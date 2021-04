SMI etwas tiefer -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen geben mehrheitlich ab

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag von leichten Verlusten geprägt.

Der SMI zeigte sich zur Börseneröffnung mit 0,11 Prozent schwächer bei 11'211,91 Punkten und verbleibt auch anschliessend im Minus.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI tendieren ebenfalls leichter.

Am Schweizer Aktienmarkt schalten Investoren zum Wochenschluss in den Rückwärtsgang. Die richtungsweisenden Vorgaben liefert dabei die Wall Street, die durch Berichte belastet wurde, wonach US-Präsident Joe Biden einen Vorschlag erwägen soll, die Kapitalertragssteuer für gutverdienende Investoren mit einem Jahreseinkommen von mehr als einer Million US-Dollar auf 39,6 Prozent fast zu verdoppeln.

Zwar sei eine Steuererhöhung grundsätzlich erwartet worden, dennoch habe der Bericht die Anleger am Vorabend etwas überrascht. Gleichzeitig sei der Bericht über das Steuervorhaben auch eine willkommene Gelegenheit für eine Konsolidierung der hohen Bewertungen am Markt, heisst es in Marktkreisen. Im weiteren Handelsverlauf stehen vor allem Konjunkturdaten im Mittelpunkt. Die Einkaufsmanager-Indizes für den April werden in Europa und Deutschland veröffentlicht.

Für Gesprächsstoff hat am Morgen der Baustoff-Konzern LafargeHolcim mit seinen starken Zahlen gesorgt. Dem Unternehmen ist es gelungen, im ersten Quartal 2021 deutlich besser als erwartet abzuschneiden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Freitag schwächer.

Der DAX eröffnete den Tag mit einem Abschlag von 0,34 Prozent auf 15'267,76 Zähler und grenzte seine Verluste danach etwas ein. Mittlerweile steht er wieder deutlicher im Minus.

Am Freitag sind die Vorgaben teils negativ: In den USA hatten Pläne des US-Präsidenten Joe Biden für eine höhere Besteuerung vermögender Amerikaner die Kurse belastet. Der technologielastige NASDAQ 100 war vorübergehend auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen gefallen. In Asien hatten die wichtigsten Börsen keine einheitliche Richtung gezeigt. Im Blick stehen zum Wochenausklang Stimmungsdaten aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor der Eurozone.

WALL STREET

Der Handel an den US-Börsen war am Donnerstag von Abschlägen geprägt.

So eröffnete der Dow Jones wenig bewegt, rutschte anschliessend jedoch deutlich tiefer in die Verlustzone und verabschiedete sich mit einem Abschlag von 0,94 Prozent auf 33'814,91 Punkte aus dem Handel. Auch der NASDAQ Composite fiel nach einem kaum veränderten Start ins Minus und beendete die Sitzung schliesslich 0,94 Prozent schwächer bei 13'818,41 Zählern.

Nach den Vortagsgewinnen waren die New Yorker Börsen am Donnerstag wieder auf Talfahrt gegangen. Als Hauptgrund dafür, dass der zuvor nur moderat schwächere Dow Jones Industrial immer tiefer ins Minus rutschte, galten Steuerpläne des US-Präsidenten Joe Biden. Einem Bericht zufolge will dieser Kapitalerträge künftig stärker besteuern.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg in Berufung auf Kreise berichtete, soll Biden gewillt sein, für wohlhabende Amerikaner eine Kapitalertragssteuer in Höhe von 43,4 Prozent vorzuschlagen. Damit würde er die Abgabe in etwa verdoppeln, hiess es. Aktuelle Wirtschaftsdaten aus den USA hatten am Donnerstag kaum Auswirkungen. Auf Unternehmensseite waren Anleger mit zahlreichen Quartalsberichten beschäftigt.

Schon an den vergangenen Tagen hiess es, die Rekordrally sei aus Sorge vor einer schon sehr hohen Aktienbewertung und den weltweit immer noch hohen COVID-19-Infektionen ins Stocken geraten. "Die Besorgnis wächst, dass dies den globalen Wachstumsaufschwung zum Entgleisen bringen könnte, nachdem sich die Anleger in Erwartung einer sich erholenden Weltwirtschaft zuletzt reichlich mit Aktien eingedeckt haben", sagte ein Marktexperte.

ASIEN

Am Freitag verbuchen die wichtigsten Aktienmärkte in Asien in der Mehrzahl Abschläge.

Der japanische Leitindex Nikkei gibt aktuell (7.29 Uhr MESZ) 0,77 Prozent ab auf 28'964,75 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert derweil der Shanghai Composite 0,22 Prozent auf 3'457,61 Stellen. Einzig der Hang Seng in Hongkong kann auf 28'947,14 Zählern um 0,67 Prozent ansteigen.

An den Aktienmärkten in Asien setzt sich eine mehrheitlich negative Tendenz durch. Händler verweisen auf die Verluste der Wall Street am Vorabend und die Steuerpläne von US-Präsident Joe Biden. Das Steuervorhaben sei eine willkommene Gelegenheit für eine Konsolidierung der hohen Bewertungen am Markt, heisst es. Erstaunlich robust zeigen sich die Börsen in China. Händler warnen aber vor zuviel Optimismus angesichts der globalen Corona-Situation. Der könne sich China mit seiner Bedeutung des Exports kaum entziehen, heisst es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires