Schnäppchenjäger greifen zu: SMI und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt erholt sich am Freitag von seinen Vortagesverlusten.

So eröffnete der SMI 0,52 Prozent höher bei 10’507,83 Punkten und liegt auch anschliessend klar in der Gewinnzone.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI legen zwischenzeitlich zu.

Gestützt werde der Markt durch die Vorgaben aus Übersee, heisst es im Handel. "Die Marktstimmung verbesserte sich gestern, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, seinen 'unbedingten' Willen zur Eindämmung der Inflation bekräftigt hatte", fasst ein Händler zusammen. Während einige Anleger diese Worte als gute Nachricht auffassten, bleiben andere skeptisch, was die Auswirkungen einer solchen Politik angehen.

Gemäss den meisten Marktteilnehmern ist die Stimmung am Markt nach wie vor sehr angespannt. So werde mittlerweile diskutiert, ob eine US-Rezession überhaupt noch vermeidbar sei, kommentierte ein weiterer Stratege. Denn der Fed-Chef habe sehr deutlich gemacht, dass er vor Wirtschaftseinbussen nicht zurückschrecke, um der Inflation das Genick zu brechen. Aber auch in Europa ist Rezession ein Thema. Vor allem die Energiekrise ist hier das grösste Wirtschaftsrisiko. In Deutschland hat sich der ifo-Geschäftsklima-Index denn auch etwas stärker eingetrübt als erwartet.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt setzt sich am Freitag eine freundliche Tendenz durch.

So startete der DAX 0,29 Prozent fester bei 12'949,87 Zählern, fiel dann vorübergehend in rotes Terrain zurück und steht zwischenzeitlich wieder im Plus.

Die Kurse steckten eine schlechte Stimmung in der deutschen Wirtschaft recht gut weg. Der ifo-Geschäftsklimaindex hat sich im Juni stärker als prognostiziert eingetrübt, Sorgen bereiten den Unternehmen vor allem die Strompreise und Gasknappheit. "Die verschlechterten Erwartungen zeigen ganz klar, dass für die Firmen die wesentliche Herausforderung in der Energieversorgung im kommenden Winter besteht", merkte Chefvolkswirt Ulrich Kater von der Dekabank an.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag höher.

Der Dow Jones legte zum Handelsende 0,64 Prozent auf 30'678,15 Punkte zu. Der technologielastige NASDAQ Composite gewann daneben 1,62 Prozent auf 11'232,19 Zähler.

Händlern zufolge hielten die Anleger wieder Ausschau nach Schnäppchen, um sich nach der jüngsten Marktschwäche mit Aktien zu relativ niedrigen Kursen einzudecken. Das Kaufinteresse sei jedoch nach wie vor etwas gedämpft, da die Sorgen über eine mögliche Rezession die Märkte weiterhin belasten.

Frische US-Konjunkturdaten zeigten nur wenig Einfluss auf die Kurse. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gingen etwas weniger stark zurück als erwartet. Die Stimmung unter den Einkaufsmanagern der Industrie und im Dienstleistungssektor war im Juni schlechter als prognostiziert.

Am Mittwoch hatte US-Notenbankchef Jerome Powell die Möglichkeit einer Rezession eingeräumt. Eine solche zu vermeiden, sei "sehr herausfordernd".

ASIEN

Nach dem überwiegend von Verlusten geprägten Wochenverlauf kam es am Freitag an den ostasiatischen Aktienmärkten zu einer Erholung.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem Gewinn von 1,23 Prozent bei 26'491,97 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite bis Handelsende um 0,89 Prozent auf 3'349,75 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong legte um 2,09 Prozent auf 21'719,06 Punkte zu.

Die Börsen schlossen sich damit der Aufwärtstendenz an der Wall Street an, wo stark sinkende Marktzinsen die Stimmung etwas entspannt hatten. Dahinter standen aber vor allem Rezessionssorgen, weil die Anleger deswegen Zuflucht in den vermeintlich sichereren Anleihen suchten. US-Notenbankchef Powell hatte derweil wiederholt, dass Inflationsbekämpfung durch höhere Zinsen weiter klar im Fokus stehe, eine Rezession deswegen aber nicht unvermeidlich sein müsse.

In Japan fielen unterdessen neue Preisdaten wie erwartet aus. Sie zeigen, dass das Land mit einer Preissteigerungsrate von 2,5 Prozent nach wie vor weit von den dramatischen Teuerungsraten anderswo entfernt ist, weshalb es sich die dortige Notenbank noch leistet, weiter einen ultraexpansiven Kurs zu fahren. Gleichwohl liegt die Preissteigerungsrate damit auch in Japan über dem Ziel der Notenbank von 2,0 Prozent, und zwar bereits den zweiten Monat in Folge. Der Yen zeigte sich davon aber wenig bewegt, nachdem er im Vortagsverlauf zum Dollar deutlich Boden gutgemacht hatte.

Technikaktien bekamen zuletzt Rückenwind von Signalen Pekings, dass die Regulierungen im Techniksektor gelockert werden könnten. Daneben wurde die Stimmung an den chinesischen Plätzen gestützt davon, dass die Regierung der Wirtschaft mit stimulierenden Massnahmen wie Infrastrukturinvestitionen unter die Arme greifen will. Am Vortag hatte Präsident Xi Jinping zudem betont, weiter das Wachstumsziel von 5,5 Prozent im laufenden Jahr zu verfolgen. Central China Securities verwies ausserdem darauf, dass die Neuinfektionen von COVID-19-Fällen unter Kontrolle schienen und sich die Wiederaufnahme der Produktion in einigen Landesteilen deswegen beschleunige.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires