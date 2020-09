SMI fester erwartet -- DAX vorbörslich im Plus -- Asiens Börsen vorwiegend leichter

Am heimischen Markt soll es zur Wochenmitte aufwärts gehen. Der deutsche Leitindex wird ebenfalls fester erwartet. In Asien ist die Stimmung am Mittwoch erneut überwiegend verhalten.

SCHWEIZ

Anleger am heimischen Aktienmarkt hoffen am Mittwoch auf Gewinne.

Der Leitindex SMI wird zur Wochenmitte mit Zuschlägen erwartet.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI sollen fester in den Handel starten.

Mit einem weiteren Stabilisierungsversuch rechnen Händler für die Sitzung am Mittwoch. Während die Vorlagen aus den USA positiv ankommen, bewegen sich die Indizes in Asien überwiegend in engen Grenzen um die Schlusskurse vom Vortag. "Die Belastungsfaktoren bleiben hoch", sagt ein Marktteilnehmer. Er verweist auf die neuen Massnahmen gegen die Pandemie, die stockenden Brexit-Verhandlungen, die Unsicherheit vor den US-Präsidentschaftswahlen und die immer schärferen Töne im Streit zwischen den USA und China. Impulse könnten von neuen Einkaufsmanagerindizes ausgehen. Daneben steht der GfK-Konsumklima-Index im Blick.

Der deutsche Leitindex notiert am Mittwoch vorbörslich stärker.

Der DAX bewegt sich bereits vor dem Handelsstart auf grünem Terrain.

Der DAX dürfte am Mittwoch mit weiteren Gewinnen an die Erholung vom Ausverkauf zu Wochenbeginn anknüpfen. Er könnte so der positiven Tendenz an den US-Börsen folgen, die am Vortag ihre Gewinne nach dem europäischen Handelsschluss noch etwas ausbauten. Nach Einschätzung von Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners werden die Bäume aber so schnell nicht wieder in den Himmel wachsen. "Die Angst, auf dem falschen Fuss erwischt zu werden, bleibt bei den Anlegern gross", sagte er. Bei stärkeren Kursverlusten wie am Montag kämen zwar immer noch Aktienkäufer in den Markt, die den Index stützen. Gleichzeitig fehlten jene, die den Index nachhaltig nach oben tragen.

WALL STREET

Der Dow Jones rutschte nach positivem Start in die Verlustzone ab, konnte sich im Verlauf aber wieder in die Gewinnzone vorkämpfen und schloss 0,51 Prozent höher bei 27'287,39 Punkten. Deutlicher nach oben ging es bei den Techwerten: Der NASDAQ Composite schloss mit einem Aufschlag von 1,71 Prozent bei 10'963,64 Zählern.

Der Handel an der Wall Street war von starken Schwankungen vor allem bei den technologielastigen NASDAQ-Indizes geprägt, eine klare Indikation für die anhaltend hohe Nervosität bei den Anlegern.

"Die Volatilität wird noch eine Weile anhalten", so Andrew Sheets, Chief-Cross-Asset-Stratege bei Morgan Stanley. Letzten Endes dürften die Turbulenzen aber wohl ein Ausrutscher in einem lang anhaltenden Bullenmarkt sein. Doch vorerst "sollten Anleger ihr Pulver trocken halten" und nicht versuchen, Aktien zu verbilligten Preisen zu kaufen, fügte er hinzu.

Am Handelsumfeld hat sich indessen wenig verändert. Angesicht der vor allem in Europa rapide steigenden Zahlen an Corona-Neuinfektionen ist die Angst vor neuen Lockdowns gross. Für die ohnehin schleppend verlaufende Erholung der Weltwirtschaft wäre dies ein massiver Rückschlag. Zudem schwindet die Hoffnung auf eine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten auf ein neues staatliches Hilfspaket für die US-Wirtschaft. Marktteilnehmer bezweifeln zunehmend, dass vor den Präsidentschaftswahlen im November noch ein Stimulierungsprogramm zustande kommt.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte vor allem mit Verlusten.

Die Börse in Japan blieb am Montag und Dienstag feiertagsbedingt geschlossen. In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei nach dem lange Wochenende nun um 0,39 Prozent tiefer bei 23'268,15 Indexpunkten. (7.00 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite um 0,02 Prozent zu auf 3'275,09 Zähler. In Hongkong verliert der Hang Seng 0,01 Prozent auf 23'713,97 Stellen. (7.00 Uhr MESZ)

Kein einheitlicher Trend schält sich am Mittwoch an den Börsen in Asien heraus. Die tendenziell belastenden Faktoren sind die alten: die Zunahme von COVID-19-Infektionen vor allem in Europa, die teils schleppende wirtschaftliche Erholung und die Unsicherheiten um ein US-Stimuluspaket, die US-Präsidentschaftswahlen und die US-chinesischen Spannungen.

Neben der Sorge um die wirtschaftliche Erholung fokussieren sich die Anleger auf künftige Aussagen zum Wirtschaftsprogramm des neuen japanischen Premierministers Yoshihide Suga.

Zwar liefern die US-Börsen eine positive Vorlage, doch indiziert der gegen die meisten asiatischen Währungen feste US-Dollar die Risikoscheu, die nach wie vor zu spüren ist, wie KGI Securities sagt.

