Zinssorgen: SMI wenig verändert -- DAX schwächer -- Asiens Börsen überwiegend leichter

SCHWEIZ

Der Schweizer Leitindex präsentiert am Montag zurückhaltend.

So eröffnete der SMI 0,22 Prozent leichter bei 11'435,63 Stellen und gibt auch anschliessend etwas nach.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI könnten hingegen moderat zulegen.

Angesichts des hohen Kursniveaus und der zahlreichen Firmenabschüsse, die in den kommenden Tagen veröffentlicht werden, verhielten sich die Anleger vorsichtig, heisst es am Markt. Der SMI befinde sich praktisch auf Jahreshoch und für weitere Kursgewinne bräuchte schon sehr gute Firmenabschlüsse, sagt ein Händler. In der laufenden Woche stehen gleich sechs Blue Chip-Unternehmen mit ihrem Quartalsbericht auf dem Programm. Den Anfang machte die Credit Suisse. Die vor der Übernahme durch die UBS stehende Bank verbuchte erneut ein schlechtes Quartal.

Neben den Firmenergebnissen müssen sich die Marktteilnehmer weiterhin auch mit Konjunkturdaten beschäftigen. Denn von diesen gehen Hinweise zu den Inflationsaussichten, dem Wirtschaftswachstum sowie zum geldpolitischen Kurs der US-Notenbank aus. Zuletzt haben gleich zwei Vertreterinnen des Fed wegen der weiterhin zu hohen Inflation weitere Zinsschritte signalisiert.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger zu Wochenbeginn vorsichtig.

So startete der DAX 0,19 Prozent leichter bei 15'852,27 Einheiten und steht auch im weiteren Handelsverlauf moderat im Minus.

Mit dem DAX weiter nahe 16'000 Punkten fehlt den Anlegern am Montag vorerst die Kaufbereitschaft. Die psychologisch wichtige Marke für den DAX ziere sich noch, schrieb Analyst Christian Henke vom Broker IG am Morgen. Sie könnte aber fallen, wenn in der laufenden Woche einige grosse US-Konzerne aus dem Technologiesektor wie Apple, Amazon, Alphabet, Meta und Microsoft mit ihren Quartalsberichten den Ton angeben, so seine Prognose. Als weiter erstaunlich stabil bezeichnete der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets die Entwicklung des DAX.

Die Anleger an den US-Börsen hielten sich vor dem Wochenende zurück.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung kaum verändert und tendierte auch anschliessend in einer engen Range um die Nulllinie. Letztlich notierte er marginale 0,07 Prozent höher bei 33'808,96 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite startete ebenfalls wenig bewegt und kam im Verlauf nicht vom Fleck. Er beendete die Sitzung 0,11 Prozent im Plus bei 12'072,46 Zählern.

Weder die wenigen Unternehmensnachrichten noch die US-Einkaufsmanagerindizes für die Industrie und den Dienstleistungssektor, die für den April besser als erwartet ausfielen, hatten einen erkennbaren Kurseinfluss.

Die Börsen bewegten sich derzeit im Spannungsfeld zwischen gemischten Unternehmenszahlen und der Suche nach Hinweisen zu den Inflationsaussichten, dem Wirtschaftswachstum sowie zum geldpolitischen Kurs der US-Notenbank, hiess es am Markt. Zuletzt signalisierte die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, Unterstützung für eine weitere Zinserhöhung, um die Inflation einzudämmen. Ihre Amtskollegin Lorie Logan aus Dallas sagte, die Inflation sei "viel zu hoch", und sprach von Massnahmen, die man im Auge behalten müsse.

ASIEN

Die wichtigsten Indizes in Asien geben am Montag überwiegend nach.

In Tokio verzeichnet der japanische Leitindex Nikkei aktell (06:34 Uhr) jedoch einen Gewinn von 0,20 Prozent bei 28'620,66 Punkten.

Dagegen verliert in China der Shanghai Composite 0,15 Prozent auf 3'296,30 Zähler. In Hongkong fällt der Hang Seng um 0,63 Prozent auf 19'949,78 Stellen.

Es wächst die Befürchtung, dass die US-Notenbank anders als von vielen Marktteilnehmern erhofft, in diesem Jahr womöglich doch nicht die Zinsen senken wird. Zugleich herrschte Unsicherheit über die wirtschaftlichen Perspektiven, die bis hin zu Rezessionssorgen gehen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires