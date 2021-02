SMI klettert -- DAX gewinnt -- Asiens Börsen mit deutlichen Abgaben

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt läuten zur Wochenmitte eine leichte Erholung ein.

Der SMI weist Aufschläge aus, nachdem er den Tag 0,20 Prozent höher bei 10'630,59 Punkten begonnen hatte.

Die Nebenwerte-Indizes ziehen ebenfalls an. Zuvor hatte der SLI 0,28 Prozent auf 1'719,33 Zähler zugelegt, der SPI gewann zum Handelsauftakt daneben 0,24 Prozent auf 13'282,64 Einheiten.

Zur Wochenmitte setzt der Schweizer Aktienmarkt im frühen Handel zur Gegenbewegung an. Am Vortag war der Leitindex SMI im Zuge einer verstärkten Konsolidierung zeitweise noch unter die 10'600er-Marke gefallen. Neben einem verstärkten Fokus auf eine möglicherweise steigende Inflation setze sich zudem eine Sektor-Rotation an den Märkten fort. Sie könnte zu beschleunigenden Gewinnmitnahmen bei den Pandemie-Gewinnern führen, kommentiert ein Händler.

Diese Rotation dürfte sich angesichts der Aussicht auf ein allmähliches Ende der Lockdowns in vielen Ländern in absehbarer Zeit fortsetzen. Entsprechend dürften die hochbewerteten Aktien der Tech-Giganten weiterhin leiden, während Value-Titel verstärkt in den Fokus der Investoren rückten. "Die Nervosität bei den in den vergangenen Monaten erfolgsverwöhnten Anlegern hat aber wieder spürbar zugenommen", fasst ein Marktteilnehmer die Stimmung zusammen. Immerhin sei es Fed-Chef Jerome Powell am Vortag gelungen, mit seinen Kommentaren die Gemüter etwas beruhigen. So erteilte er einem baldigen Ende der lockeren Geldpolitik eine Absage.

Im Blick stehen daneben zur Wochenmitte zahlreiche Unternehmen mit Zahlenvorlagen, wie Alcon oder auch Valora.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Markt zieht am Mittwoch im Verlauf an.

Der DAX eröffnete mit einem marginalen Abschlag von 0,06 Prozent auf 13'855,85 Punkte, kämpft sich anschliessend aber in die Gewinnzone vor.

Der DAX hat am Mittwoch nach den Verlusten der vergangenen zwei Handelstage zugelegt. Am Markt wurde auf Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell verwiesen. "Powell konnte gestern etwas Druck aus dem US-Aktienmarkt nehmen. Er nahm zum einen die Angst vor den Inflationserwartungen und verwies auf der anderen Seite auf die Wichtigkeit des US-Arbeitsmarkts. Damit ist die Hoffnung auf eine weiterhin expansive Geldpolitik zurück an den Märkten", kommentierte Marktbeobachter Andreas Lipkow von Comdirect.

"Die Angst vor Kursverlusten hat deutlich zugenommen. Gleichzeitig sehen wir aber auch weiterhin die Angst, den nächsten Kursanstieg zu verpassen", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners das nervöse Hin und Her an den Börsen. Nach den jüngsten Rekorden in DAX & Co. ist die Nervosität gestiegen und so wurde zuletzt insbesondere bei den Gewinnern der Corona-Krise in teils grossem Umfang Kasse gemacht. Charttechnisch betrachtet jedoch kann Analyst Martin Utschneider von Donner & Reuschel die Sorgen etwas dämpfen: "Der mittelfristige Trend im DAX ist erst ab Notierungen unterhalb von 13'500 Punkten gefährdet", erklärte er. "Trotz der gestrigen Verluste bleibt die Korrektur seit dem Rekordhoch von 14'169 Punkten relativ gering."

WALL STREET

Der US-Leitindex präsentierte sich am Dienstag kaum verändert, während die Techwerte nachgaben.

Der Dow Jones eröffnete wenig verändert. Zwischenzeitlich rutschte er deutlicher auf rotes Terrain ab, konnte seine Verluste im Verlauf jedoch wieder ausgleichen und notierte zum Sitzungsende marginale 0,04 Prozent höher bei 31'535,44 Punkten. Dagegen war der NASDAQ Composite bereits mit einem klaren Abschlag von 2 Prozent gestartet, konnte diesen im Verlauf aber auf minus 0,5 Prozent bei 13'465,20 Zählern eingrenzen.

Die Kursschwäche an der technologielastigen Börse NASDAQ vom Wochenbeginn hat sich am Dienstag fortgesetzt. Die Tech-Titel waren in den vergangenen Monaten überdurchschnittlich stark gestiegen, nun nahmen Investoren hier Kursgewinne mit.

Im Blickpunkt von Analysten und Anlegern stand am Dienstag die amerikanische Geldpolitik. Notenbankchef Jerome Powell sagte bei der Präsentation des halbjährlichen geldpolitischen Berichts, bis zum Erreichen der gesetzten Ziele sei es noch ein weiter Weg.

ASIEN

Mit deutlichen Abgaben zeigen sich zur Wochenmitte die Börsen in Asien.

Der japanische Leitindex Nikkei büsste 1,61 Prozent auf 29'671,70 Punkte ein.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite 1,99 Prozent auf 3'564,08 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong 2,99 Prozent auf 29'718,24 Einheiten fällt.

Leichte Anfangsgewinne, wie in Hongkong, können nicht behauptet werden. In China verweisen Teilnehmer auf Gewinnmitnahmen nach der Aufwärtsbewegung zu Jahresbeginn.

Erneut unter Druck stehen Technologiewerte, auch wenn sich in den USA der technologielastige Nasdaq-Composite klar von seinem Tagestief erholt und nur mit einem eher kleinen Minus geschlossen hatte. Die Investoren dürften bei Technologiewerten kurzfristig vorsichtig bleiben, heisst es von KGI Securities.

