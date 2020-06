SMI legt am Dienstag zu -- DAX springt über 12'500-er Marke -- Dow Jones verbucht Zuschläge -- NASDAQ mit Rekordhoch -- Asiens Börsen mit Aufschlägen

Am heimischen Aktienmarkt sind am Dienstag Gewinne zu sehen. Auch der DAX legt im Dienstagshandel zu. Der Dow Jones zeigt sich derweil mit grünem Vorzeichen, während der NASDAQ mit Rekord notiert. Die Märkte in Fernost zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche fester.

SCHWEIZ

Am Dienstag verhelfen Schweizer Anleger dem heimischen Aktienmarkt zu Gewinnen.

Der Leitindex SMI legte zum Start 0,5 Prozent auf 10'205,72 Punkte zu und verteidigt die Gewinnzone im Verlauf weiter.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI verzeichnen frühe Gewinne. Der SLI war 0,64 Prozent fester bei 1'520,31 Punkten gestartet, für den SPI ging es zum Auftakt um 0,51 Prozent auf 12'636,51 Zähler aufwärts.

Eine deutlich aufgehellte Wirtschaftsstimmung hat am Dienstag dem deutschen Aktienmarkt kräftig Auftrieb beschert. Nachdem sich der DAX zunächst den Kursgewinnen aus Übersee angeschlossen hatte, ging es infolge robuster Konjunkturdaten aus der Eurozone weiter aufwärts. Die Hürde bei rund 12'400 Punkten wurde somit locker wieder überwunden. Seit einer Woche war der DAX mehrfach an dieser Marke ausgebremst worden.

Laut dem Forschungsinstitut IHS Markit erholte sich die Unternehmensstimmung in der Eurozone im Juni kräftig von ihrem Einbruch in der Corona-Krise. Der Optimismus unter den Einkaufsmanagern war deutlich ausgeprägter als Analysten erwartet hatten. Trotz allem sprach Portfoliomanager Thomas Altmann von der Investmentboutique QC Partners aber von weiter eher vorsichtigen Anlegern. "Natürlich haben alle Angst, nach oben nicht dabei zu sein. Gleichzeitig ist die Angst, nach unten dabei zu sein, aber noch grösser."

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Dienstag bergauf.

Der DAX kann seine Vortagesverluste zum Start wieder ausgleichen, er steigt mit einem Plus von 0,72 Prozent bei 12'360,09 Punkten in den Handel ein und bleibt auch im Verlauf in der Gewinnzone. Die Gewinne werden im Verlauf deutlich ausgebaut.

Am Dienstag testet der Leitindex erneut die Marke von 12'400 Punkten, die den DAX seit einer Woche mehrfach ausgebremst hat und schafft es im Verlauf sogar, die 12'500-er Hürde zu nehmen. Für Verwirrung und auch kurzzeitige Verluste in Asien hatte in der Nacht Peter Navarro gesorgt, Berater des US-Präsidenten Donald Trump. Er hatte in einem Interview mit dem Sender Fox News das Handelsabkommen mit China für beendet erklärt. Trump beschwor jedoch den Bestand auf Twitter: "Das Handelsabkommen mit China ist vollständig intakt. Hoffentlich werden sie weiterhin die Bedingungen der Vereinbarung erfüllen!" Navarro erklärte US-Medien zufolge, seine Äusserungen seien aus dem Kontext gerissen worden.

Auf Unternehmensseite gibt es ein weiteres Mal Nachrichten von Wirecard. Der ehemalige Chef des Unternehmens, Markus Braun, wurde am Dienstag festgenommen. Die Wirecard-Aktie legt daraufhin deutlich zweistellig zu.

WALL STREET

Die Wall Street zeigt sich im Dienstagshandel mit einer freundlichen Tendenz.

Der US-Leitindex Dow Jones notierte zu Beginn des Börsentags mit einem Plus von 0,52 Prozent bei 26'159,39 Einheiten und zeigt sich auch weiterhin fester. Auch der NASDAQ Composite startete mit einem Plus von 0,74 Prozent bei 10'130,83 Punkten im grünen Bereich, zeitweise erreichte er sogar einen neuen Rekordstand von 10'158,34 Einheiten.

Die US-Märkte schliessen sich mit ihren erwarteten Aufschlägen den starken Vorgaben von den grossen europäischen Börsen an. Dort hatten überraschend stark erholte Einkaufsmanagerindizes im Juni für neue Zuversicht gesorgt. Kurz nach der Startglocke an der Wall Street wurden auch in den USA die vorläufigen Umfragewerte zu den Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht.

Einmal mehr stehen die Aktien von Apple im Blick. Der Technologiekonzern bricht aus der eingefahrenen Spur der PC-Branche aus und stellt seine Mac-Computer von Intel-Prozessoren auf Chips aus eigener Entwicklung um. Laut dem Analysten Rod Hall von Goldman Sachs kann Apple auf diesem Weg Milliarden US-Dollar einsparen.

ASIEN

Nach der vorsichtigen Entwicklung zum Wochenstart ging es am zweiten Handelstag der Woche in Asien wieder bergauf.

In Tokio zeigte sich der Nikkei 0,5 Prozent fester und ging bei 22'549,05 Punkten aus dem Handel.

Auf dem chinesischen Festland legte daneben der Shanghai Composite im Dienstagshandel 0,18 Prozent auf 2'970,62 Zähler zu. Auch in Hongkong zeigten sich die Anleger in Kauflaune: Der Hang Seng gewann deutliche 1,28 Prozent und verabschiedete sich bei 24'824,74 Punkten in den Feierabend.

Im frühen Handel hatten zunächst Kommentare des Handelsberaters von US-Präsident Donald Trump , Peter Navarro, für Wirbel gesorgt. Navarro hatte in einem Interview mit Fox News gesagt, dass das Handelsabkommen zwischen den USA und China "vorbei" sei. Er bemühte sich dann aber rasch um Schadensbegrenzen und meinte gegenüber dem Wall Street Journal, sein Kommentar sei "völlig aus dem Zusammenhang gerissen" worden.

Donald Trump meldete sich via Twitter zu Wort, dass das Handelsabkommen vollständig intakt sei. "Hoffentlich werden sie sich weiterhin an die Bedingungen des Abkommens halten!", so Trump weiter. Zwischenzeitliche Rücksetzer an den Börsen wurden danach wieder wettgemacht, während zugleich Sorgen um die Corona-Pandemie etwas im Hintergrund schwelen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires