispunkte niedriger bei 4,23 Prozent. Am Mittwoch und Donnerstag hatten deutlich steigende Anleiherenditen und Rezessionssorgen die Anleger zum Rückzug aus Aktien veranlasst.

Wichtige US-Konjunkturdaten standen zum Wochenausklang nicht auf der Agenda. Die Anleger blickten daher vor allem auf die laufende Bilanzsaison. Diese ist bislang recht solide verlaufen. Zwar meldeten viele Unternehmen Gewinnrückgänge, die aber meist vergleichsweise moderat ausfielen.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen können sich am Montag nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen.

In Tokio steigt der Nikkei zwischenzeitlich um 0,61 Prozent auf 27'055.90 Zähler (Stand: 7:00 Uhr)

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite hingegen runter, der Index verliert zeitweise 0,89 Prozent auf 3'011,74 Punkte. In Hongkong müssen die Verluste herbe Verluste verkraften. Der Hang Seng verliert stellenweise satte 4,99 Prozent auf 15'401,64 Einheiten.

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich zu Wochenbeginn die Aktienmärkte in Fernost. Während in Tokio die Hoffnung auf weniger aggressive Zinserhöhungen durch die US-Notenbank für Aufschläge sorgt, geht es an den chinesischen Börsen kräftig nach unten.

Die neue Zusammensetzung des chinesischen Zentralkomitees der KP verstärkt die Befürchtung, dass Staatschef Xi Jinping seine ideologiegetriebene Politik auf Kosten des Wirtschaftswachstums fortsetzen werde, so Marktteilnehmer. Xi war am Wochenende für weitere fünf Jahre gewählt worden. Die Ernennungen für das Gremium "zeigen, dass China vom wirtschaftlichen Pragmatismus zur politischen Ideologie übergeht", so Ales Koutny, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors. "Die Botschaft ist klar: Die Null-Covid-Lockdowns, die Agenda für gemeinsamen Wohlstand und die sektoralen Massnahmen werden nicht verschwinden", ergänzt er. Diese Risiken dürften Chinas jährliches Wirtschaftswachstum auf nur 2 bis 3 Prozent begrenzen, so der Teilnehmer weiter.

Dem gegenüber stehen die neusten offiziellen Daten für das Wirtschaftswachstum in China im dritten Quartal. Demnach hat sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Zeitraum um 3,9 Prozent erhöht und damit über der Prognose einer Zunahme um 3,5 Prozent gelegen.

Vor allem Technologiewerte in Hongkong stehen unter Druck. Für die Aktien von Alibaba und Tencent geht es um bis zu zehn Prozent abwärts - belastet von deutlich gestiegenen Marktzinsen in den USA.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires