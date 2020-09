SMI deutlich tiefer - DAX grenzt Verluste nach ifo-Index etwas ein -- Asiens Börsen auf Talfahrt

Am heimischen Markt sind am Donnerstag Minuszeichen zu sehen und auch beim deutschen Leitindex geht es abwärts. In Asien sind am Donnerstag die Bären am Steuer. Der Dow Jones zeigte sich am Mittwoch mit negativer Tendenz.

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt kommt es im Donnerstagshandel zu klaren Abgaben.

Der Leitindex SMI verlor zum Handelsstart 0,9 Prozent auf 10'237,46 Einheiten und bleibt weiter schwach.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI bewegen sich ebenfalls tief in der Verlustzone. Breits zum Start fiel der SLI um 1,1 Prozent auf 1'541,60 Indexpunkte, während es für den SPI um 0,87 Prozent auf 12'731,44 Zähler abwärts ging.

Der Schweizer Aktienmarkt sackt am Donnerstag im frühen Handel ab. Nach dem schwachen Wochenauftakt ist dies der zweite Handelstag in dieser Woche, an dem der Leitindex SMI mit verstärkten Kursverlusten zu kämpfen hat. Auslöser für den neuerliche Ausverkauf sind schwache Vorgaben aus Übersee.

Am Markt steigt derzeit die Sorge um die wirtschaftliche Erholung. Die steigenden Infektionszahlen in vielen europäischen Ländern und auch den USA schüren die Angst vor erneuten Lockdown-Massnahmen. Zudem können sich die beiden politischen Lager in den USA nicht auf ein Konjunkturpaket einigen. Fiskalische Massnahmen, nach denen mittlerweile auch Mitglieder der US-Notenbank Fed rufen, werden aber dringend benötigt, damit die Konjunktur auf dem aktuellen Pfad bleibe, heisst es von Händlern.

Der deutsche Leitindex gibt am Donnerstag nach.

Der DAX verlor zum Börsenstart 0,97 Prozent und fiel auf 12'520,47 Indexpunkte. Auch im weiteren Verlauf bleibt das deutsche Börsenbarometer schwach, kann nach der Veröffentlichung des ifo-Index seine Verluste jedoch etwas reduzieren.

Die erneut abgesackten US-Börsen lasten am Donnerstag auch auf dem deutschen Aktienmarkt. In New York hatten die zuletzt wieder grösser werdenden Konjunktursorgen die Anleger erneut in die Flucht getrieben. Börsianer verwiesen dort auf Aussagen von Vertretern der US-Notenbank Fed, die eine nur langsame Erholung der US-Konjunktur signalisierten. Ein neues Konjunktur-Förderpaket lässt unterdessen in den USA weiter auf sich warten. Laut Marktbeobachter Jochen Stanzl von CMC Markets dürfte dies die Börsen in den kommenden Tagen und Wochen ausbremsen.

Auch in Deutschland waren zuletzt wieder Ängste entstanden, die steigenden Coronavirus-Inflationszahlen könnten erneute Lockdowns mit schweren wirtschaftlichen Folgen zur Folge haben. Nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn argumentierte Stanzl, dass Anleger nach der Zwischenerholung am Vortag schon wieder die Gunst der Stunde genutzt und zumindest ihre Positionen verkleinert hätten. "Die Kurserholung der vergangenen zwei Tage könnte sich somit als nicht nachhaltig herausstellen", so Stanzl.

Vor diesem Hintergrund blickten Anleger an diesem Donnerstag gespannt nach München. Dort veröffentlichte das Ifo-Institut die Ergebnisse seiner monatlichen Unternehmensumfrage. Das Geschäftsklima gilt als wichtigster Frühindikator für die deutsche Konjunktur. Es ist im September wie erwartet weiter gestiegen und hat den höchsten Stand seit Februar erreicht.

WALL STREET

Die Wall Street gab am Mittwoch schliesslich nach.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung 0,46 Prozent im Plus bei 27'413,60 Punkten, fiel im Verlauf aber auf rotes Terrain zurück. Er schloss 1,92 Prozent schwächer bei 26'763,13 Zählern. Der NASDAQ Composite startete daneben 0,12 Prozent tiefer bei 10'950,82 Zählern und rutschte noch deutlicher ins Minus. Zuletzt gab er 3,02 Prozent auf 10'632,99 Einheiten nach.

Die Unsicherheit bei den Anlegern bleibt hoch. So sorgen steigende Corona-Infektionszahlen vor allem in Europa für neue Wirtschafts-Restriktionen im Kampf gegen die Pandemie. Die globale Wirtschaftserholung verläuft schleppend und droht sich mit einer neuen Corona-Welle weiter zu verlangsamen.

Hinzu kam der an Schärfe gewinnende US-Präsidentschaftswahlkampf, der ein neues Stimulierungspaket für die angeschlagene US-Wirtschaft noch vor den Wahlen im November zunehmend unwahrscheinlich macht. Marktteilnehmer rechnen zudem damit, dass sich der Konflikt zwischen den USA und China im Zuge des US-Wahlkampfs zumindest rhetorisch verschärfen könnte.

US-Notenbankchef Jerome Powell hat derweil am Dienstag den US-Kongress bei einer Anhörung davor gewarnt, die Folgen einer ausbleibenden staatlichen Unterstützung für die Wirtschaft zu unterschätzen. Die Wirtschaft werde dies negativ zu spüren bekommen, so Powell.

ASIEN

An den asiatischen Börsen kommt es am Donnerstag zu deutlichen Verkäufen.

In Tokio knickte der japanische Leitindex Nikkei um 1,11 Prozent ein und beendete den Handel bei 23'087,82 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite 1,72 Prozent tiefer bei 3'223,18 Einheiten. In Hongkong bricht der Hang Seng gegen 9:30 Uhr unserer Zeit um 1,77 Prozent ein und notiert bei 23'322 Zählern.

Die Anleger nehmen sich ein Beispiel an der Wall Street, wo die Indizes am Mittwoch unter Druck geraten waren. Die steigende Zahl von Corona-Fällen und die schwindende Hoffnung auf ein Stimuluspaket in den USA hatten dort belastet und drücken nun auch in Asien. Zugleich hatte US-Notenbankchef Jerome Powell ein weiteres Mal gewarnt, dass es die Wirtschaft zu spüren bekomme, sollte es kein Hilfspaket geben.

In Schanghai drückt vor allem auch der Konflikt zwischen den USA und China, der auf mehreren Feldern ausgetragen wird. Am Vortag zum Beispiel warnte US-Aussenminister Mike Pompeo vor den Gefahren einer politischen Einflussnahme Chinas in den USA.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires