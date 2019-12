Asiens Börsen uneinheitlich

Asiens Börsen finden am Montag keine gemeinsame Richtung. Am heimischen Aktienmarkt war die Stimmung freundlich. Der DAX verbuchte am 'Hexensabbat' Gewinne. Die Wall Street zeigte sich am Freitag mit positiver Tendenz.

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse nahm zum Wochenschluss ihren Rekordkurs wieder auf.

Der Leitindex SMI notierte bereits am Morgen im Plus und konnte weiter zulegen. Er schloss mit einem Gewinn von 0,99 Prozent bei 10'679,37 Punkten und damit auf einem neuen Allzeithoch.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI notierten vor dem Wochenende ebenfalls im Plus. Während der SLI 0,73 Prozent höher bei 1'641,01 Zählern schloss, legte der SPI letztlich 1,01 Prozent auf 12'895,69 Indexeinheiten zu.

Im Fokus stand der grosse Eurex-Verfall. An diesem Freitag liefen an der Eurex Futures- und Optionskontrakte auf Aktien und Indizes aus. Der Dezember gilt als der grösste und bedeutendste Verfallstermin des Jahres.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende fester.

Der DAX notierte zum Ertönen der Startglocke wenig bewegt. Zunächst präsentierte er sich unentschlossen, notierte dann aber deutlicher im Plus. Letztlich schloss der deutsche Leitindex mit einem Zuwachs von 0,81 Prozent bei 13'318,90 Zählern.

Der DAX hat am "Hexensabbat" moderat zugelegt. Zuvor war das Börsenbarometer kurzzeitig zurück über die Marke von 13'300 Punkten geklettert, unter die der Index am vergangenen Dienstag gefallen war. Bis zum Rekordhoch von 13'596 Punkten fehlten damit weniger als 300 Zähler.

Am Mittag waren an der Derivatebörse Eurex Terminkontrakte auf die grossen Aktienindizes ausgelaufen, wie die auf den DAX und den Eurozonen-Leitindex EuroSTOXX 50. An diesem auch grosser Verfall genannten Termin können einzelne Spekulanten immer mal wieder versuchen, die Kurse in die für sie vorteilhafte Richtung zu bewegen. Das kann zu erratischen, fundamental nicht zu erklärenden Bewegungen führen.

WALL STREET

Vor dem Wochenende ging es in den USA weiter leicht nach oben.

Der US-Leitindex Dow Jones büsste kurz vor Handelsschluss einen Teil seiner Tagesgewinne ein und verbuchte ein letztlich ein Plus von 0,28 Prozent auf 28'455,09 Zähler. Auch der NASDAQ Composite zeigte sich freundlich und legte um 0,42 Prozent auf 8'924,96 Punkte zu.

Mit den näherrückenden Weihnachtstagen und dem nahenden Ende des Jahres schlössen die Investoren langsam ihre Bücher, so ein Marktteilnehmer. Dies dürfte zu einem deutlicheren Umsatzrückgang führen. Neue US-Konjunkturdaten verpufften, auch wenn sie im Rahmen der Erwartungen oder sogar leicht darüber lagen. Bereits am Vortag hatte ein überraschend schwacher Philadelphia-Fed-Index keine Reaktion am Markt hervorgerufen.

Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal um 2,1 Prozent gewachsen, wie aus der dritten Veröffentlichung der Daten hervorgeht. Damit wurden sowohl die zweite Schätzung als auch die Markterwartung bestätigt. Die Konsumausgaben, die mehr als zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung ausmachen, erhöhten sich mit einer Jahresrate von 3,2 Prozent, nach einem Plus von zunächst 2,9 Prozent.

Bei den Einzelwerten stand die Nike-Aktie im Fokus, nachdem das Unternehmen nach Handelsende am Donnerstag Quartalsergebnisse bekannt gegeben hatte. Der Sportartikelhersteller steigerte in seinem zweiten Quartal Umsatz und Gewinn kräftig und übertraf auch die Erwartungen - die Aktie fiel dennoch.

ASIEN

Zum Wochenstart zeigen sich die asiatischen Aktienmärkten uneinheitlich.

Der Nikkei steht gegen 07:00 MESZ marginale 0,02 Prozent höher bei 23'821,34 Einheiten.

Daneben verbucht der Shanghai Composite einen Abschlag von 0,73 Prozent auf 2'982,98 Punkte. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng dagegen nahezu unverändert bei 27'871,39 Zählern.

Zu Beginn einer vielerorts feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche lässt sich an den Börsen in Asien keine einheitliche Tendenz ausmachen, trotz positiver Vorgaben aus den USA. Händler berichten von dünnen Umsätzen vor den Feiertagen zu Weihnachten und dem Jahreswechsel. An der Wall Street hatten die Aktienkurse am Freitag zwar neue Rekordniveaus erreicht, doch deutlich unter ihren Tageshochs geschlossen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires