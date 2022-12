SMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen in Rot

SCHWEIZ

An der Schweizer Börse herrscht am Freitag eine freundliche Stimmung.

So eröffnete der SMI 0,28 Prozent höher bei 10'804,30 Punkten und bleibt auch anschliessend in der Gewinnzone.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI legen zeitweise moderat zu.

Händler sprechen von einer technischen Erholung nach den jüngsten Verlusten. Am letzten Handelstag vor Weihnachten verlaufe das Geschäft aber in ruhigen Bahnen, heisst es am Markt. Und daran dürfte sich bis zu Veröffentlichung der US-Konjunkturdaten am Nachmittag wohl auch nicht viel ändern. Viele Marktteilnehmer dürften sich schon vorzeitig in die Weihnachtsferien verabschieden, was den Markt weiter ausdünnen werde, meint ein Händler.

Am Vortag hatten robuste US-Konjunkturdaten bei den Anlegern die Furcht vor einer Lohn-Preisspirale geschürt und damit auch die Angst vor steigenden Zinsen. "Die Anleger schwanken zwischen Inflations- und Rezessionsangst", sagte ein Händler. Daher könnten die US-Daten den Markt trotz allem noch beeinflussen. Auf dem Programm stehen unter anderem Angaben zum privaten Einkommen, den Konsumausgaben und der auf den Konsumausgaben basierende Preisindex PCE. Dies ist das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank.

Firmenspezifischen Impulse sind dünn gesät. Die Kursgewinne seien daher eher technischer Natur, so ein Händler.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Freitag zurück.

Zwar startete der DAX 0,23 Prozent im Plus bei 13'945,59 Punkten, doch im weiteren Handelsverlauf pendelt er nur noch um die Nulllinie.

Seit Mitte des Monats müht sich der deutsche Leitindex nun an der psychologisch wichtigen Hürde bei 14'000 Zählern ab. Die Enttäuschung über einen voraussichtlich noch länger anhaltenden Zinserhöhungszyklus in Europa und in den USA beendete zunächst abrupt die nach dem Jahrestief Ende September begonnene Aufholjagd. Eine weitere bittere Pille für den Markt waren in der laufenden Woche die ersten Signale der japanischen Notenbank hinsichtlich einer möglichen geldpolitischen Straffung.

WALL STREET

An den US-Börsen agierten die Anleger nach den Vortagesgewinnen am Donnerstag wieder vorsichtiger.

Der Dow Jones schloss mit einem Abschlag von 1,04 Prozent bei 33'028,22 Punkten. Beim NASDAQ Composite ging es unterdessen 2,18 Prozent auf 10'476,12 Zähler ins Minus.

Nach deutlichen Erholungsgewinnen an den US-Börsen zur Wochenmitte ist es am Donnerstag wieder abwärts gegangen. Schwache Quartalszahlen und ein trüber Ausblick des Chipherstellers Micron drückten ebenso auf die Stimmung wie die überraschend starke Eintrübung der Wirtschaftsaussichten im November. Die vor dem Handelsstart veröffentlichten Konjunkturdaten waren dagegen robust ausgefallen.

Die konjunkturellen Aussichten in den USA trübten sich im vergangenen Monat weitaus stärker als erwartet ein. Der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren war zum neunten Mal in Folge rückläufig und fiel im Vergleich zum Oktober um 1,0 Prozent. Analysten hatten im Schnitt dagegen nur mit einem Minus von 0,5 Prozent gerechnet. Robust dagegen waren die zuvor bekannt gegebenen Daten ausgefallen. So wuchs die US-Wirtschaft im Sommer einer dritten Schätzung zufolge etwas stärker als zuvor mitgeteilt. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe blieben zudem unter den Erwartungen.

ASIEN

Die grössten Aktienmärkte in Asien sind am Freitag von Verlusten geprägt.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Verlust von 1,03 Prozent bei 26'235,25 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite zum Handelsende 0,28 Prozent auf 3'045,87 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng aktuell (10:08 Uhr) 0,44 Prozent auf 19'593,06 Punkte ab.

Erneut belasteten Nachrichten aus Japan. Die japanische Inflationsentwicklung hatte ein Warnsignal gesendet. Die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel waren im November um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und hatten den Höchststand seit fast 41 Jahren erreicht. Es war der achte Monat in Folge, in dem die Inflation die von der Bank of Japan angestrebten zwei Prozent überstieg.

Die Entwicklung dürfte die Erwartungen der Märkte auf Zinserhöhungen durch die japanische Zentralbank schüren. Zu Beginn dieser Woche hatte die Bank of Japan überraschend beschlossen, die Obergrenze für die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen anzuheben. Die Kehrtwende der japanischen Währungshüter hatte an den weltweiten Börsen negativ überrascht.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires