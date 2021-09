SMI schwächer -- DAX leichter -- Märkte in Fernost letztlich gespalten

SCHWEIZ

In der Schweiz scheuen Anleger vor dem Wochenende das Risiko.

Der SMI präsentierte sich zur Handelseröffnung mit einem Abschlag von 0,27 Prozent bei 11'907,82 Zählern. Auch anschliessend geht es abwärts.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI notieren etwas leichter.

Der Schweizer Aktienmarkt tritt nach drei freundlichen Tagen am Freitag wieder den Rückzug an. Damit steuert der SMI auf die vierte Verlustwoche in Folge zu. Die Stimmung sei nervös, aber keineswegs panisch, heisst es am Markt. Vor dem Wochenende und angesichts der schwelenden Krise des in Schieflage geratenen chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande wollten die Anleger keine Risiken eingehen und bauten die Positionen etwas ab. Zudem hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im September erneut etwas verschlechtert. "Man weiss ja nicht, was alles über das Wochenende noch geschieht", sagt ein Händler. "An Gewinnmitnahmen ist ja noch keiner verarmt." Bei Evergrande bleibt die weitere Entwicklung ungewiss. Nachdem sich am Vortag die Lage zu entspannen schien, weil sich der Immobilienkonzern mit Gläubigern auf eine anstehende Zinszahlung einigen konnte, haben die Sorgen wieder etwas zugenommen. Denn eine weitere Fälligkeit soll das Unternehmen nicht bedient haben. Die Marktteilnehmer hoffen weiter, dass die chinesische Regierung Massnahmen ergreift, um die Auswirkungen eines möglichen Kollapses einzudämmen. Auch wenn die europäischen Banken von einem Zusammenbruch von Evergrande nur sehr wenig betroffen wären, könnte dies doch spürbare Folgen auf die Weltwirtschaft haben, denn der Immobiliensektor in China gilt als wesentlicher Faktor des Wirtschaftswachstums.

DEUTSCHLAND

Am Freitag halten sich die Marktteilnehmer in Frankfurt zurück.

Der DAX eröffnete den letzten Handelstag der Woche mit einem Minus von 0,52 Prozent bei 15'562,14 Punkten. Auch weiterhin verweilt er in der Verlustzone.

Der DAX hat am Freitag seine Vortagesgewinne grösstenteils wieder abgegeben. Eine gekappte Umsatzprognose von Nike mit negativen Folgen für die Kurse deutscher Sportartikelhersteller sowie die weiterhin fragile Lage beim chinesischen Immobilienkonzern Evergrande mahnten die Anleger zur Vorsicht. Das am Vormittag veröffentlichte ifo-Geschäftsklima belastete den DAX nicht nachhaltig. Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer war gegenüber dem Vormonat um 0,8 Punkte auf 98,8 Zähler gefallen und damit etwas stärker als von Analysten erwartet. Es war zudem der dritte Rückgang in Folge, was Experten für gewöhnlich als konjunkturellen Wendepunkt deuten. Die Situation beim in Schieflage geratenen chinesischen Immobilienkonzern Evergrande bleibt derweil spannend. Jennifer James, Portfolio-Managerin bei Janus Henderson Investors, hält es für unwahrscheinlich, dass Evergrande allein eine Finanzkrise auslösen wird. Dass die chinesische Regierung die Banken darüber informiert habe, dass das Unternehmen in dieser Woche keine Zinszahlungen vornehmen werde, sei ein Zeichen dafür, dass die Regierung Massnahmen ergreife, um die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft einzudämmen.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte verzeichneten am Donnerstag kräftige Aufschläge.

Beim US-Leitindex Dow Jones wurden die Gewinne im Handelsverlauf grösser, am Ende stand ein Plus von 1,48 Prozent auf 34'766,00 Indexpunkte. Auch der NASDAQ Composite legte weiter zu und ging mit einem Plus von 1,04 Prozent bei 15'052,24 Indexpunkten in den Feierabend.

Im Blick stand weiter der drohende Kollaps des chinesischen Immobilienriesen Evergrande. So wurde aus Kreisen berichtet, Chinas Behörden hätten die lokalen Regierungen aufgefordert, sich auf den möglichen Zusammenbruch der China Evergrande Group vorzubereiten. Die lokalen Regierungen sollten die Folgen abfedern.

Am Vortag war an der Wall Street im Gefolge von Fed-Aussagen der grösste Tagesgewinn seit Juli verzeichnet worden. Die US-Notenbank signalisierte im Anschluss an ihre Zinssitzung, dass sie ihre Anleihekäufe ab November allmählich zurückfahren werde ("Tapering") und im kommenden Jahr die Zinsen anheben könnte. Sie hat dazu aber weder einen Beschluss noch einen Zeitplan vorgelegt. Damit hat sie sich alle Optionen offen gehalten, um flexibel zu handeln. "An den Börsen kommt das Fed-Statement gut an", sagt Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners. Straffungen der US-Geldpolitik können damit laut Altmann bei Bedarf verschoben werden.

ASIEN

An den asiatischen Märkten waren vor dem Wochenende unterschiedliche Tendenzen zu beobachten.

Der japanische Leitindex Nikkei konnte letztlich 2,06 Prozent auf 30'248,81 Punkte hinzugewinnen.

Auf dem chinesischen Festland verbuchte der Shanghai Composite derweil ein Minus von 0,8 Prozent auf 3'613,07 Stellen. Der Hang Seng zeigte sich mit einem Abschlag von 1,3 Prozent auf 24'192,16 Zähler.

Überwiegend mit Abgaben zeigten sich die Börsen in Asien am letzten Handelstag der Woche. Übergeordnet schwelt weiter die Krise um den wankenden Immobilien-Konzern China Evergrande, die allerdings von den Märkten in den Hintergrund gedrängt wurde. Ein Zahlungsausfall des Konzerns stellt nach Ansicht von Goldman Sachs kein systemisches Risiko für die chinesischen Märkte dar. Nicht nur die Hebelwirkung auf dem Immobilienmarkt sei gering, sondern die starke Kontrolle der chinesischen Regierung über das Bankensystem mache einen marktbedingten Zusammenbruch weniger wahrscheinlich. Die Börse in Hongkong zeigte sich nach anfänglichen Gewinnen leichter. Zwar gebe es weiter Ansteckungsgefahren durch Evergrande, aber die jüngste Liquiditätsspritze Chinas und die Vorbereitungen der lokalen Regierungen auf einen möglichen Kollaps des Konzerns scheinen auf die Absicht der Behörden hinzudeuten, die wirtschaftlichen Risiken zu mindern, hiess es von IG.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires