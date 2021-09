Chinas Börsen im Aufwind -- Handel in Japan ruht

SCHWEIZ

Der Schweizer Markt präsentierte sich zur Wochenmitte freundlich.

Der SMI blieb nach einem festeren Start in der Gewinnzone und beendete den Tag mit einem Plus von 0,41 Prozent bei 11'837,57 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI lagen während des ganzen Handelstags auf grünem Terrain und gingen letztlich mit Zuwächsen von 0,57 Prozent bei 1'942,86 Zählern bzw. 0,44 Prozent bei 15'369,06 Einheiten in den Feierabend.

Die Erholung von den Kursverlusten am Montag setzte sich damit fort. Das Geschäft sei aber vor der am Abend erwarteten Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed in eher ruhigen Bahnen verlaufen, hiess es am Markt. Von den Währungshütern werden Signale über den Zeitpunkt der geldpolitischen Wende erwartet.

Die Sorgen um den vom Kollaps bedrohten chinesischen Immobilienkonzern Evergrande hätten sich etwas gelegt, hiess es. Denn nach eigenen Angaben will das Unternehmen eine der beiden am Donnerstag fälligen Anleihekuponzahlungen leisten. Zuvor hatte die Angst, dass sich ein Kollaps von Evergrande zu einer grösseren Immobilienkrise entwickeln könnte, Schockwellen über die Börsen geschickt. "Vor diesem Hintergrund dürfte auch das Fed bezüglich Tapering kein zusätzliches Öl ins Feuer giessen", sagte ein Händler. Damit könnte sich der jüngste "Börsen-Drop" im Nachhinein als günstige Kaufgelegenheit herausstellen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verzeichnete am Mittwoch Zuwächse.

Der DAX konnte seinen anfänglichen Gewinn ausbauen und schloss 1,03 Prozent höher bei 15'506,74 Punkten.

Schnäppchenjäger und etwas geringere Sorgen vor einem Kollaps des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte angetrieben. Damit sind die seit Wochenbeginn verbuchten Verluste fast wieder aufgeholt.

Am Abend gibt die US-Notenbank Fed Auskunft über ihren weiteren geldpolitischen Kurs. Bei hoher Inflation und Fortschritten am Arbeitsmarkt rechnen Experten damit, dass die zur Konjunkturstütze in der Pandemie initiierten Anleihekäufe bald gemindert werden. Marktteilnehmer achten besonders auf Hinweise für den genauen Zeitplan dafür.

Die Sorgen um die Schieflage von Evergrande und einer möglichen Immobilienkrise in China hatten zu Wochenanfang die Kurse noch erheblich nach unten gezogen. Nun verschaffte sich Evergrande eigenen Angaben zufolge Luft bei Zinszahlungen. "Allerdings ist die Kuh noch nicht vom Eis", betonte Analyst Christian Henke vom Broker IG laut awp.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte erzielten am Mittwoch Gewinne.

Der Dow Jones eröffnete fester und weitete seine Gewinne anschliessend aus. Bis zum Handelsende stieg er um ein Prozent auf 34'258,84 Punkte. Auch der NASDAQ Composite konnte seinen Zuwachs vergrössern, nachdem er freundlich in die Sitzung gestartet war. Zum Ertönen der Schlussglocke wies er ein Plus von 1,02 Prozent bei 14'896,85 Zählern aus.

Die Sorgen vor systemischen Risiken als Folge der Schieflage des chinesischen Immobilienriesen China Evergrande haben etwas nachgelassen. Eine Tochter der in Zahlungsnöten befindlichen Evergrande hat mitgeteilt, dass sie in dieser Woche eine Kuponzahlung pünktlich leisten wird. Damit verschafft sich das Unternehmen etwas Luft bei der Neuordnung seiner Kapitalstruktur. An den Finanzmärkten wird aber ohnedies erwartet, dass Peking letztlich eingreifen wird, um Folgeeffekte zu verhindern oder stark zu vermindern, die das Wachstum des Landes und damit die Weltwirtschaft belasten könnten.

Derweil gab die US-Notenbank am Abend bekannt, den Leitzins in der niedrigen Spanne von 0 bis 0,25 Prozent zu belassen. Die monatlichen Wertpapierkäufe in Höhe von 120 Milliarden US-Dollar werden zunächst fortgesetzt, jedoch signalisierte die Zentralbank, dass die Käufe schon bald zurückgefahren werden könnten.

ASIEN

Die chinesischen Aktienmärkte können am Donnerstag hinzugewinnen. In Japan ruht der Handel derweil feiertagsbedingt.

Der japanische Leitindex Nikkei gab am Mittwoch letztlich 0,67 Prozent ab auf 29'639,40 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite aktuell (7.06 Uhr MESZ) um 0,58 Prozent zu auf 3'649,57 Zähler. Der Hang Seng kann derweil 0,69 Prozent auf 24.388,52 Einheiten hinzugewinnen.

Tendenziell positiv reagieren die Börsen in Asien am Donnerstag auf die Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend. Während sie mit Blick auf eine Reduzierung der Anleihekäufe eher etwas taubenhafter auftrat und diese wohl erst nach einem späteren Treffen im Jahr beschliessen wird, fiel die Zinsprojektion etwas falkenhafter aus. Eine erste Zinserhöhung könnte demnach schon Ende 2022 kommen und nicht erst 2023. In Japan wird wegen des Herbstanfang-Feiertags nicht gehandelt wird.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires