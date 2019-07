SMI und DAX freundlich -- Asiens Börsen legen letztlich zu -- Dow Jones schliesst stabil

Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex DAX erzielen Zuwächse. Die asiatischen Börsen zeigen sich am Dienstag mit Gewinnen. Die Wall Street notierte am Montag moderat im Plus.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag fester.

Der Leitindex SMI eröffnete 0,44 Prozent höher bei 9'965,82 Punkten und liegt auch anschliessend in der Gewinnzone.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI können derzeit zulegen.

Händler verweisen auf die guten Vorgaben aus Übersee, die für einen gewissen Rückenwind sorgten. Dennoch bleibe es dabei, dass vor allem die Hoffnung auf Zinssenkungen durch die EZB in dieser und das Fed in der kommenden Woche die Märkte antreibe.

Für etwas Erleichterung sorge die Nachricht, dass es US-Präsident Donald Trump gelungen ist, eine längerfristige Haushaltseinigung mit den oppositionellen Demokraten zu erzielen. Sie ermöglicht milliardenschwere Mehrausgaben und dürfte eine erneute Haushaltssperre verhindern.

Darüber hinaus müssen sich Investoren durch eine Flut von Zahlen durcharbeiten. Hierzulande sind es mit UBS, ams, Kühne+Nagel und Logitech vier Blue Chips.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt legt am Dienstag kräftig zu.

Der DAX startete 0,78 Prozent stärker bei 12'384,66 Punkten und steht auch im weiteren Handelsverlauf klar im Plus.

Die US-Regierung und führende Vertreter aus dem US-Kongress haben sich auf ein Haushaltspaket geeinigt - und damit grössere Turbulenzen bis hin zu einem Regierungsstillstand abgewendet.

"Mit dem US-Haushaltsdeal wird den Anlegern eine Sorge genommen", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Marktkommentar. Eine erneute Schliessung der Regierung und die Zwangsbeurlaubung von Beamten "hätten üble Spuren in der ohnehin wackeliger werdenden Konjunktur hinterlassen können". Nun richteten sich die Blicke aber schon wieder auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag.

Am Montagabend hatte der Automobilzulieferer Continental die Gewinnziele zurückgeschraubt.

WALL STREET

Am Montag verbuchte die Wall Street leichte Aufschläge.

Der Dow Jones ging etwas fester in den Tag und tendierte im Verlauf seitwärts. Zur Schlussglocke wies das Börsenbarometer ein Plus von 0,07 Prozent auf 27'171,90 Punkte aus. Der NASDAQ Composite wies dagegen deutliche Gewinne aus und tendierte zum Feierabend 0,71 Prozent fester bei 8'204,14 Einheiten.

Die Berichtsperiode liefert weiterhin die wichtigsten Impulse. Daneben dürften aber auch die Europäische Zentralbank (EZB) und die Revision des US-BIP im Wochenverlauf Aufmerksamkeit auf sich ziehen. "Der Optimismus der Investoren erhält etwas Rückenwind durch einen besser als gedacht ausgefallenen Start in die Berichtssaison im Hinblick auf die Gewinnentwicklung sowie von der Möglichkeit einer Zinssenkung Ende des Monats", sagte Chefmarktstratege Sam Stovall von CFRA.

Positiv wurde auch zur Kenntnis genommen, dass im noch immer ungelösten US-chinesischen Handelsstreit wieder etwas Bewegung zu kommen scheint. Die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, dass mehrere chinesische Firmen Aufträge für US-Agrarprodukte platziert hätten und im Zuge dessen chinesische Regierungsbehörden um Abgabenbefreiungen gebeten hätten. Die Käufe von Agrarprodukten seitens Chinas waren eines der wichtigsten Themen der Handelsgespräche. Zudem kündigte China an, dass der nationale Finanzmarkt für ausländische Investoren weiter geöffnet werde. Laut chinesischen Kreiseberichten sollen des Weiteren US-Finanzminister Steven Mnuchin sowie der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer in der kommenden Woche nach China reisen, um wieder Gespräche zu führen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zogen am Dienstag an.

In Japan schloss der Leitindex Nikkei mit einem Zuwachs um 0,95 Prozent auf 21'620,88 Punkte. Hier stützte der erneut zum Dollar leicht gesunkene Yen.

Auch im Reich der Mitte waren die Anleger in Kauflaune. So stieg auf dem chinesischen Festland der Shanghai Composite bis Handelsende um 0,45 Prozent auf 2'899,95 Zähler. In Hongkong legte der Hang Seng um 0,34 Prozent zu auf 28'466,48 Zähler.

Positive Vorgaben der Wall Street haben den Börsen am Dienstag zu einer Erholung von den Verlusten des Vortags verholfen. Stützend wirkte, dass in die Handelsgespräche zwischen den USA und China offenbar Bewegung kommt. Die Umsätze waren allerdings recht dünn, weil die Anleger unter anderem das Ergebnis der EZB-Zinssitzung am Donnerstag und der Fed-Sitzung am 30. und 31. Juli abwarten. Überdies läuft auch in Asien die Berichtssaison allmählich an.

In den USA hatten die Aktienkurse Auftrieb von einigen überzeugenden Quartalsausweisen erhalten. Nach Börsenschluss an der Wall Street wurde ferner bekannt, dass US-Präsident Donald Trump mit den oppositionellen Demokraten eine längerfristige Einigung getroffen hat, die eine Haushaltssperre verhindern soll.

Bezüglich des Handelsstreits hatte die South China Morning Post am Montag nach Börsenschluss in Asien gemeldet, dass der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin in der kommenden Woche zu Gesprächen nach China reisen würden. Und das Wall Street Journal berichtete, dass Präsident Trump "zeitnah" über die Vergabe von Lizenzen an US-Unternehmen entscheiden wolle, die Geschäfte mit dem chinesischen Telekomausrüster Huawei machen wollen.

