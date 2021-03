Dow schwächer -- SMI in Grün -- DAX fester -- Börsen in Fernost letztendlich tiefer

SCHWEIZ

Am heimischen Markt zeigen sich Anleger optimistisch.

Der SMI zeigte sich kurz nach dem Handelsstart etwas schwächer, klettert dann jedoch in die Gewinnzone und hält sich auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI präsentieren sich gleichermassen mit positiver Tendenz.

Nach den Lockdown-Verlängerungen in vielen Ländern Europas sei die Frage jetzt, wie gross die Auswirkungen auf die Unternehmen sein werden und wie stark sich die ersehnte wirtschaftliche Erholung verzögert, sagten Börsianer. Mit Spannung warten die Anleger auf die Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses am Nachmittag.

Unternehmensseitig steht mitunter Roche mit positive Daten zum Corona-Cocktail im Fokus der Anleger.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notiert am Dienstag höher.

Der DAX eröffnete den Handelstag 0,52 Prozent schwächer bei 14'582,07 Punkten, schafft im Laufe des Tages jedoch den Sprung in die Gewinnzone.

Der seit Monaten andauernde Lockdown in Deutschland wird bis zum 18. April verlängert, was angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen aber auch keine Überraschung mehr war. Laut dem Marktbeobachter Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets hinterlassen die Beschränkungen über Ostern aber "bei allem berechtigten Optimismus einen faden Beigeschmack". Für die zuletzt grösser gewordene Konjunkturhoffnung wurde dies zum Dämpfer.

Vermehrte Kursgewinne bei vielen Aktien, die in unsicheren Zeiten bei Anlegern in der Gunst steigen, wurden im Laufe des Tages aber mehr und mehr zur Stütze für den Dax. "Der deutsche Aktienmarkt zeigt derzeit eine erstaunliche Widerstandskraft gegen die negativen Einflussfaktoren", kommentierte Andreas Lipkow von der Comdirect. In New York bewegten sich die Börsen am Dienstag im frühen Handel auch nur wenig vom Fleck.

Anlegern sattelten also um von zyklischen, konjunkturempfindlichen Aktien in defensive Branchen wie etwa Konsumgüter, Immobilien, Versorger, Gesundheit oder Telekommunikation.

WALL STREET

Der US-Leitindex präsentiert gibt am zweiten Handelstag der Woche nach.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung 0,12 Prozent schwächer bei 32'691,50 Punkten und bewegt sich auch zuletzt im Minus. Der technologielastige NASDAQ Composite tendiert derweil in einer engen Range um die Nulllinie, nachdem er mit plus 0,03 Prozent bei 13'377,54 Zählern gestartet war.

Neben den weiter sinkenden Anleiherenditen , welche Aktien als Anlage begünstigen,stehen die fallenden Ölpreise und die im Handelsverlauf erwarteten Reden von Notenbankchef Jerome Powell sowie von Finanzministerin Janet Yellen im Fokus. Ausserdem blieben die Spannungen zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften USA und China Thema, schrieb Axi-Marktstratege Stephen Innes.

Wie von Powell bereits in einer vorab veröffentlichten Rede zu lesen war, erholte sich die heimische Wirtschaft vom Corona-Einbruch schneller als erwartet. Allerdings sei die Erholung noch längst nicht abgeschlossen, weshalb die Fed die Wirtschaft "so lange wie nötig" stützen werde.

ASIEN

Die asiatischen Börsen verbuchten am Dienstag Verluste. !-- sh_cad_9

Der japanische Leitindex Nikkei notierte schlussendlich 0,61 Prozent im Minus bei 28'995,92 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite derweil um 0,93 Prozent auf 3'411,51 Zähler nach. Parallel büsste der Hang Seng in Hongkong bis zum Handelsende 1,34 Prozent auf 28'497,38 Einheiten ein.

Vor allem die chinesischen Indizes standen unter Druck. Anfängliche Gewinne konnten trotz guter US-Vorgaben nicht behauptet werden. In Shanghai belastete die Verschärfung der Beziehungen zwischen China den USA, der EU und Kanada, hiess es. Die drei westlichen Staaten haben Sanktionen gegen Peking verhängt wegen des Vorgehens gegen die muslimische Minderheit der Uiguren. China verhängte als Reaktion ebenfalls Sanktionen gegen die EU. Auch vor dem Hintergrund der in der vergangenen Woche abgehaltenen Gespräche zwischen den USA und China, die von einer frostigen Atmosphäre gekennzeichnet waren, sorgten sich nun viele Teilnehmer vor einer Verschärfung des Konflikts und negativen konjunkturellen Auswirkungen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires