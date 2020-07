Verluste bei SMI & Co. -- DAX rutscht unter 13'000 Punkte -- Asiens Börsen mit Verlusten

Der heimische Aktienmarkt geht es am Freitag dank schwacher Vorgaben abwärts. Der DAX notiert ebenfalls auf rotem Terrain. Am Freitag prägen rote Vorzeichen das Bild in Fernost.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Freitagshandel deutlich schwächer.

Der Leitindex SMI ist mit einem Abschlag von 1,07 Prozent bei 10'271,387 Punkten in den Handel eingestiegen und bleibt auch im Verlauf auf rotem Terrain.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI, die mit einem Abschlag von 1,14 Prozent bei 1'559,80 Punkten und 1,09 Prozent bei 1'2729,98 Zählern gestartet ist, zeigen sich im Handelsverlauf weiter schwächer.

Schwache Vorlagen der US-Börsen drücken auf die Kurse. Die Anleger richten sich erst einmal defensiv aus. An der Wall Street hatten überraschend hohe wöchentliche Arbeitslosenzahlen bereits am Donnerstag die Stimmung und Indizes belastet. Als zusätzlichen Belastungsfaktor machen Händler die sich zuspitzenden Spannungen zwischen den USA und China aus. US-Aussenminister Mike Pompeo hat die Lage mit einem Appell an die Verbündeten der USA weiter angeheizt.

Diese Faktoren zusammen mit den weiterhin rekordhohen Infektionszahlen in den USA schürten die Sorge um die wirtschaftliche Erholung. Diese manifestiert sich dieser Tage auch beim Goldpreis, der so hoch ist wie seit 2011 nicht mehr. Angesichts dieser Gemengelage und des als hoch beurteilten Kursniveaus an den Börsen rechneten die Händler mit Gewinnmitnahmen. "Es kann nicht schaden, auch einmal etwas Gewinn einzufahren. Vor allem vor dem Wochenende", sagt ein Börsianer.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt fällt am Freitag deutlich ins Minus.

Der DAX verlor zum Auftakt 1,38 Prozent auf 12'919,31 Punkte und verliert damit den Kampf um die 13'000-Punkte-Marke. Auch im Verlauf bleibt der deutsche Leitindex in der Verlustzone und baut seine Verluste sogar noch weiter aus.

Der sich verschärfende Streit zwischen China und den USA und auch die Sorgen rund um die Corona-Pandemie trüben am Freitag die Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Belastend wirken sich die äusserst schwachen Vorgaben von der Wall Street aus, wo insbesondere Techtitel am Vortag unter massiven Gewinnmitnahmen litten.

Auch die Corona-Krise ist weiterhin nicht ausgestanden: "Zuletzt hatten die Anleger die Pandemie aus ihren Köpfen verbannt. Doch COVID-19 dürfte heute auf die Börsenbühne zurückkehren", erwartet Marktanalyst Christian Henke von IG unter Verweis auf die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten vom Vortag. In den Vereinigten Staaten war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Corona-Pandemie erstmals seit mehr als drei Monaten wieder angestiegen. Damit wird deutlich, dass sich die grösste Volkswirtschaft der Welt trotz Lockerungen der Corona-Auflagen immer noch in einer schweren Krise befindet. Zudem warnen auch Frankreich und Spanien aktuell wieder vor einem Anstieg von Corona-Fällen.

WALL STREET

Der Dow Jones begann den Donnerstagshandel 0,18 Prozent schwächer bei 26'955,97 Punkten, rutschte im Verlauf aber deutlicher ab und schloss 1,31 Prozent schwächer bei 26'652,26 Punkten. Der NASDAQ Composite sackte noch tiefer ab und verabschiedete sich mit einem Abschlag von 2,29 Prozent bei 10'461,42 Zählern.

Bremsend wirkte sich die jüngste Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China wirken. Nachdem die USA die Schliessung des chinesischen Konsulats in Houston angeordnet hatten, drohte US-Präsident Trump mit der Schliessung weiterer Konsulate. Mehrere ranghohe Politiker brachten das Konsulat in Verbindung mit chinesischen Spionage-Aktivitäten.

Im Streit um weitere Unterstützungsmassnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie haben sich die Republikaner im US-Senat mit dem Weissen Haus geeinigt. Nun können Verhandlungen mit den Demokraten über ein fünftes Rettungspaket aufgenommen werden. Die Zeit drängt, denn Ende des Monats läuft ein Unterstützungsprogramm aus, in dessen Rahmen Millionen von arbeitslosen Amerikanern eine zusätzliche Finanzhilfe von wöchentlich 600 Dollar erhalten. "Es scheint auf eine Verlängerung des Programms hinauszulaufen", meint Andrew Hunter, Volkswirt bei Capital Economics. Die Datenlage lege nahe, dass der Bedarf an finanzieller Unterstützung in den zurückliegenden Wochen gestiegen sei.

Belastend wirkten auch Konjunkturdaten: Die Zahl der neuen Anträge auf Arbeitslosenhilfe stieg auf 1.416.000. Experte hatten rund 100.000 Anträge weniger erwartet.

ASIEN

Die Börsen in Asien geben am letzten Handelstag der Woche nach.

In Tokio wird feiertagsbedingt auch am Freitag nicht gehandelt. Zuletzt gab der Nikkei bis zum Handelsschluss am Mittwoch um 0,58 Prozent auf 22'751,61 Zähler nach.

Auf dem chinesischen Festland geht es unterdessen kräftig abwärts: Der Shanghai Composite verliert am Freitag 2,25 Prozent auf 3.250,37 Indexpunkte. Auch in Hongkong übernehmen die Bären das Ruder und schicken den Hang Seng 1,83 Prozent abwärts auf 24.801,69 Einheiten.

Die asiatischen Börsen folgen damit den negativen Vorgaben der Wall Street vom Vorabend. Händler nennen einen ganzen Strauss an schlechten Nachrichten: Neben der weiter um sich greifenden Coronaviruspandemie fühlen sich Konjunkturskeptiker mit Blick auf den US-Arbeitsmarkt bestätigt, denn unerwartet viele Amerikaner hatten in der Vorwoche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt.

Darüber hinaus nimmt die Eskalation des Dauerkonflikts zwischen den USA und China erneut Fahrt auf. Nachdem die USA die Schliessung des chinesischen Konsulats in Houston angeordnet hatten, kontert China mit der Schliessung des US-Konsulats in Chengdu. US-Aussenminister Mike Pompeo hatte zuvor bereits China "Tyrannei" vorgeworfen.

Daneben sorgt Intel für Missstimmung. Zwar fielen die Geschäftszahlen des Halbleiterkonzerns durchaus gefällig aus, das Unternehmen hängt aber mit der Produktion wichtiger neuer Chips deutlich hinter seiner Planung.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires