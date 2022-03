Ukraine-Krieg bleibt weiter Thema: SMI mit fester Tendenz -- DAX vorbörslich freundlich -- Asiens Börsen auf grünem Terrain

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird in der Wochenmitte mit Pluszeichen erwartet.

Der SMI zeigt sich am Mittwoch vorbörslich positiv.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgten am Dienstag der Tendenz des Leitindex und schlossen 0,34 Prozent fester bei 1'936,51 Zählern beziehungsweise 0,21 Prozent höher bei 15'574,11 Einheiten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich freundlich, die Erholung geht am Mittwoch weiter.

Der DAX notiert in vorbörslichen Indikationen mit Gewinnen.

Der Ukraine-Krieg bestimmt weiter das Geschehen. Der Westen will nach Angaben der US-Regierung neue Sanktionen gegen Russland verhängen. Wie der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am Dienstag in Washington sagte, sollen am Donnerstag neue Sanktionen gegen Russland verkündet werden. Zugleich sollten bereits bestehende Sanktionen des Westens gegen Moskau verschärft werden.

Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt würde Russland nach Angaben des Kreml Atomwaffen nur im Fall einer "existenziellen Bedrohung" Russlands einsetzen. "Wir haben ein Konzept für innere Sicherheit, das ist bekannt", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag im US-Fernsehsender CNN International. "Sie können dort alle Gründe für den Einsatz von Nuklearwaffen nachlesen", fügte er hinzu. Auch die Corona-Pandemie nimmt Einfluss, die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist minimal gestiegen. Die deutschen Einzelhändler wollen die Maskenpflicht in Geschäften und Supermärkten nicht flächendeckend per Hausrecht durchsetzen, wenn die landesweiten Corona-Auflagen im April auslaufen.

Die aktuelle Performance des DAX dürfe angesichts der Rahmenbedingungen durchaus positiv gewertet werden, betonte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. "Risikofaktoren gibt es weiterhin genug, und dennoch beruhigt sich die Lage am Aktienmarkt zunehmend."

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich im Dienstagshandel auf grünem Terrain.

Der Dow Jones legte am zweiten Handelstag der Woche zu und schloss mit einem Plus von 0,74 Prozent bei 34'807,86 Zählern. Auch der NASDAQ Composite verzeichnete Gewinne, das Börsenbarometer der Techwerte ging 1,95 Prozent höher bei 14'108,82 Punkten aus dem Handel.

Die Aussicht auf einen möglicherweise steiler als bislang erwarteten Zinserhöhungskurs der Notenbank trieb Finanzwerte an. Zudem sorgten erfreuliche Geschäftszahlen des Sportwarenherstellers Nike für gute Laune. Darüber hinaus nahmen die Anleger erleichtert zur Kenntnis, dass die Ölpreise den jüngsten starken Anstieg vorerst nicht fortsetzten.

Bereits am Vortag hatte Notenbankchef Jerome Powell angesichts der "viel zu hohen" Inflationsrate die Möglichkeit schnellerer Erhöhungen des Leitzinses ins Spiel gebracht. Die Fed könnte den Leitzins bei den kommenden Sitzungen des Zentralbankrats bei Bedarf auch jeweils um mehr als 0,25 Prozentpunkte erhöhen. Die Äusserungen Powells hatten jedoch nur kurz Verunsicherung ausgelöst und wurden am Dienstag positiv interpretiert.

"Bei den Aktienanlegern überwiegt weiterhin das Vertrauen in die Fed", sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Hier gingen alle davon aus, dass die Fed den Leitzins nur so stark erhöhen wird, dass es der Wirtschaft nicht schadet.

Analyst Jeffrey Halley von Broker Oanda aber warnte vor zu viel Sorglosigkeit. Neben den Zinserhöhungen verweist er auf Überlegungen der Fed, auch die durch Corona-Hilfsprogramme angeschwollene Bilanz zu reduzieren, was in der Wirkung etwa einem weiteren Zinsschritt entspräche. Da komme die Frage auf, ob die Wachstumsprognosen der Fed für die Wirtschaft in diesem Umfeld stimmten. Der abrupte Wechsel von einer lockeren zu einer straffen Geldpolitik, während der Ukraine-Krieg eine weitere kostentreibende Inflationswelle über die Welt schicke, erwecke kein Vertrauen. Gleichzeitig sei ein Ende des Krieges nicht erkennbar.

ASIEN

An den asiatischen Märkten werden am Mittwoch Pluszeichen beobachtet.

Der Nikkei in Japan klettert um 3,01 Prozent auf 28'043,74 Punkte. Damit notiert er so hoch wie zuletzt vor zwei Monaten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,38 Prozent auf 3'272,15 Zähler. In Hongkong geht es für den Hang Seng ebenfalls nach oben: Der Leitindex legt um 1,29 Prozent auf 22'171,97 Einheiten zu (7.00 Uhr MEZ).

Für den weiter steigenden Dollar sorgen die jüngsten Kommentare aus Kreisen der US-Notenbank, an erster Stelle von Fed-Chef Jerome Powell, die für den Jahresverlauf auch grosse Zinserhöhungsschritte für angemessen halten.

Wie schon in den USA zu beobachten, führen Aktien aus dem Techniksegment die Gewinnerlisten an. Sie hatten in den vergangenen Wochen zu den grössten Verlierern gehört. Der Alibaba-Aktienrückkauf hellt laut DailyFX die Stimmung für Technikaktien insgesamt auf, weil sie vermuten lassen könne, dass nach den derben Kursverlusten im Techniksegment nun der Boden erreicht worden sein könnte. Neben Technikaktien sind auch Finanztitel stärker gesucht. Sie profitieren von den anziehenden Marktzinsen angesichts des eingeleiteten Zinserhöhungszyklus.

