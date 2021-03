SMI und DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen tiefrot

SCHWEIZ

Der Handel in Zürich dürfte sich am Mittwoch mit Verlusten zeigen.

Der SMI gibt vorbörslich ab.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI werden ebenfalls leichter erwartet.

Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen am Mittwoch auf leichte Verluste. Die Frage ist, ob der SMI die 11'000 Punkte verteidigen kann. Nachdem er seit Wochenbeginn einen guten Lauf hatte, sei die Bereitschaft, Gewinne erst einmal mitzunehmen, bei den Investoren wieder gestiegen, heisst es im Handel. Mit den Abgaben folgt der hiesige Markt den Vorgaben aus Übersee, wo die Notierungen ebenfalls nachgeben. Der Optimismus der letzten Wochen scheine angesichts der Sorge um die dritte Welle in Europa langsam zu schwinden, kommentiert ein Händler. Mit der dritten Welle und den jüngst beschlossenen Restriktionen werde sich jede Art von Rückkehr zur Normalität verzögern. Zur Unsicherheit über die Fortschritte bei der Impfung tragen auch die Drohungen der EU bei, den Export von Impfstoffen in Länder zu beschränken.

DEUTSCHLAND

In Frankfurt dürfte es zur Wochenmitte abwärts gehen.

Der DAX zeigt sich vor Handelsbeginn tiefer.

Pandemiesorgen vor allem in Europa zusammen mit schwachen Vorgaben von den Überseebörsen dürften zur Wochenmitte zunächst auf dem DAX lasten. Er bewegt sich nach seinem Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag von 14'804 Punkten aber weiter auf hohem Niveau. Die fallenden Ölpreise seien ein Indikator für eine sich hinziehende wirtschaftliche Erholung aufgrund der erneuten Lockdowns in vielen Ländern, sagten Marktbeobachter.

WALL STREET

Der US-Aktienmarkt gab am zweiten Handelstag der Woche nach.

Der Dow Jones baute seine Verlust im späten Verlauf weiter aus, am Ende ging es um 0,94 Prozent auf 32'422,43 Zähler abwärts. Der technologielastige NASDAQ Composite verlor daneben 1,12 Prozent und verabschiedete sich bei 13'227,70 Indexpunkten in den Feierabend.

Neben den weiter sinkenden Anleiherenditen, welche Aktien als Anlage begünstigen, standen die fallenden Ölpreise und die im Handelsverlauf erfolgten Reden von Notenbankchef Jerome Powell sowie von Finanzministerin Janet Yellen im Fokus. Ausserdem blieben die Spannungen zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften USA und China Thema, schrieb Axi-Marktstratege Stephen Innes.

Powell zufolge erholte sich die heimische Wirtschaft vom Corona-Einbruch schneller als erwartet. Allerdings sei die Erholung noch längst nicht abgeschlossen, weshalb die Fed die Wirtschaft "so lange wie nötig" stützen werde.

ASIEN

Die asiatischen Börsen geben am Mittwoch deutlich nach. !-- sh_cad_9

Der japanische Leitindex Nikkei notiert derzeit 1,8 Prozent im Minus bei 28'475,07 Punkten (7,09 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil um 1,29 Prozent auf 3'367,54 Zähler nach. Parallel dazu büsst der Hang Seng in Hongkong 2,23 Prozent auf 27'860,73 Einheiten ein.

Als Hauptbelastungsfaktor werden im Handel Sorgen angesichts der dritten Coronapandemie-Welle vornehmlich in Europa genannt mit den damit verbundenen Folgen wie Lockdowns und Wirtschaftsschwäche. Auf der Verliererseite stehen in der gesamten Region Aktien aus dem Ölsektor, nachdem die Ölpreise am Dienstag stark gefallen waren - ebenfalls gedrückt von Pandemie-Sorgen. Aktuell fallen die Preise zumindest nicht weiter, obwohl die Rohöllagerbestände in den USA laut einem Branchenverband in der zurückliegenden Woche wieder gestiegen sind. Allerdings verringerten sich zumindest die Benzinbestände deutlich.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires