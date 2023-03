Verunsicherung belastet: SMI und DAX schwächer -- Asiens Märkte schliessen im Minus

SCHWEIZ

An der Börse in Zürich geht es am Freitag abwärts.

Der SMI zeigte zum Handelsstart 0,46 Prozent schwächer bei 10'668,96 Punkten und gibt auch weiterhin nach.

Auch die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI geben ab. Der SPI startete mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 13'985,36 Zählern, während der SLI anfänglich 0,55 Prozent auf 1'692,21 Stellen abgab.

Die Schweizer Aktienbörse tendiert zum Wochenschluss auf breiter Front schwächer. Ein breite Verunsicherung habe den Markt im Griff, sagt ein Händler. Ursache dafür sind die Probleme im US-Bankensektor sowie die Entwicklung rund um die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS. Am Vortag habe die US-Finanzministerin Janet Yellen mit ihren Äusserungen, wonach die Regierung bereit sei, bei Bedarf weitere Massnahmen zum Schutz von Bankeinlagen zu ergreifen, die Verunsicherung nicht ausräumen können. Denn am Mittwoch hatte sie ebenfalls gesagt, eine "pauschale" Einlagensicherung zur Stabilisierung des US-Bankensystems werde es nicht geben. "Wir haben eine Krise und es braucht Zeit, eine solche abzuarbeiten", sagt ein Händler. Daher dürften die Märkte wohl noch etwas volatil bleiben.

Dazu kommt, dass Zentralbanken wie etwa die US-Notenbank Fed und die Schweizerische Nationalbank (SNB) trotz der Turbulenzen im Banksektor ihren Kampf gegen die Inflation mit Zinserhöhungen fortsetzen. Allgemein rücken die Konjunkturzahlen wieder mehr in den Vordergrund. Am Berichtstag stehen Einkaufsmanagerindizes auf dem Programm, was den Märkten Impulse verleihen dürfte. In Europa waren einige Einkaufsmanagerindizes besser als erwartet. Dies sei zwar gut für die Wirtschaft, aber berge das Risiko für weitere Zinserhöhungen, heisst es im Handel. In den USA werden neben den PMI- auch Auftragsdaten zu langlebigen Gütern veröffentlicht.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland halten sich am Freitag zurück.

Der DAX startete 0,49 Prozent tiefer bei 15'135,50 Punkten in den Handel und verbleibt in der Verlustzone.

Zum Ende einer schwankungsreichen Woche hat der DAX seine bisherigen Wochengewinne merklich reduziert. Anleger sind unsicher, wie sie die geldpolitischen Perspektiven und Gefahren der Banken-Turbulenzen einordnen sollen. Vor dem Wochenende hiess es daher, dass erst einmal Kasse gemacht wird. Der deutsche Leitindex fiel zeitweise unter die psychologisch wichtige 15'000-Punkte-Marke. Laut den Experten der Landesbank Hessen-Thüringen sind die Marktteilnehmer noch immer unentschieden, welche Schlüsse für den weiteren Zinsverlauf aus dem jüngsten Entscheid der US-Notenbank Fed abzuleiten sind. Diese hatte trotz der Banken-Turbulenzen erneut eine kleine Zinserhöhung vorgenommen, aber auch vage Signale für ein baldiges Ende des Erhöhungszyklus gegeben.

WALL STREET

Die US-Börsen lockten am Donnerstag kauffreudige Investoren an.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Aufschlag von 0,23 Prozent bei 32'103,77 Zählern. Beim NASDAQ Composite ging es daneben um 1,01 Prozent auf 11'787,40 Punkte nach oben.

Nach dem Ausverkauf im Anschluss an die Zinserhöhung der US-Notenbank am Vortag erholten sich die US-Börsen am Donnerstag wieder. Anleger versuchten weiterhin, sich einen Reim auf die Aussagen zu machen. Entsprach die Zinsanhebung um 25 Basispunkte noch klar der Erwartung, überraschte US-Notenbankgouverneur Jerome Powell mit dem Ausschliessen einer Zinssenkung im laufenden Jahr, worüber am Zinsterminmarkt zuletzt spekuliert wurde. Positiv nahmen Anleger aber zur Kenntnis, dass die Fed aller Voraussicht nach keine weitere Zinserhöhung mehr 2023 geplant.

"Die US-Börsen tendieren höher, da der Markt darauf wettet, dass die Fed die Nerven verliert und die Geldpolitik ohnehin zurückfährt", mutmasst Managing Partner Stephen Innes von SPI Asset Management. Die jüngste Geschichte mit Fed-Pausen habe gezeigt, dass diese sehr positiv für Aktien seien.

ASIEN

Anleger in Asien hielten sich vor dem Wochenende zurück.

Der japanische Leitindex Nikkei verabschiedete sich letztlich 0,13 Prozent schwächer bei 27'385,25 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ging es ebenfalls abwärts: Der Shanghai Composite fiel 0,64 Prozent auf 3'265,65 Punkte. In Hongkong gab der Hang Seng um 0,67 Prozent auf 19'915,68 Zähler ab.

Kleinere Verluste haben das Bild an den Börsen in Asien zum Ausklang der Woche geprägt. An der Wall Street waren am Vortag anfangs deutliche Gewinne im Handelsverlauf abgebröckelt. Anleger waren verunsichert, wie sie die Aussagen der US-Notenbank vom Mittwoch zum künftigen geldpolitischen Kurs einordnen sollten. Beschwichtigende Worte von US-Finanzministerin Janet Yellen, dass die Regierung nötigenfalls weitere Schritte unternehmen werde, um das heimische Bankensystem zu stabilisieren, verpufften. In Asien dürften derweil auch Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende eine Rolle gespielt haben, so Marktbeobachter.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires