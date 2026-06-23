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Geändert am: 23.06.2026 07:09:51

Asiens Börsen in Rot

Die asiatischen Börsen geben am Dienstag nach.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Montag vorsichtig.

So startete der SMI leicht im Minus und verbuchte nach zwischenzeitlich deutlicheren Verlusten letztlich Gewinne. Letztendlich ging er 0,54 Prozent höher bei 13'848,51 Punkten in den Feierabend.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI tendierten ebenso etwas höher, nachdem sie etwas tiefer in den Handel gingen. Sie verabschiedeten sich 0,49 Prozent fester bei 19'570,81 Zählern bzw. 0,53 Prozent stärker bei 2'227,19 Einheiten in den Feierabend.

Der Nahost-Konflikt blieb auch zum Start dieser Börsenwoche die treibende Kraft an den Finanzmärkten. Dabei betonten Händler wie Ipek Ozkardeskaya von Swissquote die anhaltende Unsicherheit rund um die Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran. Gerade die verschiedenen Wendungen über das Wochenende machten eine klare Beurteilung der aktuellen Lage schwierig, so die Händlerin.

Investoren scheinen denn auch tatsächlich eher auf weitere klare Fortschritte zu warten. Entsprechend fielen die Bewegungen im SMI ebenso moderat aus wie bei den wichtigsten europäischen Pendants.

Immerhin verharrten die Ölpreise als Seismograph für die Märkte auf ihrem tiefsten Niveau seit Kriegsbeginn. Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz am gestrigen Sonntag soll es unmittelbar im Anschluss weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben. Ziel sei es, wie im Rahmenabkommen vorgesehen, innerhalb von 60 Tagen ein "finales Abkommen" zu erreichen, wie aus einer gemeinsamen Erklärung der Vermittler Katar und Pakistan hervorgeht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich zum Wochenbeginn schlussendlich auf höherem Niveau.

So gewann der DAX zu Beginn etwas hinzu und fiel im Anschluss zunächst auf rotes Terrain. Am frühen Nachmittag konnte er sich dann an die Nulllinie zurückkämpfen und daraufhin sogar Gewinne verzeichnen. Mit einem Plus von 0,62 Prozent bei 25'139,87 Zählern ging er in den Feierabend.

Der DAX konnte sich am Montag weiterhin nicht von der 25'000-Punkte-Marke lösen. Obwohl Fortschritte bei den Friedensverhandlungen im Iran-Krieg vermeldet wurden, konnten Anleger ihre Zweifel nicht ganz ablegen.

Die Börsen feierten bislang keinen Friedensvertrag, sondern honorierten lediglich Fortschritte auf dem Weg dorthin, kommentierte Maximilian Wienke, Marktanalyst beim Broker eToro. Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den Verhandlungsführern der USA und des Irans soll es mit weiteren Beratungen auf Arbeitsebene weiter gehen. Wienke sieht die Gespräche in einer kritischen Übergangsphase, in der von einem weiterhin möglichen Scheitern der Verhandlungen weiterhin die grösste Gefahr ausgehe.

Daher sorgen selbst die zuletzt stark gefallenen Ölpreise nicht für den erhofften Befreiungsschlag.

WALL STREET

Nach dem langen Feiertagswochenende fanden die US-Börsen keine gemeinsame Richtung.

Der Dow Jones Industrial eröffnete die Sitzung knapp im Minus, drehte im Verlauf aber in die Gewinnzone und notierte letztlich 0,29 Prozent fester bei 51'712,71 Punkten.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete etwas schwächer und rutschtr im Verlauf tiefer ins Minus. Er verabschiedete sich 1,32 Prozent tiefer bei 26'166,60 Zählern in den Feierabend.

Nach dem verlängerten Wochenende spielte sich am Montag ein unsicherer Handel an der Wall Street ab. Am Freitag fand feiertagsbedingt kein Handel statt. Im Fokus standen die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für einen dauerhaften Frieden. Fortschritte bei den Gesprächen, einschliesslich der Bemühungen um eine sichere Durchfahrt durch die Strasse von Hormus trotz anhaltender diplomatischer Herausforderungen bezüglich des Libanon, haben die Sorgen um die Unterbrechungen der Energieversorgung gemindert und die Befürchtungen eines breiteren Inflationsschocks verringert, hiess es von der Saxo Bank.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag negative Vorzeichen aus.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise mit einem Verlust von 1,78 Prozent bei 71'068,36 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite derweil um 0,37 Prozent auf 4'147,55 Punkte.

In Hongkong gibt der Hang Seng dagegen um 1,13 Prozent auf 23'499,88 Punkte nach.

An den asiatischen Börsen geht es am Dienstag zum Teil kräftig nach unten. Im Handel ist von Gewinnmitnahmen die Rede nach der jüngst von Künstlicher Intelligenz getriebenen Rally. Auch in den USA gehörten Technologietitel zu den schwächsten. Damit kehrt sich der Optimismus über die Fortschritte bei den Friedensbemühungen in Nahost vom Vortag um, aktuell überwiegen wieder die Sorgen vor einem möglichen Scheitern der Verhandlungen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’368.50 19.68 BTYSJU
Short 14’667.18 13.77 SNHBVU
Short 15’240.94 8.72 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’848.51 22.06.2026 17:31:55
Long 13’220.71 19.13 SLBIBU
Long 12’951.66 13.98 SU3B7U
Long 12’373.05 8.83 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
23.06.26 Acacia Research CorpShs Acacia Technologies / Generalversammlung
23.06.26 Acme Gold Company Limited Registered Shs / Generalversammlung
23.06.26 Adcore Inc Registered Shs / Generalversammlung
23.06.26 Add New Energy Investment Holdings Group Ltd Registered Shs / Generalversammlung
23.06.26 AGT Food and Ingredients Inc Registered Shs / Generalversammlung
23.06.26 Ajisen (China) Holdings LtdShs / Generalversammlung
23.06.26 Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs / Generalversammlung
23.06.26 Argosy Property Ltd / Generalversammlung
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Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
23.06.26 S&P Global Services PMI
23.06.26 S&P Global Manufacturing PMI
23.06.26 S&P Global Composite PMI
23.06.26 Jibun Bank EMI des verarbeitenden Gewerbes
23.06.26 Jibun Bank EMI Dienstleistungen
23.06.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
23.06.26 HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Gesamtindex
23.06.26 HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) verarbeitendes Gewerbe
23.06.26 HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
23.06.26 Industrieprognose
23.06.26 Geschäftsklima des Verarbeitenden Gewerbes
23.06.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
23.06.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
23.06.26 S&P Global PMI Gesamtindex
23.06.26 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
23.06.26 HCOB EMI Dienstleistungen
23.06.26 HCOB EMI Gesamtindex
23.06.26 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
23.06.26 HCOB EMI für Dienstleistungen
23.06.26 HCOB Composite EMI
23.06.26 EZB-Mitglied Escrivá spricht
23.06.26 Verbraucherpreisindex
23.06.26 S&P Global Gesamt-EMI
23.06.26 S&P Global EMI für Dienstleistungen
23.06.26 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
23.06.26 EZB-Mitglied Lane spricht
23.06.26 M1 Geldmenge (YoY)
23.06.26 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
23.06.26 Einzelhandelsumsatz (im Monatsvergleich)
23.06.26 M3-Geldmenge ( Jahr )
23.06.26 MNB Zinssatzentscheidung
23.06.26 ADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt
23.06.26 Redbook-Index (ggü. Vorjahr)
23.06.26 BoC-Gouverneur Macklem spricht
23.06.26 EZB-Mitglied Elderson spricht
23.06.26 S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
23.06.26 S&P Global EMI Dienstleistungen
23.06.26 S&P Global EMI Gesamtindex
23.06.26 BoE-Mitglied Taylor spricht
23.06.26 EZB-Mitglied Vujcic spricht
23.06.26 Richmond Fed Produktionsindex
23.06.26 Auktion 2-jähriger Staatsanleihen
23.06.26 BoE-Mitglied Dhingra spricht
23.06.26 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
23.06.26 API wöchentlicher Rohöllagerbestand

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