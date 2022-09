Nach Ausverkauf: SMI stabil erwartet -- DAX dürfte leicht steigen -- Asiens Börsen im Minus - Feiertag in Japan

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich zum Start in den Freitagshandel zunächst nur wenig bewegen.

Der SMI steht vorbörslich 0,08 Prozent höher bei 10'307,80 Punkten. Den Donnerstagshandel hatte er 1,18 Prozent schwächer bei 10'297,65 Zählern beendet - und damit unter dem bisherigen Jahrestief von 10'350 Punkten aus dem Juni.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI schlossen am Donnerstag ebenfalls tiefer. So verloren 1,17 Prozent auf 13'213,40 Einheiten, bzw. 1,84 Prozent auf 1'557,72 Zähler.

Zum Start in den letzten Handelstag der Woche wird zunächst wenig Bewegung erwartet. Am fundamentalen Umfeld hat sich nichts geändert. Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen im Kampf gegen die Inflation droht die Wirtschaft in die Rezession zu treiben. Akzente könnte am Freitag die Bekanntgabe europäischer Einkaufsmanagerindizes für September setzen - hier wird mit Rückgängen gerechnet.

Die anstehenden Wahlen in Italien am kommenden Sonntag stellen derweil für die Kapitalmärkte ein überschaubares Risiko dar. Ein Sieg des rechten Parteienbündnisses unter Führung von Giorgia Meloni ist nach Einschätzung der Union Investment zwar so gut wie sicher. Anders als bei den Parlamentswahlen im März 2018 führe die italienische Rechte aber keinen explizit anti-europäischen Wahlkampf. Vielmehr sei im Wahlmanifest das Bekenntnis zu lesen, dass Italien Teil der Europäischen Union (EU) und der transatlantischen Allianz sei.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag zunächst einen Stabilisierungsversuch unternehmen.

Der DAX legt vorbörslich um 0,22 Prozent auf 12'559,40 Punkte zu. Am Vortag verlor er noch 1,84 Prozent auf einen Schlusskurs von 12'531,63 Punkten.

Nach dem Kursrutsch vom Vortag dürfte sich der DAX am Freitag an einer Stabilisierung versuchen. Es droht jedoch weiterhin ein neuerlicher Test der runden Marke von 12'500 Punkten, die im Juli und März bereits als Unterstützung diente. Am Mittwoch und Donnerstag waren Erholungsversuche auf bis zu 15'781 Punkte wieder abgebrochen worden.

An der Wall Street rutschen die wichtigsten US-Indizes weiter auf ihre Jahrestiefs vom Juni zu. Nach dem dritten grossen US-Zinsschritt in Folge sorgen sich die Anleger noch mehr vor einer Rezession als Kollateralschaden im Kampf gegen die hohe Inflation.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners rückt im DAX bereits das Jahrestief bei 12'390 Punkten in den Fokus. "Bei einem Unterschreiten des Jahrestiefs würden die runde 12'000 und anschliessend das Verlaufstief aus dem Oktober 2020 (11'450 Punkte) ins Blickfeld rücken", so der Experte. "Es gibt aber durchaus Hoffnung. Zuletzt kamen an schwachen Tagen immer Schnäppchenjäger in den Markt. Diese Schnäppchenjäger könnten dafür sorgen, dass der DAX spätestens im Bereich seines Jahrestiefs Halt findet." Als aktuell weiteren Risikofaktor sieht er aber die italienischen Parlamentswahlen am Sonntag.

WALL STREET Die US-Börsen zeigten sich nach einem stabilen Auftakt mit Verlusten.

Der Dow Jones konnte die zwischenzeitlich unterschrittene 30'000-Punkte-Marke zurückerobern, am Ende stand ein Minus von 0,36 Prozent auf 30'076,09 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite gab daneben 1,37 Prozent auf 11'066,81 Indexpunkte nach.

Besonders zinssensible Aktien belastete die kräftige Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed, die den Leitzins am Vorabend erwartungsgemäss um 75 Basispunkte erhöht hatte. Sorgen bereitete den Anlegern die offenkundige Bereitschaft der Fed, im Kampf gegen die Teuerung auch eine Rezession in Kauf zu nehmen.

"Die Börsianer haben vom gestrigen Fed-Meeting vor allem eine Botschaft mitgenommen: Es wird noch schlimmer, bevor es besser wird", schrieb Thomas Altmann, Marktanalyst bei QC Partners. Kurzfristig führe der Zinspfad steil nach oben. In seinen Augen dürfte sich die Situation erst im kommenden Jahr wieder normalisieren.

Fed-Chef Jerome Powell werde die Zinspolitik weiter straffen, bis die Teuerung nachlasse, schrieben die Experten der Credit Suisse. Das befeuere Sorgen vor einer "harten Landung" der US-Konjunktur. Die Zinsschritte dürften laut den Experten noch eine Weile hoch bleiben. Das belaste die Aktien auch in Zukunft.

ASIEN

Auch zum Wochenausklang geht es an den wichtigsten asiatischen Börsen abwärts.

In Japan wird aufgrund des Feiertages zum Herbstanfang am Freitag nicht gehandelt. Der japanische Leitindex Nikkei verharrt daher auf seinem Schlussstand von Donnerstag. Da hatte er 0,58 Prozent auf 27'153,83 Punkte verloren.

Auf dem chinesischen Festland geht es am Freitag für den Shanghai Composite gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 0,15 Prozent abwärts auf 3'104 Punkte. In Hongkong verliert der Hang Seng zur gleichen Zeit 0,46 Prozent auf 18'065 Stellen.

Fortgesetzte Verluste prägen am Freitag das Bild an den Börsen in Asien. Die Vorgabe aus den USA war negativ, wobei an der Wall Street insbesondere die als besonders zinsempfindlich geltenden Wachstums- und Technikaktien verkauft wurden. Hintergrund war ein weiterer kräftiger Anstieg der Marktzinsen, nachdem die US-Notenbank am Mittwoch falkenhaft aufgetreten war und weitere deutliche Zinserhöhungen angekündigt hatte. Dazu hatten am Donnerstag eine ganze Reihe von Notenbanken die Zinsen angehoben, um der zu hohen Inflation zu begegnen, was zugleich Rezessionssorgen befeuert.

In Hongkong heisst es denn auch von Cinda International, das Zinsumfeld spreche derzeit gegen Aktien. Dazu komme politische Unsicherheit mit Blick auf den chinesischen Volkskongress und dessen Beschlüsse im Oktober. Viele Notenbanken schienen das Tempo ihrer Zinserhöhungen noch zu beschleunigen, bemerkt Tina Teng, Analystin bei CMC Markets, dazu.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires