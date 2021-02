SMI im Minus -- DAX gibt kräftig nach -- Märkte in Fernost unentschlossen

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag mittlerweile mit roten Vorzeichen. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls kräftig nach. An den asiatischen Börsen fanden die Indizes keine einheitliche Richtung.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt fällt im frühen Handel deutlich zurück.

Der SMI notierte zum Start marginale 0,04 Prozent höher bei 10'702,06 Punkten, fällt anschliessend aber weit in die Verlustzone.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI verzeichnen ebenfalls deutliche Abschläge, nachdem sie 0,16 Prozent fester bei 1'731,75 Einheiten bzw. marginale 0,05 Prozent höher bei 13'399,84 Zählern gestartet waren.

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwächer. Der Markt sei derzeit hin- und hergerissen zwischen den "Bullen, die auf die Post-Covid-19 Zukunft schauen und den Bären, die Risiken wie die anhaltenden Lockdowns und die steigenden Zinsen sehen", heisst es in einem Händlerkommentar. Dass die Wette auf steigende Marktzinsen nicht ohne Risiken ist, habe EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Montag deutlich gemacht, indem sie erklärte, dass die EZB die Entwicklung der langfristigen Anleihezinsen genau verfolge.

Daher warten Investoren denn auch gespannt auf den Fed-Präsidenten Jerome Powell, der seine halbjährliche Anhörung vor einem Senatsausschuss abhalten wird. Ein Hauptthema dürfte der Anstieg der Kapitalmarktzinsen sein, der auf steigende Inflationserwartungen zurückgeht. Hintergrund ist das geplante Konjunkturpaket der US-Regierung in Billionenhöhe. Nachdem Janet Yellen am Montag die Börsianer verschreckt hatte - sie drängt offenbar auf höhere Unternehmenssteuern und eine Anhebung der Kapitalerträge, was beides eine direkte Bedrohung für die Renditen der Aktienanleger darstellt - dürfte Powells Anhörung quasi den Tag für die Anleger entscheiden, meint ein Händler.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dreht ins Minus.

Der DAX ging mit einem kleinen Aufschlag von 0,25 Prozent auf 13'984,98 Punkte in den Dienstagshandel. Nachdem er das Plus zunächst ausgebaut hatte, fiel er zuletzt in die Verlustzone zurück und gibt nun kräftig ab.

Der DAX hat sich am Dienstag wieder ein wenig von der Marke von 14'000 Punkten entfernt. Kurz nach dem Handelsstart pendelte der deutsche Leitindex zwischen kleinen Gewinnen und Verlusten, bevor er dann doch sank. Vor zwei Wochen noch hatte er bei 14'169 Punkten ein Rekordhoch erreicht, anschliessend aber keine klare Richtung mehr gefunden. Das "nervöse Hin und Her" setze sich fort, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Die Bullen schauen auf die Post-Covid-19-Zukunft, und die Bären sehen die Risiken, etwa die anhaltenden Lockdowns und die steigenden Zinsen."

Die Verluste an der überwiegend mit Technologiewerten bestückten US-Börse Nasdaq, die tags zuvor auch den marktbreiten S&P 500 mit herunterzogen, mahnen jedoch zur Vorsicht. Marktstratege Michael McCarthy von CMC Markets hält dabei weniger das schon seit längerem immens hohe Bewertungsniveau für das Problem als vielmehr den Zinsanstieg. Es finde ein Umdenken statt: Aktien von Unternehmen mit hoher Schuldenlast oder langfristige Wachstumswetten ohne positive Ergebnisse sind ihm zufolge besonders verwundbar.

WALL STREET

Der US-Leitindex zeigte sich am Montag freundlich, während die Techwerte Verluste verzeichneten.

So eröffnete der Dow Jones mit einem Abschlag und schloss um 0,09 Prozent höher bei 31'521,69 Zählern. Daneben gab der NASDAQ Composite deutlich um 2,46 Prozent auf 13'533,05 Punkte ab, nachdem er bereits tiefer gestartet war.

Im Einklang mit den negativen Weltbörsen hatten auch die US-Aktienmärkte am Montag im Minus eröffnet. Besonders unter Druck standen - wie auch in Europa - die Technologiewerte.

Die Vorsicht vieler Anleger angesichts steigender Anleiherenditen und die Sorge um eine steigende Inflation hätten den zunehmenden Optimismus über das Corona-Impfprogramm und den Weg zu einer wirtschaftlichen Wiederbelebung in den Hintergrund gedrängt, so Analyst Michael Hewson von CMC Markets.

ASIEN

Am Dienstag zeigten sich Anleger an den Börsen in Asien unentschlossen.

Der japanische Leitindex Nikkei legte zuletzt um 0,46 Prozent auf 30'156,03 Zähler zu. Hier wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite um minimale 0,17 Prozent nach unten auf 3'636,36 Punkte, während der Hang Seng in Hongkong 1,03 Prozent gewann auf 30'632,64 Einheiten.

Die Aktienmärkte in Fernost haben am Dienstag inmitten anhaltender Inflationssorgen und hoher Bewertungsniveaus keine klare Linie gefunden. Während die chinesischen Festlandsbörsen einer schwächeren Wall Street folgten und moderat im Minus notierten, präsentierte sich der Handelsplatz in Hongkong mit Gewinnen. Die Tokioter Börse war wegen eines Feiertags geschlossen. Da die Anleger weiter auf eine breite konjunkturelle Erholung setzen, geraten die Anleihenotierungen unter Druck und die Renditen klettern nach oben.

"Wenn die Rendite steigt, gibt es mehr Nachfrage nach Staatsanleihen im Verhältnis zu anderen Assets", so Hani Redha, Portfoliomanager bei PineBridge Investments. "Wenn Sie nur eine geringe Rendite bei Anleihen erhalten, sollten Sie bereit sein, einen höheren Betrag für Aktien zu zahlen. Aber das beginnt sich zu ändern, wenn die Anleiherenditen steigen."

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires