Wall Street fester -- SMI klettert ins Plus -- DAX höher -- Börsen in Fernost schliessen grösstenteils in Grün

Die Wall Street legt am Donnerstag weiter zu. Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt ist die Stimmung freundlich. Die asiatischen Indizes wiesen hauptsächlich Aufschläge aus.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag in Grün.

Der Leitindex SMI eröffnete 0,28 Prozent fester bei 10'051,28 Zählern, zeigt sich auch im Anschluss mit freundlicher Tendenz und legt weiter zu .

Auch die Nebenwertindizes SLI und SPI weisen aktuell deutlich Gewinne aus.

Die Stimmung sei gut, sagen Händler. Die Ergebnisse aus dem In- und Ausland würden mehrheitlich positiv aufgenommen. Ob der Schwung im Verlauf wieder etwas schwindet, werde sich zeigen. Nach wie vor verunsicherten der Brexit und der Handelskonflikt der USA mit China, sagen Händler.

Währenddessen belässt die Europäische Zentralbank nach der Verabschiedung eines Massnahmenpakets im September ihre Geldpolitik unverändert.

Eine Reihe guter Firmenergebnisse aus dem In- und Ausland sorgte für eine positive Stimmung. Im Fokus der Anleger stehen laut Händlern daher die Aktien der Firmen, die ihre Zwischenergebnisse veröffentlicht haben, darunter Konzernenbilanzen wie von Datacolor, Schindler und Sika, welche ein Wachstum verzeichneten, im Fokus. Der Industriekonzern hat im dritten Quartal 2019 zwar an Tempo eingebüsst, Analysten zeigten sich dennoch mit der "soliden" Entwicklung zufrieden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex weist ebenfalls positive Vorzeichen aus.

Der DAX verbuchte zum Ertönen der Startglocke einen Gewinn von 0,49 Prozent bei 12'860,63 Punkten und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Plus.

Angetrieben von erfreulichen Quartalsberichten hat der DAX am Donnerstag die Hürde von 12'900 Punkten getestet. Die Anleger sind allerdings noch etwas zaghaft. Von der Europäischen Zentralbank kamen kaum Impulse, denn an wesentlichen Stellschrauben wurde nicht weiter gedreht. Innerhalb der vergangenen drei Wochen hat der DAX mittlerweile rund 7 Prozent gewonnen. Für gute Stimmung sorgten unter anderem der Autobauer Daimler und der Chemiekonzern BASF.

"Die zuletzt vollzogene Entwicklung des DAX ist sehr beachtenswert", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect bank. "Gerade in Hinblick auf die bisherigen Störfeuer in der geopolitischen Gemengelage war eine Konsolidierung wahrscheinlicher gewesen." Stattdessen setzten die institutionellen Investoren verstärkt auf deutsche Aktien und antizipierten damit eine baldige Konjunkturerholung in Europa und speziell in Deutschland. Mit Blick auf die EZB-Sitzung sprach Ralf Umlauf von der Helaba ausserdem von einer "Politik der der ruhigen Hand". Dies sei angemessen angesichts all der bereits im September beschlossenen geldpolitischen Massnahmen.

WALL STREET

Die Wall Street startet am Donnerstag mit Aufschlägen.

Der Dow Jones gewinnt zum Handelsstart 0,22 Prozent auf 26'893,93 Punkte. Auch der NASDAQ Composite kann zulegen: Er eröffnet deutliche 0,74 Prozent im Plus bei 8'180,04 Zählern.

Der Dow Jones Industrial knüpft am Donnerstag zunächst an seine Vortagesgewinne an. Damit übernimmt das Börsenbarometer die freundliche Vorgaben von den europäischen Handelsplätzen. In dem weiterhin positiven Umfeld nehmen die wichtigsten US-Aktienindizes insofern weiter Kurs auf ihre jeweiligen Höchststände.

Bereits am Mittwoch hatten starke Kursausschläge der Aktien von Schwergewichten das Geschehen bestimmt. Auch am Donnerstag müssen die Anleger wieder viele Geschäftszahlen verarbeiten.

Für einen Paukenschlag sorgte dabei Tesla: Der Elektroautobauer schloss das dritte Quartal überraschend mit Gewinn ab. Damit konnte Unternehmens-Chef Elon Musk sein Versprechen schwarzer Zahlen doch noch erfüllen, was ihm Analysten in Erwartung hoher Expansionskosten nicht zugetraut hatten. Der Triumph verblasst jedoch bei näherer Betrachtung: Teslas Ergebnis fiel zwar positiv aus, liegt aber dennoch mehr als die Hälfte niedriger als noch vor einem Jahr.

Auf Unternehmensseite stehen unter anderem auch Zahlen von Microsoft, PayPal, eBay und Twitter im Fokus der Anleger.

ASIEN

Asiens Börsen notierten am Donnerstag mit unterschiedlicher Tendenz.

In Japan legte der Nikkei bis zum Handelsende 0,55 Prozent zu auf 22'750,60 Punkte.

Der Shanghai Composite dämmte seine Verluste auf letztendlich marginale 0,02 Prozent bei 2'940,92 Zählern ein. Parallel ging der Hang Seng in Hongkong 0,87 Prozent im Plus bei 26'797,95 Einheiten in den Feierabend.

Mangels frischer Impulse zeigten die Aktienmärkte in Asien am Donnerstag keine klare Richtung. Nach leicht positiven Vorgaben der Wall Street überwogen kleine Kursgewinne. Die Märkte warteten auf die weitere Entwicklung im US-chinesischen Handelsstreit und beim Brexit, hiess es. Für Kursbewegungen sorgte damit vornehmlich die Quartalsberichtssaison.

Tendenziell stützend wirkte im Hintergrund die Erwartung, dass die US-Notenbank kommende Woche die Leitzinsen senke, während von der EZB im späteren Tagesverlauf am Donnerstag keine neuen Beschlüsse erwartet würden. Sie hatte bereits im vergangenen Monat Lockerungsmassnahmen verkündet.

In Shanghai bremste die Einschätzung etwas, dass Peking kurzfristig keine weiteren konjunkturstimulierenden Massnahmen beschliessen dürfte, so die Volkswirte von KGI Securities.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires