Wall Street startet etwas schwächer -- SMI stabil -- DAX freundlich -- Börsen in Asien schliessen uneinheitlich

Die Stimmung an der Wall Street ist zum Handelsstart verhalten. Der heimische Markt kommt am Donnerstag kaum vom Fleck, während der deutsche Leitindex zulegen kann. Die Börsen in Fernost schlugen am Donnerstag unterschiedliche Richtungen ein.

SCHWEIZ

Die Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück.

Der Leitindex SMI eröffnete 0,17 Prozent höher bei 10’456,66 Zählern und pendelt im weiteren Handelsverlauf um die Nulllinie.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI treten quasi auf der Stelle.

Die Anleger schwankten zwischen Hoffen und Bangen hin und her, heisst es. Zum einen sorgten die weiter steigenden Infektionszahlen in den USA sowie die sich zuspitzenden Spannungen zwischen den USA und China für Verunsicherung. Zum anderen stützten das kürzlich beschlossene Corona-Hilfspaket der Eurozone sowie die Aussicht auf entsprechende Massnahmen in den Vereinigten Staaten den Markt nach unten ab. In den USA wird nämlich derzeit über ein weiteres, das fünfte, Hilfsprogramm diskutiert. Die bisherigen vier hatten ein Volumen von rund 2,5 Billionen US-Dollar.

Im Fokus der Marktteilnehmer stehen die unterschiedlich ausgefallenen Firmenergebnisse, unter anderem von Roche und Sika. Bei den meisten schlugen die Folgen der Corona-Pandemie negativ zu Buche.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag mit grünen Vorzeichen gestartet.

Zum Handelsauftakt stand der DAX 0,60 Prozent im Plus bei 13'183,50 Punkten, auch weiterhin notiert er fester.

Eine Reihe sehr erfreulicher Quartalsberichte von US-Konzernen - darunter wie Microsoft und Tesla - sowie von heimischen Unternehmen sorgte für positive Stimmung. Allerdings ist angesichts der US-chinesischen Spannungen nach der von US-Präsident Trump verfügten Schliessung eines chinesischen Konsulats auch die Unsicherheit zurückgekehrt. Sie gesellt sich zum Streit zwischen Republikanern und Demokraten über das nächste Konjunkturpaket und den Sorgen über die hohe Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag unsicher.

Der Dow Jones beginnt den Donnerstagshandel 0,18 Prozent schwächer bei 26'955,97 Punkten. Der NASDAQ Composite zeigt sich zum Börsenstart unbeeindruckt und gibt 0,16 Prozent auf 10'689,50 Zähler ab.

"Vorsichtige" Hoffnungen auf ein neues Corona-Hilfspaket stützen nach Angaben aus dem Handel die Märkte. Dazu gesellen sich überzeugende Quartalsausweise, etwa von Tesla. Etwas bremsend dürfte dagegen die jüngste Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China wirken. Nachdem die USA die Schliessung des chinesischen Konsulats in Houston angeordnet hatten, drohte US-Präsident Trump mit der Schliessung weiterer Konsulate. Mehrere ranghohe Politiker brachten das Konsulat in Verbindung mit chinesischen Spionage-Aktivitäten.

Im Streit um weitere Unterstützungsmassnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie haben sich die Republikaner im US-Senat mit dem Weissen Haus geeinigt. Nun können Verhandlungen mit den Demokraten über ein fünftes Rettungspaket aufgenommen werden. Die Zeit drängt, denn Ende des Monats läuft ein Unterstützungsprogramm aus, in dessen Rahmen Millionen von arbeitslosen Amerikanern eine zusätzliche Finanzhilfe von wöchentlich 600 Dollar erhalten. "Es scheint auf eine Verlängerung des Programms hinauszulaufen", meint Andrew Hunter, Volkswirt bei Capital Economics. Die Datenlage lege nahe, dass der Bedarf an finanzieller Unterstützung in den zurückliegenden Wochen gestiegen sei.

ASIEN

Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio wird feiertagsbedingt (Tag des Meeres) nicht gehandelt. Zuletzt gab der Nikkei bis zum Handelsschluss am Mittwoch um 0,58 Prozent auf 22'751,61 Zähler nach.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite 0,24 Prozent niedriger bei 3'325,11 Punkten. In Hongkong stieg der Hang Seng hingegen um 0,82 Prozent auf 25'263,00 Einheiten.

In der gesamten asiatischen Region, vor allem aber in China, belastete die Zuspitzung des US-chinesischen Dauerkonflikts, nachdem US-Behörden die chinesische Regierung angewiesen hatten, ihr Konsulat im texanischen Houston zu schliessen. Der chinesische Aussenamtssprecher Wang Wenbin sprach von einer einseitigen "politischen Provokation", US-Präsident Donald Trump drohte mit weiteren Konsulatsschliessungen. Mehrere ranghohe Politiker brachten das Konsulat in Verbindung mit chinesischen Spionage-Aktivitäten.

Bremsend wirkte laut Marktteilnehmern auch das Gerangel in den USA um weitere Corona-Hilfen an Arbeitslose. Eine Einigung auf Verlängerung der zum Monatsende auslaufenden Regelung war nicht in Sicht.

Positiv für die Stimmung in Hongkong wurden die Börsenpläne der Alibaba-Tochter Ant in Asien gesehen.

