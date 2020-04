SMI wenig bewegt erwartet -- DAX vorbörslich etwas höher -- Börsen in Fernost mehrheitlich fester

Der heimische Markt notiert am Donnerstag vor Börsenstart behauptet. Der deutsche Leitindex wird mit grünen Vorzeichen erwartet. An den asiatischen Aktienmärkten überwiegt am Donnerstag eine freundliche Tendenz.

SCHWEIZ

Am Donnerstag dürfte es am Schweizer Aktienmarkt zu einer Konsolidierung kommen.

Der Leitindex SMI pendelt vorbörslich um die Nulllinie.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI dürften behauptet in den Tag starten.

Mit wenig veränderten Kursen rechnen Marktteilnehmer für die Eröffnung am Donnerstag. Von den Vorlagen aus Asien kommen keine stärkeren Impulse, und die guten Vorlagen aus den USA gelten als eingepreist. Gestützt wird die Stimmung von den Ölpreisen: Nach dem klaren Ausverkauf-Charakter des Crashs vom Wochenauftakt werden die niedrigen Preise nun einerseits zum Einstieg genutzt. Andererseits sendet der trotzdem immer noch sehr niedrige Ölpreis Deflationssignale aus. "Die Zinsen dürften deshalb weiter sehr niedrig bleiben", sagt ein Marktteilnehmer. Das wiederum werde dafür sorgen, dass in vielen Ländern die wegen der Krise zunehmende Staatsverschuldung finanzierbar bleibe.

Daneben richten Anleger ihren Fokus auf den Schweizer Blue Chip Credit Suisse. Die Grossbank konnte dank Steuergutschriften einen Gewinnsprung verzeichnen.

DEUTSCHLAND

Die Anleger in Deutschland dürften am Donnerstag mit vorsichtigem Optimismus agieren.

Der DAX weist vorbörslich einen kleinen Zuschlag aus.

Nach der Vortageserholung dürften es die Anleger im DAX am Donnerstag zunächst ruhig angehen lassen. Der Video-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs sowie aktuelle Arbeitslosenzahlen aus den USA sorgen für Zurückhaltung. Der zuletzt äusserst turbulente Ölmarkt bleibt ebenfalls im Fokus. Zuletzt ging es nach dem heftigen Rutsch wieder aufwärts. Ausschlaggebend hierfür waren wiederholte Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump in Richtung Iran, sich amerikanischen Schiffen nicht in den Weg zu stellen. Hintergrund war ein Zwischenfall auf offener See.

WALL STREET

Nach dem jüngsten Ölpreisschock stabilisierten sich die US-Börsen am Mittwoch wieder.

Der US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial eröffnete stärker und stand auch anschliessend klar im Plus Er veraschiedete sich denn auch 1,99 Prozent fester bei 23'475,82 Einheiten in den Feierabend. Auch der technologielastige Auswahlindex NASDAQ Composite lag im Verlauf deutlich in der Gewinnzone, nachdem er zum Start kräftig geklettert war. Er ging letztlich mit einem Plus von 2,81 Prozent bei 8'495,38 Einheiten aus dem Handel.

Positiv wurde am Markt das fast eine halbe Billion Dollar schwere neue Corona-Hilfspaket gewertet. Republikaner von Präsident Donald Trump und die oppositionellen Demokraten haben sich darauf verständigt. Das meiste Geld - rund 320 Milliarden Dollar - ist für kleine und mittlere Unternehmen bestimmt. Die Betriebe sollen mit den Mitteln ihre Mitarbeiter weiter bezahlen können. Der US-Kongress hat seit Anfang März bereits drei Coronavirus-Hilfspakete beschlossen.

Der historische Preisverfall am Ölmarkt schien indes auszulaufen - die Preise bewegen sich aber noch immer auf Krisenniveau. Der Markt dürfte sich nun unter Schwankungen stabilisieren, hofft ein Händler. Der Crash am Ölmarkt hatte ganz entscheidend zur jüngsten Schwäche der Wall Street beigetragen. Gleichwohl sind die Rohöllagerbestände in den USA in der zurückliegenden Woche erneut deutlich gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will den gebeutelten Öl- und Gasunternehmen nun laut Berichten mit einer Staatsbeteiligung unter die Arme greifen.

Einen Ausweg aus der Corona-Krise könnte ein Impfstoff bringen. Hier gab es am Mittwoch gute Nachrichten vom Mainzer Biotechunternehmen BioNTech und seinem US-Partner Pfizer, die gemeinsam an einem Impfstoff gegen die lebensbedrohliche Krankheit COVID-19 forschen. Als erstes Unternehmen in Deutschland erhielt BioNTech die Zulassung für eine klinische Studie.

ASIEN

Die asiatischen Indizes tendieren am Donnerstag überwiegend fester.

In Japan gewinnt der Nikkei aktuell 0,96 Prozent auf 19'322,45 Punkte hinzu. (7.10 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derweil 0,06 Prozent tiefer bei 2'842,25 Einheiten. In Hongkong kann der Hang Seng daneben 0,23 Prozent auf 23'948,03 Stellen zulegen.

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich am Donnerstag mehrheitlich mit Zugewinnen. Im Fokus der Märkte stehen weiter die Entwicklung am Ölmarkt und die Corona-Pandemie. Nach turbulenten Tagen mit einem historischen Absturz haben sich die Ölpreise auf niedrigem Niveau stabilisiert. Angesichts der rezessiven Auswirkungen der Pandemie auf die globale Weltwirtschaft bleiben die Anleger jedoch vorsichtig und das Handelsumfeld volatil.

