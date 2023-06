SMI stabil erwartet -- DAX vorbörslich tiefer -- Asiens Börsen klar im Minus

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Freitag zunächst auf der Stelle treten.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der SMI 0,1 Prozent leichter bei 11'170 Punkten.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt bleiben die Anleger am Freitag voraussichtlich in Verkaufslaune.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der DAX 0,8 Prozent im Minus bei 15'865 Einheiten.

Nach dem Rekordhoch von 16'427 Punkten vor einer Woche war der DAX am Donnerstag erstmals wieder unter die 16'000-Punkte-Marke gerutscht und bis zum Handelsende darunter geblieben. Charttechnik-Experten sehen aber noch keine allzu grosse Gefahr. Unterstützungen für den DAX lägen noch etwas tiefer, so der Tenor.

Gründe für die Marktschwäche sind neben einigen Gewinnwarnungen von Unternehmen vor allem die aufgeflammten Zinssorgen, nachdem die US-Notenbank Fed Signale für weitere Zinserhöhungen im laufenden Jahr gegeben hatte. Am Donnerstag hatten zudem die Bank of England und die norwegische Zentralbank ihre Leitzinsen stärker als von Experten mehrheitlich erwartet angehoben.

Am Freitag belasteten zudem Inflationsdaten aus Japan den dortigen Aktienmarkt. Die Teuerung fiel höher als erwartet aus, so dass Marktteilnehmer nun auch bei der bisher sehr expansiven japanischen Zentralbank vermehrt ein Umdenken befürchten. Steigen die Kapitalmarktzinsen, kann dies negative Auswirkungen auf Aktien haben, weil Anleger mit sicheren Anlagen wieder mehr Rendite einfahren und daher riskantere Investitionen umgehen können.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag unentschlossen.

Der Dow Jones Index schloss mit einem marginalen Minus von 0,01 Prozent bei 33'946,77 Punkten, nachdem er über weite Strecken des Handels auf Richtungssuche gewesen war. Der technologielastige NASDAQ Composite ging daneben mit einem Plus von 0,95 Prozent bei 13'630,61 Zählern in den Feierabend.

Weiterhin wirkten die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell nach, der weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt und damit für leichte Enttäuschung gesorgt hatte. Viele Marktteilnehmer hatten bereits ein Zinshoch und möglicherweise sogar Zinssenkungen im Visier gehabt. Powell hatte dagegen zwei weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt und den Willen bekräftigt, die Inflation weiter zu bekämpfen.

Der Präsident der Chicago-Fed, Austan Goolsbee, ist der Ansicht, die Wirtschaft in den USA habe sich so stark verlangsamt wie erwartet. Die Fed müsse die Wirtschaft und die Inflation aber noch genauer unter die Lupe nehmen, bevor sie über eine erneute Zinserhöhung entscheiden könne. Er nannte die Entscheidung aus der Vorwoche, die Zinserhöhungen auszusetzen, eine "knappe Entscheidung". Goolsbee sagte, er hoffe, vor der nächsten grossen Sitzung der Fed am 25. und 26. Juli mehr Klarheit über die Inflation und die Wirtschaft zu erhalten.

Im Fokus standen am Handelstag eine Reihe von US-Konjunkturdaten. Darunter die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Diese waren in den vergangenen beiden Wochen unerwartet kräftig gestiegen, zeigten sich in dieser Woche jedoch unverändert. Der Wirtschaftsindex der Chicago-Fed zeigt ausserdem, dass die Wirtschaftsaktivität in den USA ist im Mai gesunken ist. Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im ersten Quartal 2023 wiederum leicht gestiegen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich vor dem Wochenende tiefrot.

Der japanische Leitindex Nikkei verzeichnet aktuell (06:46 Uhr) einen Verlust von 1,83 Prozent bei 33'654,98 Zählern.

Die Börsen im chinesischen Kernland eröffnen erst wieder am Montag. Auf dem chinesischen Festland hatte der Shanghai Composite zuletzt bis Handelsschluss am Mittwoch 1,31 Prozent auf 3'197,90 Einheiten verloren. In Hongkong gibt der Hang Seng am Freitag 1,94 Prozent auf 18'845,04 Indexpunkte ab.

Seit Tagen berichten Händler von einer angeschlagenen Börsenstimmung an den ostasiatischen Handelsplätzen. Am Freitag geben die Aktienindizes zum Teil sogar deutlich nach, wobei von wachsenden Konjunkturängsten die Rede ist und immer wieder auf China verwiesen wird.

Die hohen Erwartungen an eine schnelle konjunkturelle Erholung der chinesischen Volkswirtschaft nach den strengen Corona-Beschränkungen hätten sich bislang nicht erfüllt. China tue nicht genug, um die lahmende Konjunktur auf Touren zu bringen, wiederholen Akteure die bereits an den Vortagen zu vernehmende Kritik.

Der Markt warte weiter auf das erhoffte umfassende Konjunkturpaket. Dass US-Finanzministerin Janet Yellen sinkende Rezessionsrisiken in den USA festgemacht hat, verpufft. Angesichts der Konjunkturängste werden dagegen die jüngsten teils stärker als erwartet ausgefallenen Leitzinsanhebungen in Grossbritannien, Norwegen und der Schweiz besonders kritisch gesehen.

Zins- und Konjunktursorgen in Japan

Zwar hält Japan an seiner ultralockeren Geldpolitik fest, doch auch hier nehmen Spekulationen zumindest zu, dass sich dies ändern könnte. Zwar bewegt sich die Verbraucherpreiseinflation im Mai in Japan weiter auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau, gleichwohl stiegen die Preise mit 3,2 Prozent einen Tick mehr als erwartet, was deutlich über dem Ziel der Notenbank von 2 Prozent liegt.

Dazu gesellen sich Konjunktursorgen: "Die heute von der Jibun Bank veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes zeigen Abwärtsrisiken für das Wachstum", sagt IG-Marktanalyst Yeap Jun Rong. Der Industriebereich bewegt sich im Kontraktionsbereich und der Dienstleistungssektor verfehlte die Erwartungen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires