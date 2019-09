SMI wenig bewegt -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen legen letztlich zu

Der heimische Markt weist am Dienstag keine klare Tendenz aus. Der deutsche Leitindex tendiert um die Nulllinie. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstag ohne grössere Ausschläge.

Der Leitindex SMI eröffnete den Handel 0,22 Prozent fester bei 10'019,02 Einheiten, fällt im Verlauf etwas zurück und bewegt sich derzeit um die Nulllinie.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI notieren unterschiedlich. Der SLI begann den Tag 0,21 Prozent höher bei 1'534,82 Punkten und bewegt sich aktuell nahe am Vortagesschluss. Der SPI startete mit einem Zuschlag von 0,22 Prozent bei 12'155,81 Zählern in den Tag und legt auch weiterhin etwas zu.

Mit seinen Gewinnen am Dienstag bleibt der Schweizer Aktienmarkt seinem Motto des Jahres 2019 treu. Wie es im Handel heisst, wurden die Kursgewinne im laufenden Jahr vor allem durch die weniger konjunktursensiblen Werte getragen - so auch an diesem Vormittag. Dabei bewegt sich der Leitindex SMI in einer engen Spanne von etwa 40 Punkten.

Solange die Angst vor einer möglichen Rezession nicht nachhaltig aus dem Weg geräumt werden könne, dürfte sich dieses Muster auch weiter fortsetzen, zeigt sich ein Börsianer überzeugt. Die aktuellen Daten sind gemischt. Hierzulande sind die von der Konjunkturforschungsstelle KOF vierteljährlich befragten Konjunkturexperten (KOF-Konsensus) für das laufende Jahr etwas pessimistischer eingestellt als noch im Juni. Derweil hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im September etwas verbessert, wie das Ifo-Geschäftsklima zeigt. Zudem habe die Nachricht etwas beruhigt, dass die US-chinesischen Handelsgespräche schon bald fortgesetzt werden.

DEUTSCHLAND

Am Dienstag notiert der deutsche Leitindex kaum verändert.

Der DAX startete mit einem leichten Zuwachs von 0,22 Prozent auf 12'368,96 Punkte, fällt im weiteren Verlauf jedoch etwas zurück.

Nach dem schwachen Wochenstart legt der DAX am Dienstag nur vorübergehend wieder zu. Orientierungspunkt nach oben bleibt das Zwischenhoch von Mitte des Monats bei 12'494 Punkten. Etwas ermutigend wirkte am Morgen eine neue Wasserstandsmeldung im Handelskrieg. Der US-Finanzminister Steven Mnuchin erklärte im US-Fernsehen, dass Chinas Vize Liu He Anfang Oktober für neue Handelsgespräche nach Washington kommen wird. Nach zuletzt eher unklaren Signalen wirkte dies für den Markt beruhigend.

Der ifo-Geschäftsklima stieg erstmals seit sechs Monaten. Der ifo-Index ist das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer und gilt als zuverlässiger Indikator für die Entwicklung der nächsten sechs Monate. Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im September etwas deutlicher als erwartet aufgehellt.

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich zum Wochenstart ohne grössere Ausschläge.

Der Dow Jones schaffte es nach schwachem Start in die Gewinnzone, deutliche Kurssprünge waren aber nicht zu sehen. Am Ende schloss der Leitindex 0,06 Prozent fester bei 26'951,01 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging daneben ebenfalls nur marginal verändert mit einem Minus von 0,06 Prozent bei 8'112,46 Zählern in den Feierabend.

Etwas Rückenwind erhielten die Märkte von vergleichsweise stabilen Wachstumsdaten für die US-Wirtschaft. In Europa hatten schwache Konjunkturdaten hingegen Rezessionsängste ausgelöst. Den vorgelegten Daten von IHS Markit zufolge hat sich das Wachstum der US-Wirtschaft im September verlangsamt. Der erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verbesserte sich moderat auf 51,0 von 50,7 Punkten im Vormonat. Für IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson zeigen die Daten indes, dass die Unternehmen weiterhin mit dem Gegenwind der Handelssorgen und der erhöhten Unsicherheit über die Aussichten zu kämpfen haben. Auch wenn das Wachstum im September leicht angezogen habe, sei die Wachstumsrate im September eine der schwächsten seit 2016 gewesen.

Thema an den Märkten waren auch weiterhin die US-chinesischen Handelsgespräche. Dass eine chinesische Handelsdelegation am Freitag einen Termin auf eine Farm in Montana kurzfristig abgebrochen hat, wurde von Peking heruntergespielt, während sich US-Präsident Donald Trump zuletzt gegen ein Teilabkommen mit China gewandt hatte und sich für einen umfassenden Deal aussprach.

ASIEN

Am Dienstag ging es an den Börsen in Asien bergauf.

In Japan konnte der Nikkei zum Handelsende marginale 0,09 Prozent zulegen auf 22'098,84 Zähler.

In China gewann der Shanghai Composite derweil 0,28 Prozent auf 2'985,34 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong verbuchte letztlich einen Zuschlag von 0,22 Prozent auf 26'281,00 Punkte.

Der Handelsoptimismus ist zurück und sorgte am Dienstag für leicht steigende Aktienkurse in Asien. Laut US-Finanzminister Steve Mnuchin wird Chinas oberster Verhandler, Vizeministerpräsident Liu He, innerhalb der nächsten beiden Wochen nach Washington reisen und dort mit der US-Seite versuchen, eine Einigung im Handelsstreit zu finden. Zuletzt hatte diesbezüglich eher Skepsis überwogen, unter anderem weil China auch Teillösungen verfolgt, wohingegen die USA offenbar auf ein Gesamtpaket setzen. Wie es von US-Seite hiess, ist offenbar allem der Streitpunkt Diebstahl geistigen Eigentums ein Problempunkt.

Ausserdem hiess es nun, dass offenbar Mnuchin in der vergangenen Woche eine chinesische Delegation gebeten hatte, geplante Besuche auf US-Farmen zu verschieben. Zum Ende der Vorwoche hatte es in Berichten noch geheissen, dass die Chinesen von sich aus die Besuche abgesagt bzw. verschoben hätten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires