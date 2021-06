SMI und DAX stärker -- Asiatische Börsen schlussendlich wenig verändert

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt verzeichnet am Donnerstag Gewinne.

So eröffnete der SMI mit einem Gewinn von 0,26 Prozent bei 11’929.91 Punkten und baut diesen anschliessend noch aus.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI ziehen aktuell an

Die Schweizer Börse setzt am Donnerstag zu einer Erholung an und tendiert auf breiter Front freundlich. Die Umsätze halten ich laut Händlern aber weiterhin in Grenzen. Nach den schwächeren Vortagen sei eine Gegenbewegung zu erwarten gewesen. Für einen Anstieg des SMI über die 12'000 Punkte-Marke dürfte es aber nicht reichen, heisst es weiter. Die Konjunkturzahlen aus der Eurozone dürften dabei aber für eine gute Abstützung gegen unten sorgen. Weitere Impulse würden nun von der Zinsentscheidung der Bank von England und von verschiedenen US-Daten am Nachmittag erwartet. Ausserdem melden sich mehrere Vertreter der US-Notenbank Fed zu Wort.

Nach wie vor spuke das Inflations- und Zinsgespenst an den Märkten herum und sorge immer wieder für Irritationen, sagten Händler. Nachdem Fed-Chef Jerome Powell die Wogen, die das Fed im Zusammenhang mit den geldpolitischen Beschlüsse ausgelöst hatte, wieder glätten konnte, sorgt nun der Fed-Vertreter aus Atlanta für Unruhe. Demnach könnte das Fed wegen der starken Inflation und der Erholung wohl Ende 2022 damit anfangen, die Leitzinsen zu erhöhen. Daher werde die Entwicklung der Bondmärkte genau beobachtet. Solange aber die Anleiherenditen nicht nach oben ausbrechen würden, dürften auch die Aktienmärkte kaum korrigieren, heisst es weiter.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Donnerstag fester.

So startete der DAX 0,47 Prozent höher bei 15'528,55 Einheiten und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Plus.

Rückenwind gab es von der Konjunktur: Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Juni auf den höchsten Stand seit November 2018 und übertraf die Erwartungen von Experten.

Sowohl die aktuelle Lage als auch die kommenden sechs Monate schätzten die vom ifo Institut befragten Unternehmen in Deutschland besser ein als zuvor prognostiziert worden war. "Die Konjunktur startet jetzt durch", erklärte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP-Bank. Im zweiten und dritten Quartal sei mit hohen Wachstumsraten zu rechnen.

Nach zwei stärkeren Börsentagen hatte der DAX am Mittwoch diese Gewinne fast vollständig abgegeben. Andererseits hatten Anleger zuletzt bei Kursen unter 15'500 Zählern immer wieder zugegriffen und damit den DAX gestützt.

WALL STREET

An den US-Börsen fehlte am Mittwoch der Antrieb.

Der Dow Jones eröffnete den Handel marginale kaum fester und pendelte im weiteren Verlauf in einer engen Range um die Nulllinie. Aus dem Handel ging er dann schliesslich 0,21 Prozent tiefer bei 33'874,24 Punkten. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls wenig bewegt. Anschliessend legte er aber zu und konnte zwischendurch eine neue Bestmarke aufstellen. Die Sitzung beendete er letztendlich 0,13 Prozent im Plus bei 14'271,73 Zählern.

Investoren an den US-Märkten konzentrierten sich weiter auf die Unterstützung durch die Notenbanken und setzten auf Wirtschaftserholung. Kurz nach der Eröffnung standen ausserdem die Stimmungsdaten aus der Industrie und dem Service-Sektor im Fokus der Anleger. Negativ auf die Märkte wirkte die sich immer stärker verbreitende Delta-Variante des Corona-Virus.

Gestern Abend hatte Fed-Chef Jerome Powell abermals die Märkte beruhigt. Nach seinen Aussagen sei die Inflationszunahme nur von gewisser Zeit. Die Stärke an den Märkten könnte sich also vorsetzen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen traten am Donnerstag auf der Stelle.

In Tokio schloss der Nikkei quasi unverändert bei 28'875,23 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite bis Handelsende 0,01 Prozent auf 3'566,65 Zähler. Der Hang Seng legte leicht um 0,23 Prozent auf 28'882,46 Punkte zu.

An den Börsen in Ostasien ist es am Donnerstag in engen Grenzen uneinheitlich zugegangen. Die Aktienmärkte folgten damit den Vorgaben der Wall Street, auch dort hatten sich die Indizes nach beiden Seiten bewegt, in ebenfalls engen Grenzen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires