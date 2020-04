Asiens Börsen geben ab

An den Märkten in Fernost werden vor dem Wochenende Verluste verzeichnet.

SCHWEIZ

Am Donnerstag wagten sich die Anleger in der Schweiz nicht aus der Deckung.

Der Leitindex SMI war mit einem minimalen Minus in den Tag gestartet, wechselte dann im weiteren Verlauf mehrmals die Vorzeichen und schloss am Abend mit einem geringfügigen Verust von 0,5 Prozent bei 9'625,48 Zählern.

Auch die Nebenwerteindizes kamen kaum vom Fleck. Der SLI kletterte zum Handelsschluss um 0,14 Prozent auf 1'386,,58 Punkte, wogegen der und SPI um 0,07 auf 11'891,70 Punkte fiel.

Zunächst hatten Konjunktursorgen belastet, die sich nach schlechten Konjunkturdaten aus der Eurozone verstärkt hatten. Eine freundliche Eröffnung der Wall Street hellte dann aber auch hierzulande die Stimmung etwas auf.

Daneben richteten Anleger ihren Fokus auf den Schweizer Blue Chip Credit Suisse. Die Grossbank konnte dank Steuergutschriften einen Gewinnsprung verzeichnen.

DEUTSCHLAND

Die Anleger in Deutschland griffen am Donnerstag zu.

Der DAX hatte den Handel zunächst höher eröffnet, fiel dann vorübergehend ins Minus und wies beendete den Tag schliesslich dank freundlicher US-Börsen wieder mit einem klaren Gewinn von 0,95 Prozent bei 10'513,79 Einheiten. Fundamental Neues gab es aber nicht.

Im Blick steht der am Donnerstagnachmittag beginnende EU-Gipfel. Sollte auf dem EU-Gipfel lediglich das Ergebnis der Eurogruppe (ESM, EIB und EU-Kurzarbeitergeld) beschlossen werden, gehen Analysten von einem zunehmenden Druck am italienischen Anleihemarkt aus. Sofern sich die EU zu einem hinreichend grossen Wiederaufbauprogramm durchringe, dürfte sich der Renditeabstand zwischen italienischen und deutschen Staatsanleihen hingegen zunächst stabilisieren. Für letzteres macht sich Bundeskanzlerin Angela Merkel stark. Finanziert werden soll dies durch einen grösseren EU-Haushalt.

Unternehmensseitig blickten die Anleger auf Daimler: Der Auto- und Lastwagenbauer muss zwar wegen der Coronavirus-Pandemie einen deutlichen Gewinneinbruch hinnehmen. Viele Anleger dürften aber bereits damit gerechnet haben, sagte ein Händler.

WALL STREET

Am Donnerstag konnte die Wall Street anfängliche Kursgewinne nicht verteidigen.

Der US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial ging bei 23'515,26 Zählern um nur 0,17 Prozent höher aus dem Handel, nachdem er mit einem Gewinn von 0,29 Prozent bei 23'543,09 Einheiten eröffnet hatte und im Anschluss zunächst stark gestiegen war. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ Composite beendete den Handel nahezu unverändert bei 8'494,75 Stellen. Er war zum Start um 0,39 Prozent auf 8'528,84 Zähler gestiegen und konnte im Anschluss ebenfalls zeitweise teils kräftig zulegen..

Zerschlagene Hoffnungen auf ein mögliches erstes Mittel gegen die gefährliche Lungenkrankheit Covid-19 haben am Donnerstag die Stimmung der Anleger an den US-Börsen getrübt. Zudem gaben auch die Ölpreise einen Teil ihrer Gewinne zuletzt wieder ab.

Einem Bericht der "Financial Times" zufolge hat der bisherige Hoffnungsträger im Kampf gegen den neuen Corona-Virus Remdesivir des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences versagt. Bei der Behandlung von Patienten in China habe es keine spürbaren Verbesserungen bei der Gabe des Mittels gegeben. Das Unternehmen wie auch die Weltgesundheitsorganisation WHO versuchten die aufgeregten Gemüter zwar zu beruhigen, unter anderem mit dem Verweis auf die Unvollständigkeit der unabsichtlich an die Öffentlichkeit gelangten Studie. Der Aktienkurs des Biotech-Konzern geriet dennoch deutlich unter Druck.

Auch die zwar nicht überraschenden, aber dennoch beunruhigenden sehr schwachen Wirtschaftsdaten rückten wieder in das Bewusstsein der Anleger. So hatten in der vergangenen Woche weitere 4,4 Millionen Menschen in den USA einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Am Häusermarkt war im März die Zahl der Neubauverkäufe so stark eingebrochen wie zuletzt 2013. Wie ausserdem das Institut IHS Markit mitteilte, sackte im April inmitten der Viruskrise die Stimmung von US-Unternehmen auf ein Rekordtief.

ASIEN

Am Freitag geht es an den asiatischen Indizes abwärts.

In Japan gibt der Nikkei aktuell 1,2 Prozent auf 19'195,45 Punkte ab. (7.20 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite daneben 0,8 Prozent tiefer bei 2'815,91 Einheiten. In Hongkong verbucht der Hang Seng derweil ein Minus von 0,61 Prozent auf 23'830.06 Stellen.

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich nach einer turbulenten Woche am Freitag mit Abschlägen. Belastet wird die Stimmung unter anderem von sehr schwachen Konjunkturdaten vom Vortag aus Europa und den USA, die die negativen Auswirkungen der Pandemie verdeutlichten. Chinas Notenbank hat indessen im Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie einen weiteren Zinssatz gesenkt. Der Zinssatz für mittelfristige Kredite fällt auf 2,95 von 3,15 Prozent. Dieser Zins ist ein geldpolitisches Instrument zur Finanzierung der Kreditvergabe von Banken an kleine Unternehmen. Zudem hat die Notenbank über die angestrebte mittelfristige Fazilität dem Bankensystem umgerechnet 10,4 Milliarden Euro zugeführt. Erst am Montag hatte die Notenbank den Referenzzins für Kredite mit einjähriger Laufzeit (LPR) auf 3,85 von 4,05 Prozent gesenkt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires