SMI höher -- DAX legt zu -- Asiens Börsen letztlich vorrangig im Plus

Am heimischen Aktienmarkt werden am Freitag Zuschläge verbucht. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ebenfalls fester. An den asiatischen Aktienmärkten waren vor dem Wochenende vor allem Pluszeichen zu sehen.

SCHWEIZ

Der heimische Markt zeigt sich am Freitag optimistisch.

Der Leitindex SMI ging 0,2 Prozent leichter bei 9'978,50 Punkten in den Freitagshandel, bewegt sich dann aber auf grünem Terrain. Dabei überstieg er zwischenzeitlich auch die psychologisch wichtige Marke von 10'000 Zählern, an der er am Vortag knapp gescheitert war.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI tendierten zum Start 0,11 Prozent schwächer bei 1'547,42 Zählern bzw. 0,23 Prozent tiefer bei 12'455,57 Einheiten, folgen dem Trend des Leitindex im weiteren Verlauf aber.

Am Schweizer Aktienmarkt fallen die eigentlichen Kursausschläge beim SMI am Freitag nicht einmal sonderlich gross aus. Der Leitindex hat sich bislang in einer Range von 90 Punkten bewegt. Wichtig ist aber, dass es um die psychologische Marke von 10'000 Punkten geht. Ein nachhaltiger Fall unter dieses Niveau könnte ein klares Verkaufssignal auslösen. Umso wichtiger ist es laut Charttechnikern, dass es dem Index zum Wochenschluss gelingt, über dieser Marke zu schliessen. Im bisherigen Handelsverlauf ist er zeitweise schon bis auf 10'060 Punkte gekommen.

Die Nachrichtenlage wird derweil als eher gemischt bezeichnet. Während in den USA die beiden politischen Lager die Verhandlungen über ein weiteres Konjunkturpaket weiter fortsetzen und damit Hoffnung schüren, wirken die weiter steigenden Corona-Infektionszahlen belastend. Zudem rückt die US-Präsidentschaftswahl immer näher, so dass Investoren vermehrt eine abwartende Haltung einnehmen dürften. Ein weiteres Fernsehduell zwischen den beiden Kontrahenten Donald Trump und Joe Biden am Vorabend sei ohne einen klaren Gewinner ausgegangen, heisst es am Markt.

Der deutsche Leitindex kann am Freitag deutlich zulegen.

Der DAX ging 0,2 Prozent schwächer bei 12'517,98 Stellen in den Freitagshandel und tendierte anschliessend um die Nulllinie. Im weiteren Verlauf kann er aber deutlich in die Gewinnzone vordringen.

Positive Impulse lieferten die US-Börsen, wo sich der Dow Jones Industrial am Vorabend wegen der Hoffnung auf ein rasches Konjunkturpaket ins Plus vorarbeiten konnte.

Nach US-Handelsschluss heimste das zweite TV-Duell zwischen Präsident Donald Trump und Herausforderer Joe Biden viel Lob ein - es gab mehr Debatte und weniger Unterbrechungen. Für die Börsen sei die Debatte aber eher ein Non-Event gewesen, bemerkte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. "Grundsätzlich können die Börsen sowohl mit einem Präsidenten Trump als auch mit einem Präsidenten Biden leben. Das Schreckensszenario für die Börsen wäre ein unklares Ergebnis, dem dann eine wochen- oder gar monatelange Hängepartie folgt, bis der Sieger schliesslich feststeht."

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag unentschlossen.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung marginale 0,05 Prozent leichter bei 28'197,42 Punkten und pendelte lange um den Vortagesschluss. Im späten Handel ging es dann jedoch nach oben. Zur Schlussglocke gewann das Börsenbarometer 0,54 Prozent auf 28'363,66 Zähler. Der technologielastige NASDAQ Composite wechselte ebenfalls mehrfach das Vorzeichen. Schlussendlich legte er 0,19 Prozent auf 11.506,01 Punkte zu.

Eine Reihe an Geschäftsberichten zum abgelaufenen Quartal war insgesamt eher positiv ausgefallen. Ebenfalls besser als erwartet war die Entwicklung bei den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe.

Der Markt stehe aber weiterhin im Bann der Gespräche um ein neues US-Stimulipaket, hiess es laut Dow Jones Newswires. Die bereits seit Wochen erfolglos verlaufenden Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern sollen am Donnerstag fortgesetzt werden. Allerdings schwindet die Wahrscheinlichkeit, dass es noch vor der Wahl am 3. November zu einer Einigung kommt.

Weiter belastete auch die weltweit rasant steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen. Die immer häufiger verhängten neuerlichen Lockdowns dürften sich zunehmend negativ auf die erwartete konjunkturelle Erholung auswirken, heisst es.

ASIEN

Asiens Börsen legten am Freitag mehrheitlich zu.

Der japanische Leitindex Nikkei verbuchte letztlich Zuschläge von 0,18 Prozent auf 23'516,59 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite schlussendlich 1,04 Prozent schwächer bei 3'278,00 Einheiten. In Hongkong stieg der Hang Seng vor dem langen Wochenende um 0,54 Prozent auf 24'918,78 Einheiten. Am Montag bleiben die Börsen hier aufgrund des Chung Yeung Festivals geschlossen.

Die Aktienmärkte in Asien zeigten sich zum Ende der Woche mit leichten Gewinnen. Sie folgten damit den Vorgaben der Wall Street. Im Blick der Anleger lagen weiterhin die anhaltenden Verhandlungen um neue Stützungsmassnahmen in den USA. Etwas Hoffnung gaben Äusserungen, dass man einer Vereinbarung näher komme. Doch ob es vor den US-Präsidentschaftswahlen tatsächlich dazu kommen wird, blieb weiter offen. Hauptbelastungsfaktor ist die zweite Coronavirus-Welle mit weltweit deutlich steigenden Infektionszahlen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires