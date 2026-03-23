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Geändert am: 23.03.2026 08:18:10
SMI & DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Die heimische sowie die deutsche Börse sollen zum Wochenbeginn schwächer in den Tag starten. Die Börsen in Fernost notieren am Montag im Minus.
SCHWEIZ
Der schweizer Aktienmarkt wird am Montag mit Verlusten erwartet.
Der SMI sowie die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI sollen leichter in den ersten Handelstag der Woche gehen.
Europas Börsen dürften auf das Ultimatum von US-Präsident Donald Trump an den Iran mit einer neuen Verkaufswelle reagieren. Brent notiert am Morgen wenig verändert bei 112 Dollar das Barrel, und damit nur leicht unter den Höchstständen von knapp 120 Dollar seit Ausbruch des Krieges im Nahen Osten. Ohne die Freigabe der strategischen Ölreserven würde der Ölpreis vermutlich noch wesentlich höher liegen. Zunehmend setzt sich am Markt die Meinung durch, dass der Konflikt länger andauern dürfte. Damit stiegen auch die Stagflationsrisiken. In einem solchen Fall wären den Zentralbanken weitgehend die Hände gebunden. Mit dem grossen Verfall am vergangenen Freitag müssen sich die Börsen nun neu orientieren.
DEUTSCHLAND
Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich zum Start in die Woche erneut auf eine Talfahrt begeben.
Der DAX dürfte auf rotem Terrain in die Sitzung gehen.
Zum dritten Mal seit Beginn des Iran-Kriegs droht den europäischen Anlegern bei der Rückkehr aus dem Wochenende eine deutliche Kursschwäche. "Wenn die Ölarterie sich verengt, atmet das ganze System durch einen Strohhalm", kommentierte Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management. Er spielt damit auf den wichtigsten Versorgungsweg für Energielieferungen, die Strasse von Hormus, an. Der Iran kann sie weiter faktisch blockieren. Es gehe inzwischen weniger um Einzelereignisse, so Innes, als die schiere Länge des Konflikts. Die Instabilität baue sich langsam auf. Der Ölpreis liegt zwar aktuell etwas unter seinem Hoch seit 2022 bei fast 120 Dollar, auf das er vor zwei Wochen gesprungen war. Er bleibt aber hartnäckig hoch und lähmt damit die Weltwirtschaft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Auslieferung im Mai kostet aktuell mit knapp 113 Dollar wieder etwas mehr als am Freitag.
WALL STREET
Die US-Börsen zeigten sich am Freitag deutlich schwächer.
Der Dow Jones beendete die Sitzung nahe am Tagestief und verlor letztlich 0,96 Prozent Prozent auf 45'577,47 Punkte. Er markierte damit den tiefsten Stand seit Oktober.
Der NASDAQ Composite rutschte noch stärker ab und fiel schlussendlich um 2,01 Prozent auf 21'647,61 Zähler.
Die Wall Street hatte ihre Abschläge am Freitag im Verlauf ausgebaut. Wieder gestiegene Erdölpreise belasteten die US-Börsen. Der hohe Ölpreis schürte einerseits Inflations- und andererseits Wachstumsängste. Dieses Stagflationsumfeld lieferte kaum Kaufargumente für Aktien. In den vergangenen Tagen hatten die wichtigsten Notenbanken weltweit die Inflationsgefahren thematisiert - bedingt durch den Ölpreisschock.
Eine Deeskalation des Irankrieges war weiter nicht in Sicht. Das US-Verteidigungsministerium entsendete drei weitere Kriegsschiffe und Tausende zusätzliche Marine-Infanteristen in den Nahen Osten. Aus dem Iran kamen derweil neue Drohungen.
Zudem wurde die Ölraffinerie Mina Al-Ahmadi in Kuwait Ziel eines Drohenangriffs, worauf einige Teile der Raffinerie ihren Betrieb einstellen mussten. Die Ölpreise drehten mit den Schlagzeilen ins Plus, obwohl die USA erwogen, weitere Teile ihrer strategischen Ölreserven freizugeben. Auch über die Lockerung von Sanktionen auf iranisches Öl, das sich schon in Tankschiffen auf See befindet, wurde nachgedacht. Der Preis für das Fass Brentöl zog zeitweise auf über 112 US-Dollar an - ein Aufschlag von 8,8 Prozent auf Wochensicht.
Auf ihrer Suche nach Sicherheit griffen Anleger zum Dollar, der überdies gestützt wurde von geschwundenen Zinssenkungserwartungen und gestiegenen Marktzinsen. Die US-Notenbank hatte deutlich gemacht, dass Zinssenkungen vorerst vom Tisch seien. Denn der Krieg im Nahen Osten und der steigende Ölpreis dürften die Inflation nach oben treiben.
ASIEN
Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Montag mit Abschlägen.
In Tokio zeigt sich der Nikkei 225 am Montag zeitweise 3,48 Prozent tiefer bei 51'515,49 Zählern.
Auf dem chinesischen Festland präsentiert sich der Shanghai Composite derweil 3,84 Prozent tiefer bei 3'805,25 Indexpunkten.
In Hongkong bewegt sich der Hang Seng zwischenzeitlich 4 Prozent im Minus bei 24'265,39 Punkten.
Die internationalen Finanzmärkte stehen weiter im Banne des Iran-Krieges. Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump dem Iran ein Ultimatum gesetzt und mit der Zerstörung seiner Energieanlagen gedroht, falls das Land nicht innerhalb von 48 Stunden die Strasse von Hormus vollständig und "ohne Drohungen" öffnen würde. Iran wiederum hat Vergeltung angekündigt, falls dies geschehen sollte und mit der vollständigen Schliessung der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Meerenge gedroht. Entsprechend bleibt auch der Ölpreis auf seinem erhöhten Niveau.
Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
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