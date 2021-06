SMI und DAX geben nach -- Asiatische Börsen mehrheitlich höher

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt gibt zur Wochenmitte leicht nach.

Der SMI zeigte sich zum Handelsstart 0,15 Prozent schwächer bei 11'965,09 Zählern. Auch im weiteren Verlauf zeigt er sich leichter.

Die Nebenwerte-Indizes SLI zeigt sich kaum bewegt, während der SPI etwas schwächelt. Zur Eröffnung hatte der SLI 0,08 Prozent auf 1'934,33 Punkte verloren, der SPI hatte ebenfalls um 0,08 Prozent auf 15'371,32 Einheiten nachgegeben.

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Mittwoch im frühen Handel etwas leichter. Dabei sind die Vorgaben aus den USA und aus Asien eigentlich positiv. Denn US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Vortag die Marktteilnehmer beruhigt, als er sagte, das Fed habe die Inflation im Blick, wolle aber nicht übereilt an der Zinsschraube drehen. Der Preisanstieg sei wahrscheinlich nur vorübergehend.

Dennoch setzt sich an der Schweizer Börse die Konsolidierung fort. Der Markt sei technisch betrachtet noch immer überkauft, heisst es. Zudem habe Powell mit seinen Äusserungen vor allem den Technologie- und Wachstumswerten Schub gegeben, die hierzulande nicht stärker gewichtet seien. Da der SMI aber stark mit defensiven Werten bestückt sei, könne er nicht mithalten. Dennoch dürfte sich der Aufwärtstrend fortsetzen, da die Worte des Fed-Chefs gegen frühere Zinserhöhungen sprächen. Dies dürfte den Anlegern grundsätzlich mehr Vertrauen geben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex gibt nach einem stärkeren Handelsauftakt nach.

Der DAX war mit einem Aufschlag von 0,24 Prozent bei 15'674,33 Punkten in den Handel gestartet, ist dann jedoch ins Minus abgrutscht und muss nun Verluste hinnehmen.

Beruhigende Worte des US-Notenbankchefs Jerome Powell in Sachen Inflation geben den Kursen am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch bislang keinen Anschub. Sorgen um eine stark steigende Inflation in den USA hatten die Börsen zuletzt gebremst. Nach Aussage von Powell dürfte die Teuerung aber vorübergehender Natur sein. Sobald sich Engpässe auf der Angebotsseite abschwächten, werde die Inflation wieder zurückgehen. Damit bekräftigte er seine Einschätzung, beruhigte die zuletzt ein wenig nervösen Investoren aber weiter. Die US-Aktien hatten daraufhin zugelegt, die Technologiebörse Nasdaq meldete Rekordhochs der grossen Indizes.

Fed-Chef Powell habe "die Trommel einer nur vorübergehenden Inflation geschlagen" und damit die Erwartung steigender Zinsen gedämpft, schrieb Analyst Jeffrey Halley vom Handelshaus Oanda. Powell hatte sich am Dienstagabend mitteleuropäischer Zeit vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses zur Corona-Politik der Fed geäussert. Das Manuskript seiner Rede war allerdings schon vorab veröffentlicht worden. Der Inhalt hatte die Investoren hierzulande bereits am Dienstag wieder positiver gestimmt.

WALL STREET

Am Dienstag legten die US-Indizes nach einer Vortagesrally weiter zu.

Der Dow Jones zeigte sich über weite Strecken des Handelsverlaufs im Plus, schlussendlich ging das Börsenbarometer mit einem Plus von 0,20 Prozent bei 33'945,71 Zählern aus dem Handel. Auch der NASDAQ Composite zeigte sich auf grünem Terrain und erreichte bei 14'269,77 Punkten zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch. Am Ende stand ein Plus von 0,79 Prozent auf 14'253,27 Zähler.

An den vergangenen Tagen hat sich der Markt als launisch und volatil gezeigt, wobei Anleger gierig jeden Hinweis von Seiten der US-Notenbank aufsaugen. Die Aufmerksamkeit richtete sich auf eine öffentliche Anhörung von Zentralbankchef Jerome Powell vor dem US-Parlament. Powell sagte, die Inflation in den USA sei zwar zuletzt stärker gestiegen als erwartet. Allerdings wiederholte der Notenbank-Chef auch frühere Aussagen, wonach der Preisanstieg wahrscheinlich nur vorübergehend sei. "Angesichts der Tatsache, dass die Märkte weiterhin sehr empfindlich auf Kommentare von Fed-Vertretern und Inflationserwartungen reagieren, versprechen die nächsten Tage für die Märkte recht ereignisreich zu werden, da zahlreiche Fed-Vertreter auf der Liste stehen", sagt Analyst Lukman Otunuga von FXTM.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Mittwoch überwiegend fester.

Der Nikkei schloss um 0,03 Prozent tiefer bei 28'875 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland geht es hingegen nach oben: Der Shanghai Composite gewinnt gegen 9:00 Uhr unserer Zeit 0,27 Prozent auf 3'567 Zähler. Der Hang Seng weist derweil bei 28'840 Punkten ein Plus von 1,87 Prozent aus.

Für gute Stimmung sorgt, dass US-Notenbankchef Jerome Powell erneut signalisierte, dass die Zentralbank geduldig sein wird, bevor sie ihre Geldpolitik strafft und dass man die hohe Inflation als von vorübergehender Natur einschätzt. Powell sagte, dass das Überschiessen der Inflation aus Kategorien wie den Gebrauchtwagen stamme, die direkt von der Wiedereröffnung der Wirtschaft betroffen seien. Daneben bemerkte er, dass die Fed bereit sei, ihre Instrumente einzusetzen, sollte sich die Inflation als hartnäckiger erweisen als erwartet. Zuletzt hatte die Fed erste Zinserhöhungen für 2023 in den Raum gestellt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires