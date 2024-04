Erholungskurs setzt sich nur teilweise fort: SMI etwas schwächer -- DAX in Grün -- Asiens Märkte im Plus

SCHWEIZ

Schweizer Aktienmarkt zeigt sich etwas leichter.

Der SMI hat den Handelstag 0,16 Prozent leichter bei 11'450,40 Zählern begonnen. Im weiteren Verlauf zeigt sich das Schweizer Börsenbarometer weiterhin in Rot.

Die Nebenwerteindizes SPI sowie den SLI schliessen sich der Tendenz des Leitindex an.

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Mittwoch eine Verschnaufpause nach der gestrigen Erholung ein. Während die US-Indizes sich nach Börsenschluss in Europa nur noch leicht nach oben bewegt haben, sind die Vorgaben aus Asien freundlich. Hierzulande stehen klar Roche mit ihren Zahlen im Fokus, aber auch die Generalversammlung der UBS sollte einiges an Beachtung auf sich ziehen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Mittwoch etwas höher.

Der DAX ging 0,01 Prozent höher bei 18'140,19 Punkten in die Sitzung und kann im weiteren Verlauf Gewinne verzeichnen.

Etwas höher zeigt sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch. "Es sieht alles danach aus, als ob der DAX weiter Richtung Allzeithoch steigt", sagt ein Marktteilnehmer. Allerdings ziehen die Renditen schon wieder etwas an und liegen nur noch knapp unter den jüngsten Hochs. In der vergangenen Woche hatte ihn die Korrektur seit Ostern noch bis auf fast 17 600 Punkte gedrückt, bis zu seinem Rekordhoch bei 18 567 Zählern fehlt ihm aber noch ein Stück. Impulse dürfte die Berichtssaison liefern, aber auch der Ifo-Geschäftsklima-Index am Vormittag und der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA am Nachmittag.

WALL STREET Die US-Börsen verbuchten am Dienstag Gewinne.

Der Dow Jones Index eröffnete bereits höher und baute seine Gewinne im Verlauf aus. Er beendete die Sitzung 0,69 Prozent stärker bei 38'503,69 Punkten. Der NASDAQ Composite stieg ebenfalls fester in die Sitzung ein. Daraufhin drang er tiefer in die Gewinnzone vor. Letztlich notierte er 1,59 Prozent im Plus bei 15'696,64 Zählern.

Auf der Zinsseite herrscht derzeit relative Ruhe nach dem Anstieg der Marktzinsen in den vergangenen Wochen vor dem Hintergrund immer weiter nach hinten verschobener Zinssenkungserwartungen. Relative Ruhe scheint dazu zumindest vorerst auch im Nahen Osten zu herrschen, zumindest ist dort die Lage nach den gegenseitigen Angriffe Irans und Israels nicht weiter eskaliert.

Neben der an Fahrt aufnehmenden Berichtsperiode blickten Anleger am Montag auch bereits auf die persönlichen Ausgaben der US-Verbraucher mit dem von der US-Notenbank zur Messung der Inflation bevorzugten PCE-Deflator am Freitag. Dieser dürfte der Zinssenkungsdebatte einen neuen Impuls verleihen. Konjunkturseitig hat sich indessen die Wirtschaftsaktivität in den USA etwas verstärkt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) stieg auf einen Stand von plus 0,15. Für den Februar wurde der Indexstand auf plus 0,09 revidiert.

Im Fokus stand nach Handelsende die Tesla-Aktie, nach Vorlage der Geschäftszahlen zum ersten Quartal.

ASIEN

Die asiatischen Indizes tendierten am Mittwoch fester.

In Tokio konnte der Leitindex Nikkei 225 schliesslich um 2,42 Prozent zulegen auf 38'460,08 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es derweil für den Shanghai Composite um 0,76 Prozent nach oben auf 3'044,82 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong klettert zeitweise um 1,92 Prozent auf 17'151,72 Stellen (MEZ: 09:35).

Im Sog kräftiger Kursgewinne an der Wall Street geht es am Mittwoch auch an den Aktienmärkten in Ostasien nach oben mit den Kursen. Zu den Favoriten gehören in der gesamten Region Aktien aus dem Technologiesektor, nachdem diese auch in den USA die Erholung angeführt hatten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires