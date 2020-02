SMI und DAX wegen Coronavirus-Sorgen deutlich tiefer erwartet -- Asiatische Börsen geben nach - Tokio geschlossen

Das Coronavirus bleibt weiterhin das entscheidende Zünglein an der Börsen-Waage und dürfte die Indizes in Deutschland und der Schweiz zum Start belasten. Auch Marktteilnehmer in Fernost befürchten eine Coronavirus-Pandemie.

SCHWEIZ

Am Schweizer Markt dürfte es am Montag nach unten gehen.

Der Leitindex SMI wird vorbörslich rund 1,25 Prozent tiefer bei 10'973 Punkten erwartet. Am Freitag hatte der Index 0,64 Prozent schwächer bei 11'083,07 Einheiten geschlossen.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI verloren vor dem Wochenende ebenfalls: Sie gaben 0,71 Prozent auf 1'695,03 Einheiten bzw. 0,62 Prozent auf 13'370,04 Zähler ab.

Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie schlägt zum Wochenstart stärker auf die Finanzmärkte durch. Nach einem starken Anstieg der Zahl der Infizierten in Korea, dem Iran und Italien geht nun die Angst vor einer Pandemie an den Märkten um.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte die neue Woche tiefer beginnen.

Der DAX wird rund eine Stunde vor Handelsstart mit einem Minus von 1,9 Prozent bei 13'323 Zählern erwartet. Am Freitag ging er mit einem Verlust von 0,71 Prozent bei 13'566,81 Punkten ins Wochenende.

Durch das Coronavirus dürfte am Montag alle anderen Themen an den Märkten in den Hintergrund gedrängt werden. Dazu zählt auch der ifo-Geschäftsklimaindex. Egal, wie dieser ausfallen wird, dürfte ihm von den Investoren kaum eine Relevanz zugebilligt werden. Die wirtschaftlichen Prognosen könnte wegen des Virus schon bald ad acta gelegt werden.

WALL STREET

An der Wall Street übernahmen am Freitag nochmal die Bären das Ruder.

Der Dow Jones zeigte sich während der gesamten Sitzung im Minus und verlor 0,78 Prozent auf 28'992,41 Punkten. Der Techwerte-Index NASDAQ Composite rutschte deutlich stärker ins Minus und ermässigte sich um 1,79 Prozent auf 9'576,59 Zähler.

Angst vor möglichen Folgen der Coronavirus-Epidemie hat auch zum Wochenausklang die Wall Street beherrscht. So steigt die Zahl der Infizierten in China weiter und auch in anderen Ländern nimmt deren Zahl zu. Dazu kommen die sich immer stärker abzeichnenden konjunkturellen Auswirkungen. Denn mehr und mehr Unternehmen verweisen in ihren Ausblicken auf mögliche Belastungen durch das Virus. Prominentestes Beispiel in dieser Woche war Apple.

Zudem zeigten am Freitag vorläufige Daten zur japanischen Industrie-Aktivität für Februar den stärksten Rückgang seit mehr als sieben Jahren. Die Pkw-Verkaufszahlen in China sind in den ersten beiden Februar-Wochen im Vergleich zum Vorjahr um 92 Prozent eingebrochen. Und in den USA fiel der Markit-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor im Februar überraschend deutlich zurück und dazu unter die Expansionsschwelle. "Wir dürften das Schlimmste noch nicht gesehen haben", fürchtete Analystin Aila Mihr von Danske Bank Research.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte beginnen die neue Handelswoche überwiegend mit Verlusten, in Tokio wird währenddessen nicht gehandelt.

In Japan bleiben die Börsen am Montag geschlossen, dort wird der Feiertag "Tag des Verteidigers des Vaterlands" gefeiert. Der Nikkei verharrt somit auf seinem Schlussstand von Freitag bei 23'386,74 Einheiten. Am letzten Handelstag vor dem Wochenende hatte er 0,39 Prozent verloren.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite gegen 7:15 Uhr unserer Zeit 0,21 Prozent und fällt auf 3'033 Punkte. Daneben weist der Hang Seng in Hongkong erneut ein höheres Minus von 1,62 Prozent bei 26'867 Stellen aus.

Die Sorge um die Coronavirus-Epidemie werde nun immer stärker um eine solche für eine Pandemie ersetzt, heisst es im Handel. Laut des chinesischen Staatschefs Xi Jinping stellt die aktuelle Gesundheitskrise in China die grösste seit der Gründung der Volksrepublik 1949 dar.

In China halten sich die Börsen dennoch vergleichsweise wacker. Hier setzen Anleger daraus, dass in Sachen Virusepidemie das Schlimmste zumindest in China bereits ausgestanden sein könnte. Ausserdem verstärkt die Volksrepublik erneut ihre Stützungsmassnahmen für die Wirtschaft, um die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie zu lindern. So sollen die Lokalregierungen dieses Jahr mehr Spezialanleihen ausgeben, um Investitionen in von der Epidemie besonders betroffenen Sektoren anzukurbeln. Die Zentralbank hatte bereits am Vortag weitere Massnahmen zur Lockerung der Geldpolitik in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires