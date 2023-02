Nach Fed-Protokoll: SMI und DAX im Plus erwartet -- Chinas Börsen tiefer

SCHWEIZ

Der Zürcher Handel dürfte am Donnerstag leichte Zuschläge verzeichnen.

Der SMI zeigt sich vorbörslich etwas höher.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften sich der leicht positiven Tendenz anschliessen.

Mit einer etwas festeren Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler. Etwas gestützt wird die Stimmung von festen Börsen in Südkorea und Taiwan sowie einer besseren Stimmung für die Technologie-Aktien nach guten Geschäftszahlen und einem starken Ausblick von NVIDIA. Das Fed-Protokoll hat keine Impulse mehr gesetzt, die leicht falkenhafte Darstellung gilt mit dem Renditeanstieg vom Dienstag als eingepreist.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland dürften am Donnerstag vorsichtig zugreifen.

Der DAX legt vorbörslich leicht zu.

Am Vortag war der DAX mit einem Tagestief von 15'247 Punkten gerade noch in der Handelsspanne der vergangenen beiden Wochen geblieben, bevor er sich letztlich deutlich stabilisierte. Auch an der Wall Street blieb die Lage wackelig. Immerhin schafften die Indizes der Technologiebörse NASDAQ ein kleines Plus. Im Fokus stand das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed. Es zeigte grosse Zustimmung für den kleinen Zinsschritt Anfang Februar. Über eine Zinspause war laut Mitschrift nicht gesprochen worden. Die Experten der Credit Suisse sehen keine neuen geldpolitischen Signale für den von Zinssorgen geprägten Markt.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.

Der Dow Jones startete etwas fester, im Verlauf rutschte er jedoch ins Minus. Bis zum Handelsende gab er um 0,25 Prozent auf 33'046,33 Punkte nach. Der NASDAQ Composite notierte zum Sitzungsbeginn ebenfalls im Plus. Im Verlauf wechselte er mehrfach das Vorzeichen und zeigte sich letztlich 0,13 Prozent höher bei 11'507,07 Zählern.

Im Fokus der Anleger stand das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed, das am Abend veröffentlicht wurde. Auf der letzten Zinssitzung der US-Notenbank erfuhr der Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte grosse Zustimmung. "Fast alle" Mitglieder hätten sich für den kleinen Zinsschritt ausgesprochen, hiess es im Fed-Protokoll. Nur wenige Währungshüter hätten eine Anhebung um 0,50 Prozentpunkte befürwortet oder sich diese vorstellen können. Über eine Zinspause sei derweil nicht gesprochen worden.

ASIEN

An den Märkten Chinas werden am Donnerstag leichte Verluste verzeichnet.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei am Mittwoch letztlich 1,34 Prozent auf 27'104,32 Punkte. Am Donnerstag ruht hier der Handel.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite aktuell (7.07 Uhr MEZ) 0,24 Prozent auf 3'283,37 Zähler ab. In Hongkong notiert der Hang Seng unterdessen 0,1 Prozent leichter bei 20'403,67 Stellen.

Das am Vorabend während des US-Aktienhandels veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung brachte keine wesentlichen neuen Erkenntnisse.

Es signalisierte, dass weitere Zinserhöhungen bevorstehen und bekräftigte den von US-Notenbankern auch immer wieder vorgebrachten Punkt, dass die Fed mit Zinserhöhungen noch nicht fertig sei. Die Zinsen dürften somit noch länger hoch bleiben, und eine erste Zinssenkung bereits zum Jahresende ist wenig wahrscheinlich, auch wenn darüber am Markt immer wieder spekuliert wird. Die Renditen der US-Anleihen gaben in Reaktion auf das Protokoll etwas nach. Sie waren aber im Vorgriff am Tag zuvor deutlich gestiegen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires