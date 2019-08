SMI vorbörslich im Plus -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen freundlich

Am heimischen Aktienmarkt dürfte es vor dem Wochenende aufwärts gehen. Der DAX wird ebenfalls mit positiven Vorzeichen erwartet. Die asiatischen Börsen zeigen sich am Freitag freundlich.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Freitag fester zeigen.

Der Leitindex SMI bewegt sich vor Handelsstart in der Gewinnzone.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI verbrachten die Sitzung am Donnerstag letztendlich auf rotem Terrain.

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenschluss etwas höher eröffnen. Nach dem schwächeren Vortag sollte sich der Markt damit wieder etwas erholen. Händler verweisen dabei auf die Vorgaben, die insgesamt leicht positiv seien. Allerdings dürfte das Geschehen vorerst eher ruhig bleiben. Marktteilnehmer blicken nämlich am Freitag in die amerikanische Kleinstadt Jackson Hole. Auf der dortigen Notenbankkonferenz tritt am Nachmittag der Vorsitzende der US-Zentralbank Fed, Jerome Powell, ans Mikrofon.

Es wird erwartet, dass er die Märkte mit Hinweisen zur künftigen Geldpolitik versehen wird. Nachdem das Fed kürzlich den Leitzins Ende Juli erstmals seit der grossen Finanzkrise 2008 gesenkt hatte, sind die Erwartungen hoch. An den Märkten sind bis Jahresende zwei weitere Zinssenkungen eingepreist. Vor Powells Auftritt wurden derartige Erwartungen jedoch gedämpft. Seit Donnerstag haben sich gleich mehrere hochrangige Fed-Vertreter gegen baldige Zinssenkungen ausgesprochen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird vor dem Wochenende freundlich erwartet.

Der DAX dürfte am Freitag mit positiven Vorzeichen starten.

Vor dem mit Spannung erwarteten Notenbanker-Treffen in Jackson Hole zeichnen sich für den deutschen Aktienmarkt am Freitagmorgen Gewinne ab.

Sollte es bei den erwarteten Gewinnen im DAX bis Handelsende bleiben, würde das Börsenbarometer auf Wochensicht ein Plus einfahren. Noch in der vergangenen Woche war der deutsche Leitindex wegen Rezessionsängsten auf den tiefsten Stand seit einem halben Jahr gerutscht.

Grosse Erwartungen haben die Börsianer nunmehr an das Notenbanker-Treffen in den USA. Besonders spannend dürfte es werden, wenn Fed-Chef Jerome Powell am Nachmittag die Eröffnungsrede auf dem jährlichen Notenbanker-Symposium in Jackson Hole hält. Die Finanzmärkte erhoffen sich Hinweise auf die künftige Geldpolitik der Fed, nachdem das zur Wochenmitte veröffentlichte Protokoll zur jüngsten Sitzung der US-Notenbank keine klare Richtung vorgegeben hatte.

Wenn Powell hier zu vage bleibt, könnte dies Folgen haben: "Investoren wollen nicht akzeptieren, dass es keine weiteren Zinssenkungen gibt, und haben für dieses Jahr mindestens zwei weitere schon eingepreist", sagte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Sollte Powell diese Erwartung enttäuschen, könnten wieder Sorgen um eine Rezession aufkommen und die Märkte könnten die Fed "abstrafen", so Erlam.

Auch Analyst Thomas Altmann von QC Partners warnt vor der Fallhöhe für die Märkte, ist aber überzeugt, dass Powell angesichts der konträren Meinungen innerhalb der Fed keine definitiven Zinssenkungen in Aussicht stellen kann. Stattdessen dürfte der Fed-Chef einmal mehr auf die Flexibilität der Fed abstellen und den Anlegern die Deutungshoheit über dieses Wort überlassen, vermutet der Experte. "Für Powell wird das heute ein schwieriger Spagat."

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich im Donnerstagshandel unentschlossen.

Der Dow Jones verbuchte zum Start ein Plus. Nach einem Wechsel zwischen Gewinnen und Verlusten notierte er letztendlich doch 0,19 Prozent höher bei 26'252,24 Punkten. Daneben wies der Techwerteindex NASDAQ Composite zur Handelseröffnung einen Aufschlag aus. Er fiel im Verlauf jedoch auf rotes Terrain zurück und beendete den Tag 0,36 Prozent schwächer bei 7'991,39 Einheiten.

Nach den uneindeutigen geldpolitischen Signalen vom Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung erwarten Anleger weitere Hinweise von der Rede des Fed-Chefs Jerome Powell auf dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole am Freitag. Da die Meinungen innerhalb der Notenbank sehr konträr seien, könne Powell für die kommende Sitzung keine definitive Zinssenkung in Aussicht stellen, glaubt Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Eine zu abwartende Haltung aber würde die Anleger enttäuschen.

Jüngste US-Konjunkturdaten weckten derweil Zweifel, ob die Fed ihre Geldpolitik tatsächlich stark lockert, um die Wirtschaft anzukurbeln. So legte der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren im Juli überraschend deutlich zu. Das Barometer setzt sich unter anderem aus den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, den Neuaufträgen in der Industrie, dem Verbrauchervertrauen und den Baugenehmigungen zusammen. Entsprechend kam die Wall Street zuletzt wieder unter Druck.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich vor dem Wochenende auf grünem Terrain.

In Japan verbucht der Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ ein Plus von 0,30 Prozent auf 20'689,84 Punkte.

In China steht der Shanghai Composite 0,48 Prozent höher bei 2'897,14 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt 0,48 Prozent auf 26'173,59 Zähler.

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich zum Ende der Woche mehrheitlich mit leichten Aufschlägen. Am deutlichsten aufwärts geht an den chinesischen Börsen. Der Aktienmarkt in Südkorea hingegen notiert kaum verändert zum Vortag. Im Blick der Anleger steht das Treffen der Notenbank-Chefs in Jackson Hole. Von der Wall Street kamen verhaltene Vorgaben angesichts schwacher Konjunkturdaten.

Mit Spannung wird die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell erwartet, der auf dem jährlichen Zusammenkommen der wichtigsten Notenbanker eine Rede halten wird. Anleger erhoffen sich hiervon Erkenntnisse über den weiteren Zinskurs der Fed, vor allem nachdem das zu Wochenmitte veröffentlichte Protokoll der jüngsten geldpolitischen Sitzung für einige Anleger zu falkenhaft ausgefallen war. Die Währungshüter hatten die Zinssenkung um 25 Basispunkte auf ihrer Sitzung im Juli mehr als "Neukalibrierung" der Geldpolitik gesehen, denn als Beginn einer neuen Lockerungsrunde. Zudem dämpften die im Offenmarktausschuss stimmberechtigte Fed-Vertreterin Esther George und ihr nicht stimmberechtigter Kollege Patrick Harker in Interviews am Donnerstag die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen. Dallas-Fed-Präsident Robert Kaplan hingegen sagte, dass er den Zinsschritt der US-Notenbank unterstützt habe und offen für eine weitere Senkung in den kommenden Monaten sei. Kaplan ist derzeit ebenfalls nicht stimmberechtigt.

