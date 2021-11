SMI-Start voraussichtlich rot -- DAX vorbörslich tiefer -- Asiens Börsen erneut uneinheitlich

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt ist mit einem roten Start zu rechnen.

Der SMI hatte bereits am Vortag 0,27 Prozent tiefer bei 12'510,81 Punkten geschlossen.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI schlossen derweil mit einem Abschlag von 0,48 Prozent bei 2'023,33 Zählern respektive 0,44 Prozent bei 16'038,70 Einheiten.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürfte es zum Start am Dienstag zunächst abwärts gehen.

Der DAX hatte am Vortag 0,27 Prozent tiefer bei 16'115,69 Punkten geschlossen und zeigt sich auch am Dienstag im vorbörslichen Handel schwächer.

Der DAX entfernt sich damit am Dienstag wohl zunächst etwas weiter von seinem jüngsten Rekord. Am Donnerstag hatte der DAX nach einer inzwischen fast siebenwöchigen Rally bei 16'290 Punkten einen weiteren Höchststand erreicht. Vom Oktober-Tief bei 14'818 Punkten hatte er damit fast 10 Prozent gewonnen. "Auf dem Parkett wird für das kommende Jahr jetzt mit drei Zinserhöhungen gerechnet. Am Freitag lag der Konsens noch bei zwei Zinsschritten", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf die Nominierung des amtierenden US-Notenbankchefs Jerome Powell für eine zweite Amtszeit. "Steigende Zinsen werden jetzt einmal mehr zur Gefahr für die Aktienmärkte."

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Montag uneinheitlich.

Der Dow Jones legte zunächst etwas zu. Nachdem er die Gewinne ausgebaut hatte, ging es jedoch wieder an die Nulllinie zurück. Der US-amerikanische Leitindex beendete die Sitzung 0,05 Prozent höher bei 35'619,25 Zählern. Der Techwerteindex NASDAQ Composite rutschte dagegen deutlich ab. Nachdem er seine Anfangsgewinne komplett aufgeben musste, ging es letztlich tief ins Minus. Er ging 1,26 Prozent niedriger bei 15'854,76 Punkten in den Feierabend.

Positive Impulse kamen aus China, wo die Zentralbank geldpolitische Lockerungsmassnahmen signalisiert hatte, um die Erholung der heimischen Wirtschaft zu stützen. Auch die Kontinuität an der Spitze der US-Notenbank wurde nach Spekulationen über einen Führungswechsel der Fed wohlwollend aufgenommen. Im späten Handel sorgte jedoch US-Finanzministerin Janet Yellen mit Aussagen zur Inflation für Unruhe am Markt.

Unter den Einzelwerten richtete sich der Fokus der Anleger angesichts von Booster-Impfkampagnen unter anderem auf die Papiere der Mainzer BioNTech und der US-Konkurrentin Moderna und die Aktien von BioNTech-Partner Pfizer. Die mRNA-Impfstoffe dieser Unternehmen gelten weiter als wichtigste Säulen von europaweiten Kampagnen, die wegen der dramatischen Infektionslage ins Rollen gekommen sind.

ASIEN

Auch am Dienstag finden die Börsen in Asien keine einheitliche Richtung.

Der japanische Leitindex Nikkei wird heute nicht gehandelt, in Japan bleiben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen. Am Vortag hatte das Börsenbarometer 0,09 Prozent auf 29'774,11 Punkte zugelegt.

Auf dem chinesischen Festland fallen die Aufschläge etwas höher aus: Der Shanghai Composite gewinnt 0,32 Prozent auf 3'593,38 Zähler. Abwärts geht es unterdessen erneut in Hongkong, wo der Hang Seng deutliche 1,13 Prozent auf 24'670,47 Zähler nachgibt.

Das Geschehen spielt sich zwischen freundlichen Kursen in Australien und leichteren in Hongkong ab. Ähnlich wie am Montag in den USA beherrscht die US-Geldpolitik die Schlagzeilen. US-Notenbankpräsident Jerome Powell bekommt eine zweite Amtszeit, Fed-Gouverneurin Lael Brainard kommt damit nicht zum Zuge. Sie gilt als taubenhafter als Powell und soll stellvertretende Vorsitzende des Fed-Boards werden.

Der Dollar verteidigt seine zuvor mit der Personalie aufgebauten Gewinne. Nachdem die deutlich steigenden Marktzinsen in den USA die Technologiewerte unter Druck gesetzt hatten, weil Technikkonzerne vielfach mit einem hohen Fremdfinanzierungsanteil operieren, vollzieht sich dies nun in Asien nach. In Hongkong spricht man aber auch von der Sorge einer schärferen Regulierung in China.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires