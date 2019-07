SMI kaum bewegt -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische Aktienmarkt kommt am Mittwoch kaum von der Stelle. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen leichten Gewinn. Die asiatischen Börsen weisen am Mittwoch überwiegend grüne Vorzeichen aus. An der Wall Street ging es bergauf.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch zurückhaltend.

Der Leitindex SMI notiert aktuell um den Vortagesschlusskurs, nachdem er zum Start um 0,09 Prozent auf 9'973,87 Punkte gestiegen war.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI pendeln um die Nulllinie.

Nach den Avancen vom Vortag kommt es damit - zumindest vorerst - zu einer Konsolidierung. In den verstärkten Fokus der Investoren gerückt ist mittlerweile der für Donnerstag anstehende Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Bis dahin dürften sich die Anleger nicht allzu stark aus dem Fenster lehnen, heisst es im Markt.

Die Vorgaben aus den USA geben dem Markt derweil einen freundlichen Unterton. Gute Unternehmensberichte und positive Anzeichen im US-Handelsstreit mit China hatten der Wall Street Rückenwind beschert. Zahlreiche Gewinnwarnungen seien so gut weggesteckt worden, so ein Händler.

Im Fokus stehen etwa die Aktien von Lonza. Der Basler Feinchemikalienhersteller und Pharmazulieferer hat vorbörslich seine Jahreszahlen veröffentlicht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verbucht am Mittwoch einen leichten Zuwachs.

Der DAX eröffnete 0,16 Prozent höher bei 12'510,52 Indexpunkten und steht auch im weiteren Handelsverlauf knapp im Plus.

Die gute Stimmung an den internationalen Aktienmärkten hat den deutschen Leitindex am Mittwoch im Plus gehalten. Die Anleger freuten sich zuletzt über die Haushaltseinigung in den USA und setzen zudem weiter auf mehr Billiggeld von den Notenbanken. Allerdings sei der jüngste Anstieg ungewöhnlich kräftig verlaufen und die Kurse seien in kurzer Zeit sehr schnell gestiegen, schrieb der Chartexperte Franz-Georg Wenner von Index-Radar. Eine Abkühlung oder zumindest Atempause werde damit zunehmend wahrscheinlich.

Nun scheint sich zudem auch in den Verhandlungen im Handelsstreit zwischen den USA und China wieder etwas zu tun. Berichten zufolge reisen US-Diplomaten am Montag zu Gesprächen nach Peking.

Derweil nimmt die Berichtssaison richtig Fahrt auf. Geschockt hat die Deutsche Bank: Der Radikalumbau mit der Streichung von 18'000 Jobs hat die Bank im zweiten Quartal noch tiefer in die roten Zahlen gerissen als gedacht.

WALL STREET

Am Dienstag zeigten sich die US-Indizes fester.

Der Dow Jones eröffnete den Handel etwas höher und baute seine Gewinne im Verlauf noch aus. Er schloss 0,66 Prozent höher bei 27'350,14 Punkten. Der NASDAQ Composite hatte den Tag mit einem Zuschlag begonnen und verblieb auch im Anschluss auf grünem Terrain. Er verabschiedete sich 0,58 Prozent stärker bei 8'251,40 Zählern aus dem Handel.

Die Berichtsperiode lieferte weiterhin die wichtigsten Impulse mit überraschend positiv ausgefallenen Quartalsausweisen bekannter Unternehmen sowie die Hoffnung auf eine lockerere Geldpolitik zu beiden Seiten des Atlantiks.

Auch im Handelskonflikt zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften gab es Entspannungshoffnungen: US-Präsident Donald Trump hat sich mit Vertretern grosser Technologieunternehmen getroffen und über die Sanktionen gegen den chinesischen Technologiekonzern Huawei debattiert. Laut einem Bericht will Trump "zeitnah" über die Vergabe von Lizenzen an US-Unternehmen entscheiden, die Geschäfte mit Huawei machen wollen.

Von Entspannung war auch im Haushaltsstreit die Rede: Trump hat eine längerfristige Einigung mit den oppositionellen Demokraten erzielt, die milliardenschwere Mehrausgaben ermöglicht und eine erneute Haushaltssperre verhindern soll.

ASIEN

An den Börsen in Fernost bleibt Stimmung am Mittwoch freundlich.

In Japan schloss der Leitindex Nikkei 0,41 Prozent fester bei 21'709,57 Zähler.

Auch im Reich der Mitte greifen die Anleger zu. So steigt auf dem chinesischen Festland der Shanghai Composite aktuell (09:05 Uhr) um 0,69 Prozent auf 2'919,92 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng um 0,55 Prozent zu auf 28'624,42 Zähler.

Befeuert wurden die Märkte neben den günstigen US-Vorgaben vor allem von frischer Zuversicht im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit. Denn aus den USA werden laut Wall-Street-Journal-Berichten Handelsbeauftragter Robert Lightizer und Finanzminister Steven Mnuchin am Montag nach Schanghai zu hochrangigen Handelsgesprächen fahren. Der Wirtschaftsberater im Weissen Haus, Lawrence Kudlow, sagte, China sollte als Geste guten Willens darauf vorbereitet sein, mehr US-Agrarprodukte abzunehmen. Seitdem die Gespräche sich Anfang Mai festgefahren hatten, gab es keine persönlichen Verhandlungen mehr.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires