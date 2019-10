SMI unter 10'000er Marke -- DAX startet im Minus -- Asiatische Indizes hauptsächlich schwächer

Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt stehen die Vorzeichen auf Rot. Die Börsen in Fernost weisen zur Wochenmitte verschiedene Vorzeichen aus.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich schwächer.

Der Leitindex SMI gerät am Mittwoch unter Druck und fällt im frühen Handel unter die Marke von 10'000 Punkten.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI schliessen sich ebenfalls den negativen Vorgaben an.

Marktbeobachter rechnen mit einer erneuten Verschiebung des EU-Austrittstermins Grossbritanniens und Wochen der Unsicherheit. "Die Vorfreude an den Börsen war wieder einmal verfrüht. Ein geordneter EU-Austritt Ende Oktober ist damit in weite Ferne gerückt", so Thomas Altmann von QC Partners. Wie es jetzt weiter gehe, sei im Moment vollkommen unklar. Möglicherweise werde Johnson versuchen, bei der EU für ein kurze Verschiebung zu plädieren. Dann könnte er versuchen, seinen Deal in den kommenden Wochen doch noch durch das Unterhaus zu bringen. Neuwahlen würden den Brexit - sofern er dann überhaupt kommen würde - deutlich weiter nach hinten schieben.

Unternehmensseitig steht ABB mit dem Zahlenwerk zum dritten Quartal im Fokus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentiert sich in Rot.

Der DAX eröffnet 0,41 Prozent tiefer bei 12'702,92 Punkten.

Enttäuschte Hoffnungen auf eine baldige Lösung des Brexit-Dramas belasten den DAX am Mittwoch zunächst.

Beim Abschied Grossbritanniens aus der Europäischen Union (EU) stehen die Zeichen auf eine erneute Verschiebung. Der 31. Oktober als Wunschtermin von Premierminister Boris Johnson ist nach einem nervenaufreibenden Auf und Ab bei Abstimmungen im britischen Unterhaus wohl nicht mehr zu halten: Die Abgeordneten billigten am Dienstagabend zwar Johnsons Gesetzesrahmen für den Brexit-Deal im Grundsatz, liessen seinen straffen Zeitplan für die Brexit-Beratungen aber durchfallen.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Dienstag moderat abwärts.

Der Dow Jones pendelte im Handelsverlauf um seinen Vortagesstand und ging mit einem leichten Minus von 0,14 Prozent bei 26'789,19 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite fuhr unterdessen ein deutlicheres Minus ein: Der Techwerteindex schloss 0,72 Prozent tiefer bei 8'104,30 Zählern.

Nach einem freundlichen Wochenstart hielt sich die Kaufbereitschaft der Anleger an der Wall Street in Grenzen. Im Fokus stand die auf vollen Touren laufende Berichtssaison, deren jüngste Resultate sehr unterschiedlich aufgenommen wurden. Im Hintergrund schwelt unterdessen weiter der immer noch ungelöste Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Unter den Einzelwerten sorgte McDonald's für Enttäuschung. Die Fast-Food-Kette verkaufte zwar erneut mehr Burger als im vergangenen Jahr, allerdings hatten sich Analysten beim Umsatz mehr erwartet.

Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble war mit einem starken Wachstum in das neue Geschäftsjahr gestartet. Umsatz und Ergebnis fielen im ersten Quartal (per Ende September) höher aus, als Marktexperten erwartet hatten.

Die Aktien von Biogen schossen ausserdem deutlich nach oben. Für Euphorie sorgte die Entscheidung des Pharmakonzerns und seines japanischen Forschungspartners Eisai, nach Gesprächen mit der US-Arzneimittelbehörde FDA den Zulassungsprozess für ihr Alzheimer-Medikament Aducanumab nun doch fortsetzen.

ASIEN

Asiens Börsen kommen am Mittwoch auf keinen gemeinsamen Nenner.

In Japan präsentiert sich der Nikkei um 07:20 Uhr MESZ 0,12 Prozent höher bei 22'574,99 Punkten.

Der Shanghai Composite weist währenddessen ein Minus von 0,31 Prozent bei 2'945,14 Zählern aus. Parallel fällt der Hang Seng in Hongkong 0,93 Prozent auf 26'536,96 Einheiten.

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien schliessen sich am Mittwoch den leichteren US-Vorgaben an. Hintergrund sind Teilnehmern zufolge die Unsicherheiten in Sachen Brexit und das Warten auf Fortschritte in den US-chinesischen Handelsgesprächen.

"Neben dem Brexit sind die ziemlich gemischt ausgefallenen US-Quartalsergebnisse eine ziemlich schwache Vorgabe für die asiatischen Märkte", beschreibt Marktkenner Jingyi Pan von IG die Stimmung. In den USA waren beispielsweise die Ergebnisse von McDonald's, Procter & Gamble und Travelers mit Enttäuschung aufgenommen worden. Belastet wurden sie unter anderem vom US-chinesischen Handelsstreit.

Für Verunsicherung insbesondere in Hongkong sorge ein Bericht, wonach die Chefin der chinesischen Sonderverwaltungszone angesichts der monatelangen Proteste abgelöst werden könnte, heisst es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires