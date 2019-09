Wall Street wenig bewegt erwartet -- SMI rutscht ab -- DAX knickt ein -- Asiatische Indizes letztlich tiefer

Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt startet die neue Woche mit Verlusten. Die Wall Street dürfte am Montag ohne grössere Veränderungen starten. Asiens Börsen zeigten sich am Montag mit negativen Vorzeichen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt verbucht Abgaben.

Der Leitindex SMI eröffnete 0,10 Prozent tiefer bei 10'046,40 Einheiten, danach weitet er sein Minus aus.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI schliessen sich dieser Tendenz an.

Erneut aufgekochte Unsicherheit sorgt am Schweizer Aktienmarkt am Montag für eine Flucht in sichere Häfen. Auch an den übrigen Börsen Europas folgen Investoren den Vorgaben aus Übersee und trennen sich von risikoreicheren Anlagen wie Aktien.

Sorgen bereiten den Investoren vor allem die Wirtschaftsaussichten in der Eurozone, dem wichtigsten Handelspartner der Schweiz. Die Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone sind am Morgen schlechter als erwartet ausgefallen. Als besonders besorgniserregend bezeichnen Börsianer dabei die Tatsache, dass mittlerweile nicht nur die Industrie, sondern auch der Dienstleistungssektor zur Schwäche neigt.

Erneut steht auch der Handelsstreit im Fokus: Auch wenn beide Seiten die Gespräche vergangene Woche im Laufe des Wochenendes als konstruktiv bezeichnet haben, erschwere die abrupte Abreise der chinesischen Delegation am vergangenen Freitag eine Interpretation, heisst es im Handel. Zudem sind die Einkaufsmanagerindizes teilweise schwächer als erwartet ausgefallen.

Die Flucht in sichere Anlagen sorgt denn auch beim Franken für eine verstärkte Nachfrage und lässt ihn gegenüber US-Dollar und Euro aufwerten. Auch am Anleihenmarkt greifen Anleger zu.

DEUTSCHLAND

Am Montag dominieren die Bären am deutschen Aktienmarkt.

Der DAX notierte zum Handelsstart 0,29 Prozent schwächer bei 12'432,30 Indexpunkten, anschliessend fällt er deutlicher ins Minus.

Der Dax ist am Montag wegen Konjunktursorgen mit Verlusten in die neue Börsenwoche gestartet. Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus Europa und ein Dämpfer im US-chinesischen Zollstreit drückten bei den Anlegern auf die Stimmung. Am Nachmittag fiel der Dax um 1,09 Prozent auf 12 332,17 Zähler. Im Tief war er sogar unter die Marke von 12 300 Punkten gefallen, die ihm zuletzt als Unterstützung diente.

Besonders schwer wogen am Markt die jüngsten Stimmungsindikatoren aus der Industrie vor allem in Deutschland, wo sich der Einkaufsmanagerindex deutlicher als erwartet von der Expansionsschwelle von 50 Punkten entfernte. Laut der BayernLB ist das Stimmungsbild, das der Indikator wieder gibt, so schlecht wie zuletzt in der Finanzkrise. "Der Gegenwind für die Konjunktur in Deutschland bläst immer stärker", so Volkswirt Stefan Kipar von der bayerischen Landesbank.

Hinzu kam auch die wieder schwindende Hoffnung auf eine Lösung des US-chinesischen Handelsstreits. "Es darf nicht vergessen werden, dass mit jedem Tag, den der Konflikt nicht gelöst wird, die negativen Effekte auf die Weltwirtschaft zunehmen", sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Zuvor hatte eine chinesische Delegation ihren Besuch in den USA kurzfristig abgesagt und US-Präsident Trump in dem Konflikt einmal mehr auf Zeit gespielt.

Hierzulande wird ausserdem zu Wochenbeginn die Neuordnung der Indizes vollzogen. Der Triebwerksbauer MTU ist von nun an ein Mitglied in der ersten deutschen Börsenliga, während mit thyssenkrupp ein weiteres Urgestein des DAX seinen Platz räumen muss. Die Aktie des Industriekonzerns hat ab sofort ihren Platz im MDAX.

WALL STREET

Die Wall Street wird zum Wochenstart wenig verändert erwartet.

Der Dow Jones bewegt sich vorbörslich nur knapp unter seinem Schlusskurs von Freitag. Der Techwerteindex NASDAQ Composite dürfte ebenafalls wenig bewegt starten.

Die Aktienindizes an der Wall Street werden am Montag kaum verändert indiziert. Wegen der Freitagsschwäche dürften die Indizes zunächst nicht weiter fallen, trotz trüber Vorgaben. Neue Nahrung erhielten globale Rezessionssorgen mit den Einkaufsmanagerindizes für das Produktionsgewerbe in Europa, wo die Daten aus Deutschland, Frankreich und der Eurozone deutlich schwächer ausfielen als erwartet. Vor allem die drohende Rezession in Deutschland wird an den Märkten mit Sorge verfolgt.

Auch die Indizes für den Dienstleistungsbereich blieben unter den Prognosen und weckten die Besorgnis, dass sich die Schwäche von der Produktion dorthin fortsetzt. "Deutschland ist in einer Rezession. Ich denke, das ist eine knallharte Tatsache", sagt Claus Vistesen, Chef-Volkswirt für die Eurozone bei Pantheon Macroeconomics.

Hinzu gesellt sich neuer Pessimismus bei den US-chinesischen Handelsgesprächen. Von beiden Seiten gab es Signale, wonach ein Abkommen in weiter Ferne steht. Eine chinesische Delegation brach einen Termin in einer Farm in Montana am Freitag abrupt ab, während US-Präsident Donald Trump sich gegen Teilabkommen mit China wandte und sich für einen umfassenden Deal aussprach. Allerdings wurde von chinesischer Seite bereits die Bedeutung der Terminabsage heruntergespielt.

Nach Börsenstart werden die Markit-Einkaufsmanagerindizes publiziert. Zudem wird sich eine Reihe von Fed-Repräsentanten äussern.

ASIEN

Die Skepsis bezüglich des US-chinesischen Handelsstreits gewann am Montag wieder die Oberhand an den asiatischen Börsen.

In Japan wurde feiertagsbedingt heute nicht gehandelt. Am Freitag schloss der Nikkei 0,16 Prozent stärker bei 22'079,09 Zählern.

In China waren währenddessen deutliche Verluste zu verzeichnen. So verlor der Shanghai Composite zunächst kräftig, verringerte aber seine Abgaben bis zuletzt auf 0,98 Prozent bei 2'977,08 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong gab derweil um 0,81 Prozent auf 26'222,40 Punkte nach.

Nachdem in der Vorwoche erstmals seit zwei Monaten vorbereitende Gespräche für ein Treffen auf höherer Ebene im Oktober geführt wurde, warnte der Berater des Weissen Hauses, Michael Pillsbury, in einem Interview mit der South China Morning Post vor weiter steigenden US-Strafzöllen auf 50 oder gar 100 Prozent, sollten beide Seiten keine Einigung erzielen.

Am Aktienmarkt in Hongkong fiel der Kurs von Fosun International. Das chinesische Firmenkonglomerat hatte im vergangenen Monat eingewilligt, 450 Millionen Pfund in das britische Reiseunternehmen Thomas Cook gesteckt und im Gegenzug einen Anteil von 75 Prozent an dem Reiseanbieter und von 25 Prozent an der Flugsparte erhalten. Nun hat Thomas Cook Insolvenz angemeldet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires